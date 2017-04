Dec 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6213.60 NSE 28085.10 ============= TOTAL 34298.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07RY6 RELIANCE CAPITAL LTD NIFTY 02-Jan-15 130.5640 0.0000 11.80 INE916D076N5 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD NIFTY 25-Feb-15 -- 0.0000 8.00 INE043D07GO1 IDFC LTD 8.99% 15-Jun-15 99.8387 9.1400 1150.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.1705 9.1100 50.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.97% 28-Sep-16 101.0903 9.2100 50.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 99.9700 0.0000 21.00 INE514E08DQ9 EXPORT AND IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 12-May-17 99.8350 9.0900 2500.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.5362 8.9600 250.00 INE296A07EB3 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 15-Nov-17 101.4595 0.0000 50.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED - 23-Dec-17 100.0000 2.8000 5.00 INE895D07404 TATA SONS LTD 9.77% 13-Jan-18 102.1943 8.9100 50.00 INE013A07B24 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 28-Jan-18 105.0000 0.0000 1.00 INE013A07J42 RELIANCE CAPITAL LTD - 17-Apr-18 100.5050 0.0000 27.00 INE001A07LJ5 HDFC LTD 8.58% 08-May-18 99.3908 8.7700 400.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.2695 8.5300 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.4413 8.6100 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.8500 4.1500 6.00 INE975G08033 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 105.0000 10.5300 1.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 99.4546 8.6600 500.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 99.4000 6.8300 0.10 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 111.7500 3.6200 6.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 110.6200 6.4500 5.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 109.6000 5.3200 2.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 100.0633 8.5300 200.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.6659 8.5500 300.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 100.3500 8.6400 19.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.2500 9.8500 10.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 99.9300 8.5800 500.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.1000 7.4200 3.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.8092 8.1600 20.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 100.8000 7.4100 5.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 117.1200 7.0000 1.70 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 103.0700 10.6700 10.00 NSE === INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.9824 9.1513 1200.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.9791 9.6225 600.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.9727 9.1503 1300.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.9686 9.6128 650.00 INE804I07QK2 ECL FINANCE LIMITED - 16-Jan-15 113.4670 - 5.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.9962 8.6800 150.00 INE587B07TH8 GE CAPITAL SERVICES INDIA 0.00% 02-Mar-15 130.5465 8.7100 250.00 INE013A07QH3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 10-Mar-15 100.2349 9.0671 500.00 INE013A07QI1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 20-Mar-15 100.2674 9.0668 750.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 100.2757 8.6999 100.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 99.5156 8.7000 50.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 03-Jun-15 105.0519 9.4445 1000.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 03-Jun-15 105.0519 9.2000 1000.00 INE043D07GO1 IDFC LIMITED 8.99% 15-Jun-15 99.8387 9.0000 1150.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.6259 8.7200 5.00 INE208A07323 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.10% 28-Jun-15 99.6954 10.2250 1000.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1877 8.9300 5.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.0256 9.0298 100.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.1546 8.9300 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7703 8.6549 50.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7703 8.6299 50.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 100.9400 9.6450 100.00 INE121A07HI1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 16-Dec-15 104.6702 9.7500 41.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.1705 9.1000 50.00 INE031A09EK1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.80% 20-Jan-16 98.3000 8.9800 1.00 INE036A07385 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.55% 25-Mar-16 101.1706 10.5000 750.00 INE121A07GU8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.40% 20-May-16 99.7175 9.5300 250.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 101.1646 8.6400 150.00 INE306N07CA9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.40% 21-Jun-16 100.2811 9.0930 130.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 101.1002 8.8354 100.00 INE445L08086 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Sep-16 101.0597 8.5770 3.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.97% 28-Sep-16 101.0903 9.2000 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.3045 8.6000 100.00 INE514E08DQ9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 12-May-17 99.8350 9.0000 2500.00 INE514E08DR7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 22-May-17 99.8076 8.9875 500.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 99.7794 8.6900 30.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 99.7794 8.6900 30.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.5362 8.9500 250.00 INE019A07274 JSW STEEL LIMITED 10.55% 02-Oct-17 101.4624 10.1374 1800.00 INE296A07EB3 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 15-Nov-17 101.4595 9.1000 50.00 INE233B08087 BLUE DART EXPRESS LTD 9.30% 20-Nov-17 100.0000 9.3429 55.80 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.6285 8.6300 250.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.6285 8.6300 250.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.2412 9.2500 100.00 INE895D07404 TATA SONS LIMITED 9.77% 13-Jan-18 102.1943 8.9000 50.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 100.7779 8.8800 250.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 100.7779 8.8800 250.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 99.2387 9.1500 100.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 99.3908 8.7600 400.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 98.8206 8.7600 250.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 98.8206 8.7600 250.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.2695 8.5200 50.00 INE086R07038 BARATH BUILDING CONSTRUCTION 18.00% 05-Sep-18 100.1015 - 200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.3050 8.7146 50.00 INE233B08095 BLUE DART EXPRESS LTD 9.40% 20-Nov-18 100.0000 9.4300 49.90 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.4413 8.6000 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.2264 8.4500 8.80 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 71.9200 8.3800 24.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.0518 8.6965 120.00 INE896L07207 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 11-Jul-19 101.0336 10.9950 300.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 100.6800 9.7700 4.00 INE191B07097 WELSPUN CORP LIMITED 11.25% 17-Aug-19 100.8456 10.9700 15.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 101.8672 8.9100 500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 101.8672 8.9100 500.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.1200 9.1675 1000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4600 8.6400 2.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.1542 8.6363 25.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.8390 8.5864 10.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 100.0789 9.4500 20.00 INE233B08103 BLUE DART EXPRESS LTD 9.50% 20-Nov-19 100.0000 9.5300 34.40 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 99.4546 - 500.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 110.2442 6.8371 58.40 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 100.0895 8.8500 50.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 100.3423 8.8500 100.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.0774 10.1200 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.2159 9.6800 50.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 100.7500 10.9108 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.4600 8.5600 3.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.0000 8.5400 531.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 107.4241 6.8365 8.80 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.5060 8.5899 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.5060 8.5900 50.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 101.2679 7.0000 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 102.7000 9.2988 14.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 102.0514 6.8368 2170.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.6500 9.5600 37.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.4554 8.6200 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.4554 8.6201 70.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.7636 8.5550 500.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 102.5900 8.7500 21.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.4300 8.8200 19.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.2500 9.9000 10.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.5900 8.6400 100.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.0000 8.5860 750.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.0000 - INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.8092 8.3292 20.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 113.9975 6.8379 40.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 113.9995 6.8379 54.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.9580 10.0500 170.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.1500 9.7300 58.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 100.1400 10.9500 20.00 ===============================================================================================