Dec 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7379.10 NSE 26597.80 ============= TOTAL 33976.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07GP8 IDFC LIMITED - 15-Jul-15 99.8531 9.0700 4000.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 100.0293 8.9600 500.00 INE013A07NP3 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 18-Oct-16 101.3591 9.4900 150.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 99.9700 - 0.50 INE013A07OA3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 16-Jan-17 101.5972 9.4900 50.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.2782 8.5800 180.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 101.0900 8.6600 52.00 INE233B08087 THE BLUE DART EXPRESS LIMITED 9.30% 20-Nov-17 10.0043 0.0000 335.20 INE800H07223 OMAXE LIMITED - 23-Dec-17 99.9700 14.0100 0.50 INE013A07J42 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 17-Apr-18 103.0000 0.0000 27.00 INE233B08095 THE BLUE DART EXPRESS LIMITED 9.40% 20-Nov-18 10.0334 0.0000 191.50 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.1413 8.6800 20.00 INE233B08103 THE BLUE DART EXPRESS LIMITED 9.50% 20-Nov-19 10.0095 0.0000 143.70 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 107.4500 10.9800 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 107.6903 0.0000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 104.8178 9.3600 50.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 99.6900 8.9200 18.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 26-Dec-21 105.5500 0.0000 0.50 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 22-Aug-22 104.0000 0.0000 5.50 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 101.1800 7.0100 80.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 100.8768 8.5400 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.3628 9.6100 50.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.9190 8.7600 250.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.8000 9.1600 260.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.9285 8.5400 200.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.55% 15-Nov-24 102.8250 9.1000 500.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 100.3500 8.6400 23.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.1300 9.8700 81.10 INE033L07AU5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.22% 09-Dec-24 100.1831 9.1900 50.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.5000 9.1200 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.6900 7.2000 15.50 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 108.7040 7.2000 15.10 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.1000 7.2300 6.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 101.5130 7.2000 27.50 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 102.7500 7.2300 10.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 112.4500 7.0100 10.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 112.5500 7.0000 2.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 114.9250 7.2300 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.4500 10.0900 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 106.0000 0.0000 0.50 NSE === INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 100.2957 8.6100 100.00 INE660A07HW9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.99% 04-May-15 100.0429 9.7005 720.00 INE660A07HW9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.99% 04-May-15 100.0429 9.2500 720.00 INE043D07GP8 IDFC LIMITED 8.97% 15-Jun-15 99.8531 9.0000 2000.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 100.0293 8.8000 500.00 INE192L07110 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD - 10-Dec-15 119.8893 11.3338 700.00 INE036A07385 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.55% 25-Mar-16 101.1906 10.4721 750.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.3559 9.1000 50.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.3559 9.1000 50.00 INE121A07GU8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.40% 20-May-16 99.7244 9.5200 250.00 INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LTD - 18-Jun-16 123.7922 11.5000 10.00 INE866I07362 INDIA INFOLINE FINANCE LTD - 21-Jun-16 123.6815 11.5000 12.00 INE866I07370 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 27-Jun-16 123.4604 11.5000 24.50 INE866I07396 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 01-Jul-16 123.2764 11.5000 1.00 INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LTD - 07-Jul-16 123.0928 11.5000 2.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.7809 9.0800 100.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.7809 9.0800 100.00 INE866I07446 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 08-Aug-16 121.9236 11.5000 3.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.9860 8.4645 35.00 INE013A07NP3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 18-Oct-16 101.3591 9.4800 150.00 INE866I07537 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 14-Nov-16 116.7813 11.5000 6.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Jan-17 133.1999 8.8499 50.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Jan-17 133.1999 8.8500 50.00 INE013A07OA3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 16-Jan-17 101.5972 9.4800 50.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 99.9752 9.5375 1500.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 99.9752 9.0000 1500.00 INE514E08DR7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 22-May-17 99.8076 8.9700 500.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.8000 8.7000 100.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.7018 8.8453 25.00 INE136E07PB9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 14-Jun-17 116.4100 - 30.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.2782 8.5800 180.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 103.0300 8.7500 5.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.0900 8.7800 70.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.4400 8.7500 20.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 101.2999 9.4244 50.00 INE958G07AA5 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.50% 14-Nov-17 100.0202 10.5200 200.00 INE233B08087 BLUE DART EXPRESS LTD 9.30% 20-Nov-17 100.2250 9.2499 50.00 INE482G07016 TATA SKY LIMITED 0.00% 17-Dec-17 126.3225 10.4013 700.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.9874 8.8500 100.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.9874 8.8500 100.00 INE013A07UW4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.75% 18-Mar-18 100.9699 9.3500 150.00 INE296A07914 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.10% 14-May-18 99.6600 9.1800 100.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 98.8500 8.7499 1.00 INE086R07038 BARATH BUILDING CONSTRUCTION 18.00% 05-Sep-18 100.1056 - 200.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.9000 8.7000 1.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 106.5700 8.6885 10.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.3779 8.6900 352.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.3779 8.6900 300.00 INE233B08095 BLUE DART EXPRESS LTD 9.40% 20-Nov-18 100.5690 9.2500 250.00 INE848E07674 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-18 100.0000 8.5200 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.5500 8.5680 1.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.1706 8.6614 100.00 INE752E07BM0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 07-Sep-19 101.6000 8.4754 100.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 102.3100 8.8000 10.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 105.5972 8.9447 39.20 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 101.6000 8.4900 100.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7851 8.6000 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7851 8.6000 250.00 INE233B08103 BLUE DART EXPRESS LTD 9.50% 20-Nov-19 101.2550 9.2000 86.90 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 100.0000 8.5200 50.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.0100 8.6754 500.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 99.5704 - 250.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 99.5704 - 250.00 INE432R07075 SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 26-Dec-19 99.9000 - 200.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 104.0232 8.6750 88.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 110.2592 6.8350 29.20 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 100.0000 - 100.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 102.9500 9.2300 60.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 104.6257 8.6750 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 104.3500 8.6800 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.8000 8.9500 101.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 101.5327 8.5250 50.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 101.5327 8.5250 50.00 INE848E07708 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-21 100.0000 8.5200 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.3600 8.5800 6.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.1045 8.5200 767.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.5904 8.6200 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.3600 7.2000 29.60 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 107.4391 6.8339 4.40 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.7600 8.2653 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.9072 9.4000 8.00 INE756I08017 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 09-Aug-22 107.9786 8.6965 42.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 100.0000 8.5200 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 102.0664 6.8343 420.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 102.0006 6.8500 50.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 100.8768 8.5300 50.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 106.1553 8.5400 10.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 106.3600 9.1000 1.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 107.0000 8.5700 2.00 INE756I08058 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 20-Dec-23 108.5451 8.6343 20.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 103.8284 9.1300 600.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 102.5243 9.3154 40.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.6400 9.5600 60.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.9190 8.7500 350.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.8538 8.7617 100.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 104.7400 8.7000 3.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.8000 9.2786 500.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.7955 8.5500 450.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-24 102.6801 8.5000 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.9786 8.7200 1678.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.7831 8.7500 450.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 102.9300 8.7000 8.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.3161 9.7700 300.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 15-Nov-24 102.8250 9.0900 500.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.4800 8.8100 54.00 INE848E07666 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-24 100.0000 8.4800 50.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.3500 9.8400 253.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.8323 8.7100 100.00 INE033L07AU5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.22% 09-Dec-24 100.2718 - 100.00 INE033L07AU5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.22% 09-Dec-24 100.2718 - 50.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.2044 8.7000 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.0206 8.5836 1750.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.1265 8.5600 800.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.1266 8.5600 200.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.1000 - 153.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.2500 - 2.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.6500 7.2500 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.3900 7.5000 16.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.8100 8.3000 100.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.7400 9.2300 100.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 114.0125 6.8363 20.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 112.1800 7.0300 37.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 112.2859 7.0300 6.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 110.0200 8.5000 8.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 115.9615 7.1000 50.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 105.8705 9.0000 150.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 