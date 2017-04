Dec 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5388.10 NSE 45103.60 ============= TOTAL 50491.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE055A07054 CENTURY TEXTILES 10.07% 31-Oct-15 100.2339 9.7800 1000.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.5940 8.6300 50.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 101.1000 8.6000 7.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED - 23-Dec-17 100.0000 0.0000 1.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.5850 8.8400 110.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.4350 8.4000 2.30 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 102.3000 9.7000 1.00 INE020B08799 RECL 9.02% 19-Nov-19 101.6377 8.5900 400.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.8300 9.1000 0.70 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 108.8000 10.8400 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.4400 8.5500 3.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 99.8000 8.5900 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.1766 7.2400 1.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 104.9134 7.2800 1.40 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 22-Aug-22 104.2000 0.0000 3.50 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.05% 25-Oct-22 101.4429 8.7800 200.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 96.4318 9.0600 20.00 INE787H07263 INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LTD 8.01% 12-Nov-23 106.9500 6.9300 0.50 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE COMPANY LTD 9.29% 05-Jul-24 103.3738 8.7400 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.0107 9.5900 13.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 103.4900 9.5700 400.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.0900 9.8700 62.20 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.0800 8.7900 1.00 INE043D07HC4 IDFC LTD 8.49% 11-Dec-24 99.5500 8.5600 9.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 19-Dec-24 100.2400 9.6600 100.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.1918 8.5400 190.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.4500 8.7200 3.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.4739 8.6300 1650.00 INE871d07NK9 ILFS - 29-Dec-24 100.0000 9.0000 60.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.0591 10.1200 1045.00 NSE === INE894F07683 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.50% 09-Jan-15 100.0274 8.8000 250.00 INE894F07683 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.50% 09-Jan-15 100.0322 8.7500 90.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.0344 8.5100 50.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 100.2957 8.5943 100.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.7286 9.3506 1000.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.7286 9.1500 1000.00 INE001A07MW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.11% 11-Aug-15 99.7809 9.3129 250.00 INE001A07MW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.11% 11-Aug-15 99.7809 9.1500 250.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.8013 8.5300 600.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.8013 8.6434 300.00 INE660A07IZ0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.65% 12-Oct-15 100.1240 9.2858 500.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.4240 9.1500 150.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.4240 9.1389 150.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.2339 9.7500 1000.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7358 8.6910 650.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.8360 8.5755 50.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.8360 8.5500 50.00 INE084P07011 SUMIT REALTY PRIVATE LIMITED - 31-Dec-15 100.0000 - 210.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.3793 8.4700 700.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.3793 8.4394 650.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.5566 9.1000 250.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.5566 9.1000 250.00 INE077E08041 ESSEL MINING & INDUSTRIES LIMITED - 15-Mar-16 101.6297 10.0200 10.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 101.1193 8.8391 5.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.4091 8.4000 150.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.4091 8.4000 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.3378 8.4404 75.00 INE306N07914 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.40% 08-Sep-16 101.8505 9.1058 11.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.0301 8.4300 300.00 INE148I07878 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-16 100.5046 9.6000 250.00 INE740F08322 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.00% 04-Oct-16 99.5500 9.5000 2.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 101.0398 8.3500 350.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 101.0398 8.3500 350.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 110.0296 8.6714 3.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.4064 8.8500 150.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.4064 8.8500 150.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.1407 8.3850 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.1407 8.3850 50.00 INE431Q07012 WADHWA CONSTRUCTION & - 08-Mar-17 100.0000 - 400.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.0677 8.5500 50.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.8035 8.5600 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.7323 8.8194 52.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.8622 8.6599 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.8622 8.6600 250.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.4126 8.6482 260.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.4068 8.6500 50.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.4068 8.6500 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.3912 8.6100 20.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 100.8979 9.2637 100.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.0773 8.5610 18.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.6348 8.6100 250.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 101.5566 8.7149 13.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.5940 8.6200 50.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.0400 8.8000 5.00 INE848E07591 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-17 100.0241 8.4597 50.00 INE848E07591 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-17 100.0241 8.4600 50.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.0000 8.4100 180.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.7712 8.5058 100.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 99.7622 - 41.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0250 - 1100.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0250 - 1100.00 INE680R08010 PIRAMAL REALTY PRIVATE LIMITED 12.30% 22-Dec-17 100.1074 - 2000.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.4164 9.1799 50.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 78.5750 8.3500 0.70 INE306N07575 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.40% 22-Jan-18 100.5191 9.1800 100.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 99.7386 9.0715 50.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.5839 8.8600 100.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 99.0600 8.7000 50.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 99.4000 8.5600 1.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 98.7302 8.7500 400.00 INE430Q07014 RUCHI-PRIYA DEVELOPERS PVT LTD - 25-Jun-18 100.0000 - 400.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.3313 8.5500 350.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.3313 8.5500 350.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.3095 8.5648 140.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.6674 8.4700 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.6674 8.4700 50.00 INE086R07020 BARATH BUILDING CONSTRUCTION 18.00% 15-Jul-18 100.1708 - 6.00 INE752E07BL2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 07-Sep-18 101.2378 8.4919 250.00 INE086R07046 BARATH BUILDING CONSTRUCTION 18.00% 15-Sep-18 100.0592 - 140.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.3751 8.6900 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.3751 8.6900 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.3947 8.6847 100.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.2378 8.5100 300.00 INE233B08095 BLUE DART EXPRESS LTD 9.40% 20-Nov-18 10.0582 9.2537 8.60 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 71.6000 8.3500 0.20 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.4071 8.5950 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.4071 8.5950 50.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 100.5000 9.6000 0.20 INE266N07084 ESSEL CORPORATE RESOURCES PVT LTD 12.70% 10-Aug-19 106.3132 11.8900 150.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 105.6172 8.9394 19.60 INE033L07AF6 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.60% 22-Oct-19 101.1700 9.2640 200.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.9001 8.5700 350.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.9001 8.5700 250.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 101.6377 8.5800 400.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 100.0000 9.8900 20.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.0500 10.1200 3.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 101.2500 8.4583 100.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 100.5184 11.3100 500.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.4615 8.5600 1.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.0000 8.5400 255.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 100.5250 11.3100 200.00 INE432R07083 SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 26-Dec-21 100.0000 - 50.00 INE321A07142 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-21 103.6393 10.1000 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.3442 7.2000 1.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.0807 7.2500 1.40 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 104.8500 8.7700 9.00 INE756I08017 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 09-Aug-22 107.9986 8.6930 21.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.0000 12.0300 8.50 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 101.5541 8.7500 250.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 101.5541 8.7500 50.00 INE321A07159 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-22 103.9865 10.1000 200.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 101.6024 7.0644 50.00 INE148I08108 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 28-Mar-23 101.2300 9.8500 35.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.3400 8.5700 6.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0000 8.7500 7.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 96.4318 9.0500 20.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED - 25-Jul-23 99.6565 9.8500 957.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 106.4500 9.0900 1.00 INE756I08058 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 20-Dec-23 108.5651 8.6312 10.00 INE321A07167 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-23 104.3018 10.1000 100.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 110.5000 10.1600 14.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 102.9238 8.8000 150.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.5000 9.5800 68.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.5485 8.8000 550.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 104.8000 8.7000 3.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.9314 8.7000 600.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.9314 8.7000 100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.7500 9.3700 59.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.7900 8.5500 1.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.8500 8.7600 879.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 102.4578 8.7700 79.00 INE348F08043 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORP 9.20% 19-Nov-24 100.4000 9.3800 222.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.0000 8.4500 50.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 102.0000 9.5700 102.70 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.0800 8.9000 1.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.2200 8.6000 480.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 99.9200 9.4200 174.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.0000 8.5783 5100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.4739 8.5700 9145.00 INE871D07NK9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN - 29-Dec-24 100.0000 9.0000 250.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.7679 8.4564 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.7679 8.4550 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 112.6900 6.9800 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 112.5607 7.0000 50.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.5497 8.4700 50.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.5497 8.4700 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.6876 8.4700 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.6876 8.4700 50.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 102.6212 8.5000 50.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 104.0000 8.4900 1.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 116.7020 7.0313 3.20 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 109.9123 8.4000 100.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 105.8711 9.0000 50.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 114.7960 8.5000 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.0700 9.7400 1646.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.7500 9.6100 53.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 