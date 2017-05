Jan 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7434.00 NSE 27352.80 ============= TOTAL 34786.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE055A07054 CENTURY TEXTILES 10.07% 31-Oct-15 100.2318 9.7800 700.00 INE445L08110 NABHA POWER LTD 9.33% 05-Dec-16 101.3814 8.5200 100.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 07-Dec-16 101.4901 8.8100 350.00 INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.50% 20-Dec-16 101.2172 8.7900 100.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.6967 8.8900 300.00 INE063P07064 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Sep-17 102.3000 0.0000 1.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.7624 8.5600 250.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 100.9400 8.6600 100.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED - 23-Dec-17 99.9700 - 1.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 24-Jan-18 100.0000 8.6000 80.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.5839 8.8400 10.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.2000 4.1500 2.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 100.9670 8.5100 100.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 100.2583 8.5800 250.00 INE039A09PQ7 IFCI LTD 9.90% 11-Jan-21 100.0000 9.9000 6.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 111.7500 5.4100 10.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 103.0000 11.1600 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 109.3000 5.3200 4.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 29-Jun-21 104.8000 11.4200 7.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.5903 7.1800 60.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 102.1361 9.1900 400.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 22-Aug-22 104.2000 0.0000 1.50 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.9800 8.7000 500.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.9251 8.5200 150.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 103.0419 8.4600 250.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 100.8135 9.8600 100.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.1800 9.8600 6.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.6042 8.6100 3594.00 NSE === INE438A07078 APOLLO TYRES LIMITED 10.15% 16-Apr-15 100.1493 10.0550 10.00 INE130C08059 AMTEK AUTO LIMITED 10.25% 20-Sep-15 100.0000 10.6555 100.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.2318 9.7500 700.00 INE804I07GZ1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Nov-15 144.9320 11.7000 10.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.8537 8.5472 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.8537 8.5200 500.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 99.0500 8.8500 2.00 INE121E07189 JSW ENERGY LIMITED 9.50% 31-Mar-16 100.2189 9.6545 700.00 INE749A08118 JINDAL STEEL POWER LIMITED 9.63% 04-Apr-16 98.9386 10.4714 10.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.9096 8.4800 7.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.7383 8.4800 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.7383 8.4800 500.00 INE674N07014 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.00% 13-Jul-16 108.3429 10.7500 500.00 INE445L08110 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Dec-16 101.3814 8.5000 100.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.4901 8.8200 350.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.1407 8.3850 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.1407 8.3850 50.00 INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 20-Dec-16 101.2172 8.7800 100.00 INE001A07HS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 20-Jan-17 101.5533 8.7180 10.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 102.7397 8.4600 5.00 INE785J07057 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 13.00% 30-Jun-17 101.5448 12.1406 10.00 INE192L08027 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD - 17-Aug-17 109.3307 11.3838 450.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.3371 8.5200 10.00 INE019A07365 JSW STEEL LIMITED 10.20% 05-Sep-17 101.4576 9.9500 1010.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.6967 8.8800 300.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.1114 8.5460 25.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.9572 8.5657 20.00 INE836F07015 DISH TV INDIA LIMITED 12.40% 30-Sep-17 104.2663 11.9100 150.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.8252 8.5300 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.8252 8.5300 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.7624 8.5500 250.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 100.8714 8.8700 50.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 100.8332 8.4600 5.00 INE121A07IQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.55% 14-Nov-17 99.9024 9.5605 5.00 INE432R07042 SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED - 01-Dec-17 100.2491 10.4350 130.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.7343 8.5200 150.00 INE482G07016 TATA SKY LIMITED 0.00% 17-Dec-17 126.3879 0.0000 500.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.3647 9.2000 500.00 INE121A08MA6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 09-Aug-18 104.6209 10.5900 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5315 8.6400 252.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5315 8.6400 250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.5520 8.8600 200.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.5520 8.8600 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.2757 8.6300 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.2757 8.6300 50.00 INE238A08310 AXIS BANK LIMITED 9.15% 16-Jun-19 102.2339 8.4950 46.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 100.9670 8.5000 100.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 100.6000 9.7900 0.20 INE069R07026 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 12.55% 20-Jul-19 106.9364 11.7900 1200.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7700 8.5500 10.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.3849 8.5750 250.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.3849 8.5750 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.9956 8.5450 100.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.2583 8.5700 500.00 INE804I08627 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 26-Apr-20 103.5936 12.0000 143.50 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 103.1370 11.8000 87.70 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.6500 9.0400 44.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.5114 8.5500 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.5114 8.5500 250.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.0100 8.5400 8.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.9753 9.2000 200.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.0000 12.0300 1.50 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 103.4659 8.5950 65.00 INE217K08073 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 10.33% 18-Oct-22 103.0300 10.0000 100.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 96.1139 9.6300 200.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 106.4500 9.0900 1.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.3500 9.4500 1.00 INE139F07055 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.18% 11-Aug-24 104.5600 8.6500 10.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.4760 8.6350 50.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.9590 8.7437 500.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.9251 8.5300 650.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.9424 8.4600 450.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.9756 8.4550 50.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 100.8135 9.8500 100.00 INE348F08043 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORP 9.20% 19-Nov-24 100.6400 9.2400 100.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.1800 9.8500 27.50 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.5314 8.6500 50.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.5314 8.6500 50.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.2181 8.6000 100.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.5000 9.5000 380.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 99.9300 8.5900 5850.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.6042 8.5500 3950.00 INE871D07NK9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN - 29-Dec-24 100.7700 8.8726 200.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.9000 - 410.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0900 - 500.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 112.8365 6.9600 30.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 102.6412 8.4976 50.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 116.5020 7.0486 6.40 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 115.5830 6.9800 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange