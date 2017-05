Jan 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3255.00 NSE 25239.70 ============= TOTAL 28494.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07GX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD. 10.70% 22-Oct-15 100.7455 9.5900 50.00 INE895D08501 TATA SONS LTD 9.68% 14-Aug-17 101.5100 8.9600 50.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.6521 8.6600 100.00 INE001A07JN1 HDFC 9.30% 04-Oct-17 101.0594 8.8200 100.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.8526 8.4700 50.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.7368 8.5700 100.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 24-Jan-18 99.8000 8.6700 220.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 101.3920 8.8300 100.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 22-Aug-22 104.0000 0.0000 5.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 101.3800 7.1100 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.8025 7.0400 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0000 8.5800 13.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 106.5300 9.0800 1.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.3200 9.0700 2.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 100.4400 8.6300 37.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8900 6.00 INE043D07HC4 IDFC LTD 8.49% 11-Dec-24 99.2700 8.6000 100.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 19-Dec-24 100.2400 9.6600 150.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.0506 8.5600 500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.3387 8.5800 1050.00 ine871d07nk9 ILFS - 29-Dec-24 100.0000 9.0000 20.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.2000 9.1800 1.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.0000 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.2515 10.1100 400.00 NSE === INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 106.9281 8.7248 6.00 INE523H07106 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 11.00% 20-Mar-15 100.2810 9.3517 150.00 INE295N07026 INFINITI RETAIL LIMITED 0.00% 29-Mar-15 134.4258 10.3050 130.00 INE347N07017 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 3.00% 30-Mar-15 127.5598 10.1950 130.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9000 9.2000 2.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.0858 9.1562 150.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.0858 9.0500 150.00 INE721A07GX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.70% 22-Oct-15 100.7455 9.5000 50.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.1248 8.9655 150.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.1244 8.9000 150.00 INE848E07575 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-15 99.9306 8.5000 50.00 INE148I07399 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-15 113.2402 - 50.00 INE148I07399 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-15 113.2402 9.5500 50.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.7690 8.8800 1250.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.7690 8.8800 1250.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.9590 8.4423 2.00 INE008A08K45 IDBI BANK LTD OMNI 8.55% 26-May-16 99.0500 9.2300 1.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 99.3255 9.0000 7.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 101.0296 8.9000 100.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 101.0296 8.9000 100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8640 8.3500 7.00 INE033L07660 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.70% 09-Sep-16 102.3091 9.1000 5.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.0875 8.4100 178.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.8975 10.6700 5.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 99.5000 9.2200 1.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.9720 8.3500 8.00 INE523E07913 L T FINANCE LTD 10.20% 11-Oct-16 101.7834 9.0000 5.00 INE310L07217 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-16 103.3574 8.5100 2.30 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.4821 8.8029 4.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.1492 8.3780 13.00 INE310L07225 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-16 103.2539 8.6400 6.70 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 102.0700 8.5700 300.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 102.0535 8.5750 5.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.0700 8.5700 500.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.0484 8.5750 15.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 101.5100 8.9500 50.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.6521 8.6500 250.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 101.0594 8.8100 100.00 INE043D07GW4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.06% 05-Oct-17 101.2811 8.4900 2.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.7300 8.5700 70.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.8526 8.4600 50.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.7368 8.5600 100.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.1000 8.7700 14.00 INE347G08027 PETRONET LNG LIMITED 9.00% 28-Oct-17 100.5247 8.7500 250.00 INE347G08027 PETRONET LNG LIMITED 9.00% 28-Oct-17 100.5247 8.7500 250.00 INE077E08116 ESSEL MINING & INDUSTRIES LIMITED 0.00% 16-Nov-17 101.5953 10.0996 2.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.6842 8.5400 100.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.8807 8.5300 100.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.8807 8.5300 100.00 INE756I07530 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.10% 29-Dec-17 100.0000 - 150.00 INE306N07575 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.40% 22-Jan-18 100.1100 9.3400 100.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 99.9000 8.8200 870.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.6095 8.8500 250.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 103.0441 8.5300 50.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 103.0441 8.5300 50.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 103.0589 8.5700 50.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 103.0589 8.5700 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.2750 8.5850 400.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5315 8.6400 200.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 102.4300 8.8500 15.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.5065 8.5700 24.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.5065 8.5700 24.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.6806 8.4500 3.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8000 8.7800 50.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 100.9559 9.6800 800.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 101.3920 8.8600 100.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 100.0405 8.5600 200.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 102.3000 8.8000 50.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 102.3000 8.8000 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.7400 8.5600 150.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.0000 - 400.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 104.2500 8.6200 12.00 INE721A08927 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 03-May-20 104.6800 9.6000 6.70 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.5000 9.1200 1.00 INE721A07IA3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 19-Sep-21 100.3117 9.7561 300.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.0000 8.4500 112.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.1800 8.5100 3.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 104.9819 8.7250 19.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 103.8000 10.4500 9.50 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 103.8900 8.4200 160.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 102.3986 8.4800 100.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 101.1183 7.0107 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 101.4351 6.9443 900.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 101.0600 7.1537 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.8025 7.0400 100.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 101.5700 9.9900 200.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 101.5100 8.5600 177.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 101.2532 8.5145 150.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 101.2532 8.5100 150.00 INE148I08108 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 28-Mar-23 101.2400 9.8600 25.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0000 8.7550 173.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 96.1150 8.6300 100.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 106.0938 9.0000 100.00 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 106.6553 9.7500 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 103.7486 9.1500 600.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.6000 8.6200 350.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.9058 8.7517 500.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.9300 8.7000 10.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.1000 9.4500 100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.0500 9.2400 703.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 101.1000 8.7900 500.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.8586 8.7374 850.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 15-Nov-24 102.8381 9.0869 500.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 15-Nov-24 101.1600 9.3000 3.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.6500 8.7800 116.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.0000 8.4500 50.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.9000 6.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 100.0000 8.9300 100.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.9585 8.6900 120.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.9585 8.6900 120.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.2800 - 20.00 INE033L07AU5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.22% 09-Dec-24 100.9300 - 20.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.5000 9.5100 250.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.0506 8.5710 1750.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.1220 8.5600 1250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.3387 8.5900 2450.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 100.0000 - 400.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.2200 - 12.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 107.8000 7.1100 5.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.3200 8.4000 200.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 113.2000 6.9300 30.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 114.4687 6.8000 50.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 116.6520 7.0349 9.50 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 114.9460 7.0351 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.0500 9.7100 750.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE