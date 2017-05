Jan 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4167.10 NSE 23284.00 ============= TOTAL 27451.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07JH9 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 22-Apr-15 99.8309 9.4900 200.00 INE895D08485 TATA SONS LTD 9.78% 23-Jul-15 100.1410 9.2900 300.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES 10.07% 31-Oct-15 100.2238 9.7800 250.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 101.0000 - 1.00 INE848E07195 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-17 100.4110 8.4600 50.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.38% 16-Dec-17 99.8615 8.4300 100.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.6562 8.8100 250.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.7500 8.5000 24.00 INE341E07308 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 10.00% 15-Jan-19 104.2300 8.7100 1.00 INE078G08028 PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD 10.15% 29-Jan-19 103.6000 9.0400 2.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 102.8566 8.5600 150.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 100.4183 8.5900 50.00 INE976I08052 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 28-Oct-19 100.1000 10.2000 2.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.5500 11.0800 100.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 104.6100 10.8400 0.50 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 61.2333 8.6000 30.60 INE039A09PQ7 IFCI LTD 9.90% 11-Jan-21 99.9000 9.9200 218.00 INE348F08035 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORP 10.20% 01-Mar-21 106.1900 8.8700 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 110.1500 10.7100 1.00 INE871D07MH7 INFRASTRUCTURE LEASING 9.68% 25-Jul-21 103.4601 8.9400 50.00 INE690F08170 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.60% 05-Sep-21 103.7500 8.8400 1.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 99.8400 8.5800 10.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.4460 7.1900 37.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.6676 8.2900 100.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 102.0000 8.7400 350.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 106.5300 9.0800 1.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.7768 8.5800 50.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 101.1200 8.7900 500.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.3000 8.6800 2.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.70% 24-Nov-24 103.2500 8.2000 2.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.5000 8.0600 250.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8900 221.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.6000 8.7100 2.00 INE043D07HC4 IDFC LTD 8.49% 11-Dec-24 100.2700 8.4500 150.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.1150 8.5500 500.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 102.4200 8.2000 1.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.0500 8.9600 132.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 117.3400 6.9800 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.7000 10.1200 75.00 NSE === INE721A07CU4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.92% 09-Feb-15 100.0837 8.6000 250.00 INE121E07163 JSW ENERGY LIMITED 9.30% 31-Mar-15 99.9317 9.7245 1200.00 INE774D07JH9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.20% 22-Apr-15 99.8309 9.1500 200.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.1410 9.1000 300.00 INE660A07IM8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 07-Aug-15 100.2126 9.2357 100.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.4442 9.4727 250.00 INE347N07025 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 3.00% 30-Sep-15 127.6385 10.2050 230.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.2238 9.7500 250.00 INE202B07910 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.35% 07-Nov-15 101.2801 9.7150 1000.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.8489 8.8258 2500.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.8489 8.7931 1250.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 101.2312 9.6300 750.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 101.0384 8.9049 10.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.3535 9.3900 3.00 INE658R07018 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.25% 25-Nov-16 99.9160 11.2500 250.00 INE796L07894 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD - 06-Dec-16 118.0000 0.0000 2.00 INE848E07195 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-17 100.4110 8.4500 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.8802 8.6500 200.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.8802 8.6500 200.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 101.1000 9.0341 14.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.8754 8.4500 50.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.8405 8.4650 2.50 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 100.9400 8.8400 100.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.2972 8.8000 150.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.2972 8.8000 150.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 99.8615 - 100.00 INE756I07530 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.10% 29-Dec-17 100.0000 - 200.00 INE306N07575 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.40% 22-Jan-18 100.5220 9.1800 50.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 99.9400 8.8100 25.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.6562 8.8300 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.4900 8.6495 162.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.6800 8.5189 24.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 100.9559 9.6900 800.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 104.1700 8.4400 150.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 102.8566 8.5500 150.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.0851 8.8500 100.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.0851 8.8500 100.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.0500 9.2648 500.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 100.4183 8.5800 50.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.4647 8.6200 900.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.4647 8.6200 900.00 INE202B07CL2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 18-Nov-19 101.2500 9.4000 100.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 100.2900 8.5700 3.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 100.1734 8.6050 52.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 100.1734 8.5971 50.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 104.1500 9.3600 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 61.4205 8.5500 30.60 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 100.0000 - 213.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 102.9687 9.2250 250.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 29-Jun-21 103.5000 12.0500 0.50 INE871D07MH7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.68% 25-Jul-21 103.4601 8.9300 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.0071 8.6500 1551.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.0071 8.6500 1500.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.7370 8.5900 10.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.6696 7.1400 48.80 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.6676 8.2800 200.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.1200 12.0000 5.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 103.5385 8.5600 61.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 102.2000 8.8900 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.4000 8.6900 23.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 107.0147 10.0209 100.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 106.5300 9.0700 5.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 106.5600 7.1000 1.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 100.4571 9.6000 150.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 111.5000 9.9700 9.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.7200 9.5400 130.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.7768 8.5700 50.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 101.1400 8.7800 1000.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 103.0860 8.7200 50.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 103.0860 8.7200 50.00 INE752E07HY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-24 101.6400 8.5700 2.50 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.9000 8.4400 2.00 INE202B07CM0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.85% 18-Nov-24 102.4000 9.4500 100.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.8500 8.7500 2.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.5000 8.2207 250.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.5500 9.8000 3.50 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.6000 8.8900 2.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.8933 8.7000 100.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.8933 8.7000 100.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.2400 8.6000 1.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 99.7100 9.4600 37.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.0000 8.5776 1250.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.0000 8.5786 200.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 102.6300 - 12.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 99.9100 8.6555 150.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 100.0000 - 200.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 100.9500 8.6500 4.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 100.8700 8.6000 3.00 INE043D07120 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 21-Jul-25 100.8700 8.6500 2.00 INE043D07245 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.82% 29-Sep-25 101.0400 8.6500 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 107.0000 8.6800 1.90 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.0500 - 132.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 107.9500 7.0900 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.3000 7.1500 3.50 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 103.1600 8.5000 16.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.8082 9.2300 280.00 INE310L07928 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Jan-28 107.0653 9.4500 100.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 106.3800 8.5898 3.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 100.1700 8.5063 20.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 117.1730 6.9900 3.20 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 110.1259 8.3800 200.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 115.5760 6.9800 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.7000 9.6400 76.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com