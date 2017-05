Jan 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6588.20 NSE 29010.90 ============= TOTAL 35599.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7477 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD. - 06-Apr-15 97.8293 9.2800 354.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 99.9765 9.0600 1000.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7639 8.6100 550.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LTD 13.50% 12-Dec-15 101.1638 12.4800 12.00 INE756I07449 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.38% 25-Jul-16 100.3576 9.0600 1.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.3843 8.4000 3.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 101.4875 8.3600 2.00 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.5305 8.4100 3.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5600 8.8100 4.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.5490 8.4500 4.00 INE721A07IV9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 19-Dec-16 99.7879 9.2100 3.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 102.9710 11.2700 27.00 ine091r07012 MANTRI TECHNOLOGY CONSTELLATIONS - 20-Aug-17 100.0000 - 400.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 99.8160 8.4900 450.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.38% 16-Dec-17 99.7847 8.4600 50.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED - 23-Dec-17 99.9800 - 0.50 INE013A07J42 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 17-Apr-18 100.7300 0.0000 8.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 102.9600 11.6700 6.40 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.4211 8.8600 1000.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.2764 8.6400 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4598 8.6400 250.00 INE976I08052 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 28-Oct-19 100.1500 10.1600 6.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 104.6100 10.8400 0.50 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 61.6667 8.4800 15.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.0400 10.7800 4.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 107.1000 10.6400 4.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 101.5277 12.3700 30.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.4378 7.1900 14.80 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 106.7500 6.9600 1.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.3500 6.9500 1.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 107.2000 9.7600 100.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.7976 8.5400 1100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.1500 9.1000 5.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8900 8.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.3700 8.7500 25.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.0300 8.5600 150.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.0000 8.7900 200.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.5999 8.5600 250.00 INE694C08054 LAKSHMI VILAS BANK 9.40% 22-Mar-25 106.7500 10.6300 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 119.7000 6.7900 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 105.8000 10.1500 23.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 104.5636 0.0000 20.00 NSE === INE976I07CB7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 23-Jan-15 132.2666 8.5531 50.00 INE804I07CW7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Jan-15 181.4000 - 10.00 INE976I07CC5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 03-Feb-15 131.6966 8.4423 25.00 INE848E07179 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-15 99.9813 8.2446 50.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 100.0418 8.7564 250.00 INE296A07591 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-15 130.7206 8.5726 100.00 INE976I07CN2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 06-Mar-15 130.5691 8.5678 88.00 INE916DA7477 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 06-Apr-15 97.8293 9.1000 354.00 INE667A09094 SYNDICATE BANK 7.60% 15-Apr-15 99.6217 9.0000 4.00 INE071G08494 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Apr-15 114.2168 8.9400 1.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 99.5529 8.8000 3.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.0413 8.3844 20.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 99.9765 8.8800 1000.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7639 8.6000 1300.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.8281 9.7200 950.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7467 8.6529 750.00 INE751F08022 TATA INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 20-Dec-15 91.0887 10.2613 30.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.3158 8.8100 7.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.7163 8.5000 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.7163 8.5000 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.5902 8.5000 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.5902 8.5000 50.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.1958 8.3564 125.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4273 8.3718 60.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8206 8.3571 47.00 INE148I07860 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Sep-16 100.5328 9.5710 130.00 INE445L08094 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Oct-16 101.1571 8.5376 300.00 INE658R07018 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.25% 25-Nov-16 99.9160 11.2500 250.00 INE148I07AY9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 31-Dec-16 100.0000 - 250.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 102.9710 - 27.00 INE948P07017 SURANJAN HOLDING AND ESTATE 18.50% 28-Feb-17 100.0000 - 400.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 98.4621 7.2000 300.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 101.7500 7.0600 50.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.6860 8.8500 10.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES 14.00% 30-Jun-17 105.0279 11.4511 5.00 INE445L08169 NABHA POWER LIMITED 9.40% 30-Sep-17 101.6017 8.6753 250.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 101.1000 9.0350 28.00 INE514E08EB9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.64% 27-Oct-17 99.8818 8.6568 500.00 INE514E08EB9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.64% 27-Oct-17 99.8818 8.6500 500.00 INE958G07AA5 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.50% 14-Nov-17 100.0978 10.4500 400.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 99.8160 8.5800 450.00 INE530L07012 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 11.00% 04-Dec-17 100.3876 10.4300 850.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 99.8607 - 200.00 INE756I07530 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.10% 29-Dec-17 100.0000 - 100.00 INE017A08151 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-18 101.2442 8.9000 50.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 99.9400 8.8100 60.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD - 13-Feb-18 100.0000 - 400.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.4800 11.8600 3.80 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.4900 8.6495 5.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.4459 8.8912 250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.4459 8.9000 250.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.4211 8.8500 1000.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.3337 8.6100 20.00 INE848E07302 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-19 101.1251 8.4977 50.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 102.1688 7.3089 50.00 INE202B07AU7 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 04-Jun-19 110.2400 9.8300 450.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.2764 8.6300 900.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.2764 8.6300 400.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 101.3498 8.8780 1.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.0700 9.2310 500.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 105.7080 9.8300 1130.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4586 8.6300 850.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4586 8.6300 600.00 INE976I08052 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 28-Oct-19 103.2700 9.3500 3.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.2500 10.9400 92.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7233 8.6150 350.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.0200 8.7002 500.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.0200 8.7000 500.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 102.5100 7.3200 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 61.6667 8.4700 15.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 102.5700 7.3900 50.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 29-Jun-21 104.1200 12.8900 0.50 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 101.2700 8.4400 85.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 101.4386 12.3800 30.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.0567 8.6400 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.0567 8.6400 150.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.6400 8.6100 505.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.6116 7.1500 64.80 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 102.8400 9.0800 1.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 102.0236 7.5435 50.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 105.6500 10.1000 4.50 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 103.8300 8.4375 262.00 INE155A08233 TATA MOTORS LIMITED 9.60% 29-Oct-22 101.7833 9.2500 500.00 INE155A08233 TATA MOTORS LIMITED 9.60% 29-Oct-22 101.7833 9.2500 500.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 102.4297 8.8500 200.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.2396 9.7200 10.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0300 8.7500 40.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 102.1066 7.5642 50.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 106.6800 8.8100 90.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 106.5800 9.0600 4.00 INE155A08241 TATA MOTORS LIMITED 9.35% 10-Nov-23 100.4934 9.2500 500.00 INE155A08241 TATA MOTORS LIMITED 9.35% 10-Nov-23 100.4934 9.2500 500.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.1212 9.2200 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.9000 9.5150 128.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.1900 8.9600 12.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.7976 8.5300 1100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.7600 9.2800 78.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.8855 8.5350 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.6767 8.7650 62.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 102.3921 8.7800 60.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 15-Nov-24 101.1800 9.3000 10.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 100.6700 8.7800 4.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8900 9.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.3700 8.9300 25.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 100.6500 8.8300 1.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.1321 - 50.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.1321 - 50.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.1500 8.6100 1.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.5000 9.5000 186.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.0300 8.5739 1150.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 99.9900 - 55.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 99.9500 8.6500 1365.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.2713 8.6015 1050.00 INE148I07BA7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 31-Dec-24 100.0000 - 150.00 INE310L07837 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Jan-25 106.0358 9.4500 50.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 101.0200 7.7700 50.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 101.0200 7.7800 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.3000 7.1500 0.50 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 100.7486 7.8185 50.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 103.9000 9.5100 1.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 100.3028 7.8772 50.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 114.8200 6.9500 0.50 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 113.5750 7.0000 34.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 102.5209 8.5500 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 102.5209 8.5500 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.5000 9.6700 20.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 103.5691 7.0400 9.30 INE020B07HQ6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 24-Sep-33 113.5274 7.0400 4.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.7000 10.0600 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 107.7500 9.4800 51.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 