Jan 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8302.30 NSE 41135.90 ============= TOTAL 49438.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7342 8.6700 1250.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 10-Oct-16 99.2800 9.8600 7.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 99.9800 - 0.50 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.0150 9.5200 650.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.7671 8.5500 300.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT. 10.25% 03-Aug-17 102.1967 9.2000 50.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 100.9486 8.6500 3.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.38% 16-Dec-17 99.7840 8.4600 450.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED - 23-Dec-17 100.0000 - 0.50 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.7071 8.7900 100.00 INE013A07J42 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 17-Apr-18 103.0000 0.0000 7.00 INE043D07EW9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.35% 10-May-18 98.9790 8.6900 250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 102.9600 11.6700 3.80 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.5300 8.4000 1.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 105.4120 9.2700 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.3480 8.6200 250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.8666 8.5100 100.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 99.5000 9.2400 2.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.5541 8.6000 300.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 99.7114 8.7000 100.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 103.9000 9.8100 7.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 101.6500 7.3000 1.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 99.4831 8.5500 203.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 108.4790 6.6500 1.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 103.5000 10.8500 1.50 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 103.2229 6.6500 1.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 101.6266 8.5100 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.4988 9.1800 50.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.1828 8.5600 100.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 100.3020 9.1000 38.00 INE721A07II6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 31-Oct-24 100.9121 9.9400 250.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 15-Nov-24 101.3464 9.2000 16.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.9800 8.1400 800.00 INE721A07IR7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD - 28-Nov-24 100.2101 9.8600 250.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.5500 8.7200 5.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 100.5664 8.7600 250.00 INE043D07HC4 IDFC LTD 8.49% 11-Dec-24 98.8858 8.6600 120.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.9300 9.1800 15.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.2200 8.5400 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.2703 8.6200 1010.00 INE043D07HB2 IDFC LTD - 03-Jan-25 100.0300 8.6700 350.00 INE043D07HD2 IDFC LTD - 03-Jan-25 100.0000 8.6700 190.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.0000 8.7600 1.50 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.4900 8.8900 345.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 110.0400 6.9500 2.00 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 104.4000 10.0000 8.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.4257 8.5100 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.2000 10.1200 12.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 19.00% 31-Dec-99 105.6500 11.7600 0.50 NSE === INE976I07BZ8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 27-Jan-15 99.5310 8.5996 50.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 100.0017 9.0000 50.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.1309 9.1625 3.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 99.5199 9.1621 100.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 99.5199 8.9500 100.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.1238 9.1383 350.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.1238 8.9499 350.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 99.7569 11.0000 8.50 INE013A07PL7 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 26-Oct-15 164.0000 0.0000 1.00 INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 99.9995 8.5800 1050.00 INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 99.9836 8.6586 1000.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7342 8.6300 2000.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7342 8.6639 750.00 INE860H07433 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 27-May-16 100.6600 9.1387 350.00 INE860H07433 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 27-May-16 100.6600 9.1200 350.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 101.8474 8.1886 3.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.9780 8.4500 63.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.8542 10.6650 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.4978 8.7300 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.4978 8.7300 100.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.5860 8.8264 100.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.7472 8.3200 65.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 103.2100 10.3300 100.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.0150 8.6500 650.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.4857 9.3300 34.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 98.4621 7.2000 300.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 101.0900 8.6500 1.00 INE896L07199 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD - 06-Jun-17 101.0855 10.7887 4.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.6534 8.8500 500.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.6534 8.8500 500.00 INE202B07BB5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 17-Jun-17 108.4600 9.6487 4.00 INE310L07282 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-17 103.6507 8.7972 5.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.7671 8.5400 550.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.7671 8.5400 250.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.25% 03-Aug-17 102.1967 9.1900 50.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.4106 8.5100 1.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.8525 8.4900 50.00 INE916DA7FF2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.47% 04-Sep-17 100.9000 9.0750 10.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.7070 8.8585 150.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.7070 8.8500 150.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 100.9016 8.8701 350.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 100.9016 8.8700 350.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 100.9400 8.8400 9.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.2242 9.2300 5.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 102.7123 8.9430 25.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 99.8547 9.3000 29.00 INE514E08EF0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 11-Nov-17 99.7670 8.5682 1000.00 INE514E08EF0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 11-Nov-17 99.7670 8.6800 1000.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.6948 8.6000 40.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 99.7840 - 450.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 99.8330 - 40.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 78.4854 8.4500 14.00 INE306N07575 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.40% 22-Jan-18 100.5170 9.1950 50.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 99.9700 8.7900 2.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.7071 8.8100 200.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 100.1703 8.8900 1000.00 INE168R07083 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS - 15-Apr-18 100.0000 - 148.60 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.9790 8.6800 250.00 INE020B07DG6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.68% 13-Jun-18 102.7000 8.6900 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.4800 11.8600 3.80 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.1964 8.5199 50.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.1964 8.5200 50.00 INE756I07340 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.97% 28-Dec-18 103.4800 8.8900 10.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.4535 8.4250 23.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 105.4120 9.2600 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.4433 8.9000 502.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.4433 8.8919 400.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 71.8740 8.4500 5.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 102.1700 7.3100 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.3480 8.6100 289.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.8666 8.5000 200.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.2977 8.6750 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.5541 8.6000 810.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.6001 8.5930 500.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.2200 8.6200 10.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.0200 11.0000 3.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 20-Nov-19 103.9497 8.8435 30.00 INE860H07284 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED - 27-Nov-19 103.6173 7.7140 30.00 INE039A07751 IFCI LIMITED 9.80% 01-Dec-19 99.7000 9.8600 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.4995 8.6800 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.4995 8.6800 50.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 99.7114 8.6900 100.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 100.5384 8.5418 50.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 100.5384 8.5400 50.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 101.0000 8.7700 1.00 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPORAT 8.58% 26-Dec-20 100.0000 - 3.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 99.9000 9.9100 6.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.8000 8.5000 9.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 29-Jun-21 103.4000 12.0700 0.50 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 100.7000 8.4900 17.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.7974 8.5500 100.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.7974 8.5500 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.0437 8.6425 750.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.0437 8.6424 400.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.8900 8.5600 47.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 102.0300 7.5400 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.4316 8.5000 200.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.5157 8.4849 100.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 102.0541 8.5400 100.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 102.0541 8.5400 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 101.6266 8.5000 200.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.8113 8.1585 130.00 INE148I08108 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 28-Mar-23 101.3700 9.8300 10.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.4988 9.2500 50.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 102.1100 7.5600 50.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.1828 8.5500 100.00 INE310L07803 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Jan-24 105.6241 9.4500 86.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.4500 9.4100 2.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.5641 9.1500 15.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.5900 9.5600 313.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.6424 8.5901 200.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.6424 8.5900 200.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.5000 9.3300 989.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.9400 8.7300 90.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 100.2035 9.1213 40.00 INE721A07II6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 31-Oct-24 101.5300 9.8300 250.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.6200 9.7190 200.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 15-Nov-24 101.3464 9.2700 8.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.0000 8.3000 800.00 INE721A07IR7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.90% 28-Nov-24 100.2101 9.8500 250.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.3500 9.6700 73.50 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.5500 8.9000 30.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.5664 8.7500 250.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.0000 - 385.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.2961 8.5900 663.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.3600 8.5775 110.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.9000 9.4200 11.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 100.8000 - 80.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.1300 8.5574 1350.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.0000 8.5784 1000.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.2703 8.6000 3360.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.2213 8.6091 1850.00 INE871D07NK9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN - 29-Dec-24 101.3400 8.7800 10.00 INE148I07BA7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 31-Dec-24 100.0000 - 600.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.8000 - 80.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.9675 - 4876.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.6000 8.4792 4.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.4900 - 4.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 100.0600 - 202.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.6300 7.2300 15.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 100.7500 7.8200 50.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 102.3000 9.9000 23.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.3546 8.5800 150.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.3546 8.5800 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.8669 8.2925 1000.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 100.3100 7.8800 20.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.4257 8.5000 50.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 104.2500 8.4600 3.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 108.4800 9.1000 80.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.0000 8.9300 39.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 100.2100 10.9300 20.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 