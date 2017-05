Jan 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4975.20 NSE 43504.40 ============= TOTAL 48479.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE138A07223 PENINSULA LAND LTD 13.50% 12-Dec-15 101.1503 12.4200 6.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 100.3177 8.8000 450.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.8331 9.4100 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5717 8.5200 50.00 INE138A07157 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Sep-17 103.2000 12.9500 2.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.8241 8.5300 100.00 INE013A07J42 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 17-Apr-18 103.0000 0.0000 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.7050 8.3400 1.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 99.6000 8.8600 2.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 72.2150 8.3400 0.70 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.4306 8.6500 50.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 100.3000 9.1700 2.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.6116 8.6000 50.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 102.6600 10.0100 40.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.8760 8.5800 250.00 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED - 02-Jan-20 100.0200 10.4900 20.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.82% 20-Feb-20 100.7012 8.6400 50.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.86% 04-Mar-20 100.8390 8.6400 150.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 99.4000 6.8300 0.20 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 100.3747 10.1000 400.00 INE752E07IF9 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-20 104.3810 8.5700 100.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 100.1700 8.6400 50.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.1635 8.6500 100.00 INE039A09PQ7 IFCI LTD 9.90% 11-Jan-21 99.9500 9.9100 40.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 111.7500 0.0000 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 109.3000 0.0000 4.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 106.8900 11.6300 1.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 101.7000 7.2900 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.1063 8.6100 150.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 07-Dec-21 103.8657 12.0800 2.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 26-Dec-21 103.3500 0.0000 5.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 105.6565 6.9000 9.00 INE039A09PM6 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-22 101.2900 9.6500 25.00 INE202B08454 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.20% 22-Nov-22 100.5200 11.0800 38.00 INE305A09224 TFCI LTD 9.50% 25-Feb-23 103.2500 8.9100 47.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.1648 8.5900 50.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.8000 11.3300 28.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 100.3020 9.1000 38.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.6629 8.5600 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.1153 8.5100 100.00 INE348F08043 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORP 9.20% 19-Nov-24 101.0000 9.0400 10.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 101.0197 9.7300 98.50 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.8500 8.6700 3.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBU 9.20% 18-Dec-24 99.9800 9.2000 10.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.3020 8.6000 950.00 INE043D07HB2 IDFC LTD - 03-Jan-25 100.0000 8.6700 100.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.4862 8.3300 130.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.0000 150.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 107.0540 7.2700 18.60 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.7600 7.4100 29.20 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 104.4546 8.2300 350.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 100.6856 8.3100 100.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 113.6000 6.9500 14.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 102.9399 8.5100 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.7137 8.3100 100.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 106.8000 9.7700 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.1200 10.2500 108.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 103.6200 10.6100 20.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.7000 9.5800 10.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 19.00% 31-Dec-99 105.6500 11.7600 5.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 104.5759 0.0000 2.00 NSE === INE306N07724 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 21-May-15 100.0280 9.0143 1000.00 INE043D07BI4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 29-Jun-15 100.1120 8.8100 160.00 INE341E07092 MSRDC SR-5A 13.50% 01-Jul-15 101.4500 9.6400 1.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.0570 9.1915 1300.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.0570 9.0800 1300.00 INE479R08017 KARELIDES TRADERS PRIVATE LIMITED 12.00% 08-Nov-15 102.1511 11.9769 1030.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7599 8.5999 1500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7729 8.6145 1250.00 INE192L07110 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 10-Dec-15 120.1726 11.3538 800.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.8119 8.8500 250.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.8119 8.8500 250.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 100.3177 8.8000 450.00 INE511C07334 MAGMA FINCORP LIMITED RESET 05-Apr-16 101.0307 10.0050 396.90 INE568Q07029 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-16 100.8974 10.3100 1850.00 INE896L07017 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 12.25% 23-May-16 101.6626 10.7600 500.00 INE192L07128 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 10-Jul-16 120.7268 11.2625 460.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 0.00% 15-Nov-16 116.0270 9.3010 155.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.0843 8.4000 250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.0843 8.4000 250.00 INE055A07062 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.45% 17-Dec-16 102.5405 9.4000 500.00 INE756I07522 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.06% 20-Dec-16 100.0000 - 100.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 104.1000 9.8200 50.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 98.8901 8.7428 100.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 98.8901 8.7600 100.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.5300 8.4800 34.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 98.6300 7.1114 300.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.8331 9.4000 250.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.5077 9.5032 5.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5717 8.5100 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5735 8.5100 35.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.8241 8.5200 100.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.0415 8.7900 11.00 INE054O08056 L&T SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 99.6306 9.0200 600.00 INE848E07591 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-17 99.8362 8.5300 1.50 INE530L07012 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 11.00% 04-Dec-17 100.3929 10.4150 420.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 99.8329 - 1000.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 99.8329 - 1000.00 INE756I07530 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.10% 29-Dec-17 100.0000 - 500.00 INE017A08151 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-18 101.2550 8.8941 50.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 100.1900 8.7000 18.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 100.7559 8.4700 50.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 101.7000 9.8200 100.00 INE904L07027 TOTAL ENVIRONMENT LIVING SPACES 17.50% 26-Mar-18 100.0000 17.5000 24.50 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 100.2793 8.8500 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 102.7000 11.2000 2.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 102.4700 10.6000 25.00 INE020B07DG6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.68% 13-Jun-18 103.1197 8.5500 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.4483 8.6599 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.4483 8.6600 50.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.1635 8.5300 150.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.1951 8.5199 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.4935 8.4100 14.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.4407 8.9000 206.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.4407 8.8925 200.00 INE975G08017 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 23-Jan-19 103.7930 11.3950 900.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.1298 8.8200 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.3475 8.6100 161.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.3475 8.6100 100.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 101.9059 8.8500 500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 21-Aug-19 102.2800 8.8000 500.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.6914 8.6300 150.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.6914 8.6400 150.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.2677 8.8000 150.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.0900 9.1973 500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.8267 8.5100 150.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.8267 8.5100 150.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.4306 8.6400 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.4307 8.6400 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.6205 8.5873 1905.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.5720 8.6000 1600.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.2700 8.6000 5.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 100.0000 10.7200 40.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.2500 10.9400 3.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.8760 8.5750 250.00 INE039A07751 IFCI LIMITED 9.80% 01-Dec-19 100.1400 9.7500 50.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 99.6039 - 250.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 99.6039 - 250.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 102.7824 8.5300 50.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 102.7824 8.5300 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.7012 8.6300 50.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.8390 8.6300 150.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 101.1100 10.1500 200.00 INE752E07IF9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-20 104.3810 8.5600 100.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 100.1700 8.6300 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 61.7100 8.4700 2.10 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.4000 9.3000 25.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.1494 9.1659 500.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.1494 9.0200 500.00 INE039A07785 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-21 100.8900 9.7000 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.2800 8.6000 168.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.8400 8.5700 468.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.5839 8.6200 450.00 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 23-Dec-21 104.1600 11.0000 370.00 INE432R07083 SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 26-Dec-21 100.0000 - 50.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 103.5700 10.5000 3.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 124.6271 9.9617 1130.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 103.6800 8.5000 15.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 99.8800 9.9000 47.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 103.4800 9.5300 5.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 101.5106 6.9321 450.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.0500 7.0000 150.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.1648 8.5800 50.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 101.0769 8.5248 100.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 101.0769 8.3522 100.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 101.1937 8.5200 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 98.7500 9.1500 1.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 112.3900 9.1500 1.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 106.6237 7.0900 6.90 INE155A08241 TATA MOTORS LIMITED 9.35% 10-Nov-23 101.2618 9.1200 250.00 INE155A08241 TATA MOTORS LIMITED 9.35% 10-Nov-23 101.2618 9.1200 250.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 108.4338 6.9400 0.40 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.3342 9.0100 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.3342 9.0100 50.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 106.0000 10.7500 40.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.3000 9.4600 11.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.5713 9.5650 313.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.7900 8.5700 200.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.5317 8.7600 102.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.5317 8.7600 100.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.6629 8.5500 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.7800 9.2841 810.00 INE727M09083 IFCI VENTURE CAPITAL FUNDS LIMITED 10.80% 10-Oct-24 104.2500 10.0800 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.1153 8.5000 300.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.9700 8.7200 2.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 102.7151 8.7300 35.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 15-Nov-24 100.9900 9.3300 150.00 INE348F08043 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORP 9.20% 19-Nov-24 100.7500 9.2200 2.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.3500 9.6700 133.50 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.2800 - 58.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.6544 8.6300 10.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.2200 8.6000 1.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.9900 9.0400 17.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.0000 - 7.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.3020 8.5950 3050.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.3020 8.5966 600.00 INE871D07NK9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.00% 29-Dec-24 101.3100 8.7900 5.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 100.7000 - 16.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.1800 - 1259.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 102.2500 8.4600 3.00 INE721A08AI1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 09-Sep-25 103.5500 10.4056 20.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.3894 8.5100 6.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.5000 10.5800 54.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.4862 8.5000 130.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.5000 - 200.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 99.7500 - 1104.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.0000 7.3000 56.10 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 99.8500 9.9000 35.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.5124 8.5000 30.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 104.4546 8.2200 350.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.1600 8.5167 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 100.6659 8.4825 130.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 112.6841 6.9500 0.50 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 106.4000 8.5871 3.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 106.4000 8.5871 3.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 102.9399 8.5000 50.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 100.1900 8.5060 20.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 100.1900 8.5060 20.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.6933 8.4825 130.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 97.8881 9.6500 100.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 100.2550 10.9200 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.1200 10.7500 11.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 102.7000 12.1500 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange