Jan 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6235.60 NSE 27356.10 ============= TOTAL 33591.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07II9 MAHINDRA 9.85% 03-Mar-15 100.1441 9.4400 250.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.6870 8.8100 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 100.9824 8.6100 100.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 101.1200 8.5800 11.00 INE043D07HB6 IDFC LTD 8.43% 11-Dec-17 99.8526 8.4800 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.95% 11-Mar-18 100.9233 8.5900 50.00 INE043D07EW9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.35% 10-May-18 98.9828 8.6900 50.00 INE077A09062 DENA BANK 9.25% 24-May-18 100.0000 9.2200 10.00 INE752E07FX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.80% 29-Sep-18 100.7377 8.5400 50.00 INE040A08245 HDFC BANK LIMITED 10.70% 26-Dec-18 106.6355 8.6300 8.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.9800 8.2600 2.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 101.1000 8.3700 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 108.4000 10.8700 9.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 108.0500 10.6400 2.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 106.9300 10.6600 2.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 29-Jun-21 104.8000 11.3700 3.50 INE121A08LY8 CHOLAMANDALAM INVESTMENTS AND FIN RESET 22-Jul-21 101.9703 12.0100 4.50 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 107.1800 11.5800 1.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 101.1500 9.0900 20.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.2600 8.5900 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.1559 8.6000 500.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 99.6600 8.6100 100.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 26-Dec-21 105.4500 0.0000 8.50 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 104.3500 10.8000 8.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 22-Aug-22 103.9500 7.9000 4.00 INE039A09PM6 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-22 101.3000 9.6400 300.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 102.9500 8.5800 20.00 INE202E07104 IREDA LTD 8.16% 20-Mar-24 106.8860 7.1100 2.20 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.90% 28-Apr-24 96.7447 8.4100 400.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 09-Jul-24 113.5000 9.5100 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.7500 9.5500 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.7800 9.1600 19.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.1120 8.5100 100.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 102.7800 8.7100 15.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.6500 8.1400 2000.00 INE348F08043 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORP 9.20% 19-Nov-24 101.0000 9.0400 10.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.4500 8.0700 500.00 INE477A08025 CAN FIN HOMES LTD 8.94% 03-Dec-24 100.1800 8.9100 100.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.8000 8.7500 18.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 97.4000 8.8800 24.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.8000 8.6200 10.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.5080 8.4900 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.4954 8.5800 900.00 INE694C08054 LAKSHMI VILAS BANK 9.40% 22-Mar-25 106.2400 10.7100 5.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.7500 9.2400 3.90 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 109.6891 7.3100 20.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 117.1000 7.0100 31.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.4000 10.1400 52.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 104.4500 0.0000 2.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5500 2.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 105.8000 0.0000 1.50 NSE === INE774D07II9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.85% 03-Mar-15 100.1441 8.5500 250.00 INE071G08494 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Apr-15 114.2969 8.9450 1.00 INE341E07092 MSRDC SR-5A 13.50% 01-Jul-15 101.9500 8.8000 1.00 INE121E07171 JSW ENERGY LIMITED 9.40% 30-Sep-15 99.9749 9.8027 550.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.8268 9.7050 200.00 INE949L07048 AU FINANCIERS (INDIA) PRIVATE LTD 12.25% 04-Mar-16 102.0733 10.7300 250.00 INE347N07033 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 3.00% 30-Mar-16 127.7297 10.2700 240.00 INE192L07128 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 10-Jul-16 120.8389 11.2125 200.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.1624 8.3699 350.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.1624 8.3700 350.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.6870 8.8000 50.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 0.00% 15-Nov-16 116.1500 9.2528 90.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 100.0200 - 10.00 INE283O07087 ASIAN SATELLITE BROADCAST PRIVATE 0.00% 26-Dec-16 100.4253 - 500.00 INE148I07AY9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 31-Dec-16 100.0000 - 1500.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.7105 8.8200 100.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.7105 8.8200 100.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.9824 8.6000 100.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 100.8628 8.8700 230.00 INE848E07591 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-17 99.9586 8.4800 6.00 INE804I07YK6 ECL FINANCE LIMITED - 05-Dec-17 99.4165 - 4.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.8526 8.4700 200.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.9323 8.5000 50.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.9323 8.5000 50.00 INE017A08151 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-18 101.2757 8.8860 50.00 INE093J07AY5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 22-Jan-18 100.4000 0.0000 7.50 INE093J07AZ2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 22-Jan-18 103.6000 0.0000 7.50 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 100.0000 8.7800 9.00 INE554Q07011 SHETH CREATORS AND CONSTRUCTORS RESET 31-Jan-18 100.0253 - 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.9233 8.5700 350.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.9422 8.5700 300.00 INE332A08014 THOMAS COOK (I) LIMITED 10.52% 15-Apr-18 100.7354 10.0707 400.00 INE168R07091 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0000 - 49.50 INE168R07018 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0000 - 20.40 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.9828 8.6800 50.00 INE077A09062 DENA BANK 9.25% 24-May-18 101.3500 8.7500 10.00 INE752E07FX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-18 100.7377 8.5300 50.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 106.6600 8.6458 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.2704 8.5000 168.80 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.2704 8.5000 168.80 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.4414 8.8500 1000.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.3635 8.6050 250.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 102.6430 8.5300 50.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 102.6430 8.5300 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.0739 8.8500 500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.0739 8.8500 500.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.5745 8.6000 550.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.5745 8.6000 550.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7210 8.5600 400.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7210 8.5600 400.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.8100 11.0000 5.00 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.0000 - 250.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 101.2146 8.7256 10.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 100.0837 9.0000 251.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.2591 9.9979 10.00 INE121A08LY8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Jul-21 103.9896 11.9300 4.50 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 101.2700 8.4300 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.2448 8.5900 100.00 INE752E07BC1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 07-Sep-21 101.8940 8.5211 100.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.8940 8.5300 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.0878 8.6300 750.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.6084 8.6150 138.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.2432 7.0400 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5000 8.3083 1200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5000 8.3083 1200.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 103.6000 12.1000 3.50 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 103.3142 8.6500 8.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 102.1057 8.5300 100.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 102.1057 8.5300 100.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 103.5174 9.2300 300.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 102.4723 8.8417 125.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.6951 7.0700 200.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.0500 7.0000 150.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.3966 8.5400 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.8100 8.1600 90.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.5308 9.2500 500.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 98.0189 9.2900 500.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.3007 8.5300 100.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.3007 8.5300 100.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 100.4514 9.6000 150.00 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.90% 28-Apr-24 96.7447 8.4000 400.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.5500 11.1000 2.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.5800 9.4800 9.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.5000 9.7300 362.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.9280 8.5100 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.1120 8.5000 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.7500 8.7500 3.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.6500 8.2989 2500.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.4500 8.2300 850.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.4000 9.8200 3.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.6000 9.1300 9.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.8222 8.7100 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.8222 8.7100 50.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.2700 - 48.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 100.0000 8.4800 150.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 99.7500 9.4569 25.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.5080 8.5000 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.4954 8.5650 1200.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.3972 8.5816 350.00 INE871D07NK9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.00% 29-Dec-24 101.0000 8.8400 45.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.1700 - 383.00 INE310L07837 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Jan-25 106.0316 9.4500 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.1300 7.0700 2.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.5300 7.1200 6.20 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 109.2870 6.9550 1.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 99.9000 9.9000 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 104.4546 8.2200 340.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.7700 9.2261 500.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 112.0285 7.0450 40.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.3748 8.4900 98.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.3748 8.4900 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.5067 8.4900 100.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.4221 8.5000 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.3602 8.4499 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.3602 8.4500 100.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 115.5122 6.9850 15.40 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.9997 9.1903 1000.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.2000 9.7200 35.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.7300 9.6100 9.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 103.3500 10.5000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 