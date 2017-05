Jan 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17300.70 NSE 43128.10 ============= TOTAL 60428.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D075Z1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 30-Apr-15 97.3347 9.4200 128.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.29% 25-Jun-15 99.6757 8.8500 1650.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.8752 9.1300 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7780 8.5900 2800.00 INE851M07069 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.72% 28-Jan-16 100.4780 9.2000 1000.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 30-Nov-16 101.5207 8.8100 50.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 99.9800 - 0.50 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 102.9548 11.2700 27.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.1416 8.5100 650.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.2898 9.2100 1150.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 99.9800 0.0000 0.50 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.2898 9.2400 100.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 24-Jan-18 100.0000 8.6000 2.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.8461 8.3800 300.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.95% 11-Mar-18 100.9422 8.5400 250.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.0295 8.3700 250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.9200 11.0000 3.80 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 106.6300 8.6600 10.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 101.9251 8.5600 100.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 100.5324 8.5600 50.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 104.7800 0.0000 1.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 100.5030 8.6100 100.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 104.6400 10.8400 0.50 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 100.0000 8.5800 8.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 107.0000 10.7400 1.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 107.1800 11.5900 6.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.9500 9.2000 4.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 100.6800 8.8000 33.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 105.4471 7.0600 6.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.4051 8.5500 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.6000 7.1600 1.20 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 105.1684 7.2400 9.70 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.1240 7.2300 14.80 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.6000 8.3000 1000.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 103.9363 8.5500 100.00 INE121H08032 IL N FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 105.0000 9.1700 5.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 101.6082 8.5500 50.00 INE039A09PM6 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-22 101.3400 9.6400 54.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.25% 01-Jan-23 103.1630 8.6800 100.00 INE752E07ET9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-23 105.2294 8.5500 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.4000 8.6800 9.00 INE975G08041 ILNFS TRANSPORTATION NETWORK LTD 11.50% 04-Feb-24 104.4600 10.7200 1.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 105.4000 10.5400 1.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 09-Jul-24 111.0000 9.8900 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.3396 9.6100 500.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.1148 8.6800 250.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.55% 15-Nov-24 103.0016 9.0700 50.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.5000 8.0600 4600.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.4000 8.7400 5.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.0000 9.2100 34.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.7961 8.4500 200.00 ine0208880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 21-Dec-24 100.7304 8.4600 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.7898 8.5500 400.00 INE694C08054 LAKSHMI VILAS BANK 9.40% 22-Mar-25 100.7900 10.8600 6.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.7500 9.2000 13.40 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 100.2384 8.8900 150.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.5000 8.7900 20.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.0000 7.1600 3.10 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 109.0000 7.1600 1.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.9756 6.9700 2.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.4000 7.2600 2.00 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 103.6400 10.1000 2.00 INE039A09PR5 IFCI LTD. 9.75% 26-Apr-28 101.7300 9.5000 54.00 INE031A07949 HOUSING 8.76% 25-Oct-28 111.8000 7.3600 2.70 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.0000 10.4300 1.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 21-Aug-72 112.3000 7.2600 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.1400 10.1100 120.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 103.3500 0.0000 3.00 INE688I08079 CAPITAL FIRST LIMITED - 31-Dec-99 101.0000 10.3800 1.00 NSE === INE916D075Z1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 30-Apr-15 97.3639 9.1500 128.00 INE115A07FD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 14-May-15 100.2384 8.9500 150.00 INE804I07EM4 ECL FINANCE LIMITED - 18-May-15 160.0000 0.0000 1.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.6757 8.6499 1650.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.8752 8.8600 2500.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.8752 9.0601 2000.00 INE660A07FD3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.30% 04-Dec-15 100.2238 8.9910 150.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7905 8.5400 3700.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7905 8.5781 900.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.3774 8.6520 100.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.3774 8.5800 100.00 INE851M07069 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.72% 28-Jan-16 100.4780 9.2000 1000.00 INE141A09058 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.50% 20-Apr-16 99.6000 8.8000 1.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 99.6471 9.5574 40.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.6993 8.4200 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.6993 8.4200 500.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.5976 8.4000 100.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.9201 8.8000 9.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 101.0482 8.3300 100.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 101.0482 8.3299 100.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.5207 8.8000 50.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 100.0200 - 15.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 102.9548 11.2500 27.00 INE001A07HV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 08-Feb-17 133.0100 8.7660 80.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.1416 8.5000 1300.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.6614 8.5305 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.0259 8.4399 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.0259 8.4400 50.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.9631 8.4600 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.9631 8.4600 250.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 100.9800 8.8200 187.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.2898 9.2000 1150.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 102.6907 8.9450 70.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.8525 8.4630 300.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.1141 8.4300 250.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.1141 8.4300 250.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.8525 8.4700 300.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.7768 8.5004 100.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.3534 9.2000 100.00 INE148I07BB5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 31-Dec-17 100.0000 - 500.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 99.8468 8.8400 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.4803 8.5000 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.4803 8.5000 350.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.7826 8.7800 800.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.7826 8.7800 300.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.1039 8.5100 250.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 100.2745 8.8500 700.00 INE939P07032 PARINEE REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 04-Sep-18 100.0262 - 260.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7224 8.5700 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7224 8.5700 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5148 8.6364 100.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.5500 8.6446 25.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.1418 8.8300 500.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.1418 8.8300 500.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.3000 8.5850 150.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.3000 8.5850 150.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 101.9251 8.5500 100.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.7600 8.7962 100.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.7600 8.8000 100.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 71.9540 8.4500 8.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.3661 8.6000 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.3661 8.6000 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.0939 8.8443 250.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.0939 8.8443 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.6124 8.5899 150.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.6124 8.5900 150.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.6700 8.6494 25.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.4669 8.5500 100.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.4669 8.5500 100.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.0200 11.0000 2.30 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.5000 11.3900 1.00 INE860H07284 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.00% 27-Nov-19 103.5920 7.7130 34.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 100.5324 8.5600 50.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 100.5030 8.6000 100.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 109.7690 6.9000 3.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.7800 8.6491 25.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.1159 10.0300 1.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 29-Jun-21 103.3500 12.0800 5.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.8500 8.6580 25.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.4051 8.5700 250.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.9800 8.5400 3.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.4393 7.0000 150.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.3356 7.2000 9.70 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.2912 7.2000 14.80 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.2900 8.1600 3100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.0000 8.2180 50.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 103.9363 8.5400 100.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 105.0000 9.1700 5.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 101.0000 8.6491 75.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 103.5300 9.2200 300.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 102.4794 8.8403 40.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 103.1630 8.6750 100.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.6915 7.0700 200.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.5125 8.5200 250.00 INE752E07ET9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-23 105.2294 8.5400 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.4000 8.8700 9.00 INE721A08CN7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 28-Jun-23 100.3000 10.0164 50.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.1000 8.6486 25.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.5500 11.0000 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.9000 9.5200 538.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 103.7500 8.7200 200.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.3646 8.4801 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.1148 8.6700 250.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 103.9800 8.6500 2.00 INE306N08029 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 26-Sep-24 104.1650 9.4516 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.7000 9.2957 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.2800 8.4746 200.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 101.1500 8.6530 25.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.0500 8.7100 52.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 100.8000 9.8500 600.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 15-Nov-24 103.0016 9.0600 50.00 INE348F08043 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORP 9.20% 19-Nov-24 100.6400 9.2400 113.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.5000 8.2200 4600.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 100.5500 8.8400 25.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.0818 8.6700 100.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.0818 8.6700 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.6600 - 208.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.7961 8.4550 500.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.7304 8.4660 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 99.9000 8.6561 1800.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.8227 8.5166 250.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.6500 - 100.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.0000 - 1550.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.0947 - 40.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 101.2500 8.6502 25.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.7500 8.9000 17.30 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 101.3000 8.6537 25.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.5200 - 4.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.9756 6.9700 2.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 101.4000 8.6495 25.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.4350 8.5700 200.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 107.1460 8.5000 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 107.1460 8.5000 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.3583 8.4499 200.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.3583 8.4500 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.1400 9.7300 120.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 103.3516 10.5000 1.00 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange