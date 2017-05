Jan 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11723.40 NSE 49065.70 ============= TOTAL 60789.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE851M07069 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.72% 28-Jan-16 100.6057 9.0700 500.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 100.0000 - 1.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9367 9.3600 100.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 101.0500 8.6300 125.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.3367 9.2100 400.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.4027 9.1900 620.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.0648 8.8000 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.7225 10.7400 3.80 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.2000 7.8200 2.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.6443 8.7900 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 103.5916 8.6100 500.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 101.1500 9.0900 2.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 61.9500 8.4300 1.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.6130 10.6100 9.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 110.0495 6.9300 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 107.0000 10.5600 6.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 101.1500 9.0900 5.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.8066 8.4700 250.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 105.6000 7.1600 0.60 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.9453 8.1500 2850.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 103.6800 10.8400 3.00 INE652A09039 STATE BANK OF PATIALA RESET 05-Jul-22 103.7400 9.5000 24.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 22-Aug-22 103.9605 0.0000 6.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 101.5800 6.9300 200.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.9800 8.5800 9.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 96.4425 9.0600 70.00 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.90% 28-Apr-24 96.7496 8.4100 315.00 INE483A09203 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 23-Jun-24 100.2500 8.7500 3.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.8800 9.5200 250.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.1772 8.3600 349.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.7396 8.4100 150.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.0272 8.7200 420.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.2681 7.9000 1500.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.6191 7.9100 1750.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.6000 8.7600 29.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 98.0500 8.7800 24.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.5000 9.2700 75.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.5000 8.7100 200.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.0523 8.4900 50.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.4500 8.6000 507.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.5000 8.7900 1.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 104.0400 8.3800 100.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.0000 10.2900 2.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 23-Jan-99 115.1000 7.0300 4.50 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 106.4615 0.0000 3.00 NSE === INE804I07QM8 ECL FINANCE LIMITED - 02-Feb-15 118.0940 - 15.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.5800 9.4500 4.00 INE341E07092 MSRDC SR-5A 13.50% 01-Jul-15 101.4500 9.6500 1.60 INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 100.0525 8.5632 500.00 INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 100.0525 8.5000 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7864 8.5791 650.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7864 8.5400 650.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 27-Jan-16 100.6970 8.8848 33.00 INE851M07069 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.72% 28-Jan-16 100.6057 9.1000 1000.00 INE742F07221 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.05% 18-Mar-16 100.7071 9.6183 200.00 INE036A07385 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.55% 25-Mar-16 101.1740 10.4150 750.00 INE535H07217 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.25% 11-Jun-16 100.7188 9.4525 750.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.6894 8.7199 12.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.6694 8.3500 50.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.6694 8.3500 50.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.2794 8.2874 45.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.9443 8.7206 10.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 100.1000 9.4700 20.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.7433 8.7220 42.00 INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 20-Dec-16 101.1635 8.7931 9.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.6667 8.7260 250.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.6667 8.7250 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.1416 8.5000 650.00 INE324A07070 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-17 101.7283 10.2529 50.00 INE324A07070 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-17 101.7283 10.2500 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 101.5400 8.6000 5.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9367 9.3500 100.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 101.0193 9.2035 100.00 INE756I07159 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.71% 09-Oct-17 101.4105 9.0620 250.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.1169 8.3500 50.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.0000 8.8100 126.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.9501 8.4700 100.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.2874 9.2011 880.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.3367 9.1800 500.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 100.0786 9.2000 120.00 INE958G07AA5 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.50% 14-Nov-17 100.0460 10.4864 600.00 INE233B08087 BLUE DART EXPRESS LTD 9.30% 20-Nov-17 10.0538 9.1247 33.60 INE199G07032 JAGRAN PRAKASHAN LIMITED 9.10% 17-Dec-17 100.5992 9.0547 50.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.4027 9.1800 850.00 INE756P08012 JYOTHY FABRICARE SERVICES LIMITED - 12-Jan-18 100.0267 - 400.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 100.0000 8.7800 67.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 100.0009 8.9749 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.8461 8.3600 250.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.0295 8.3600 250.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 102.3500 9.5800 2.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 100.2735 8.8500 500.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.0648 8.7900 50.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 103.3172 8.4300 50.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 103.3172 8.4300 50.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 99.4603 8.7500 50.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 99.4603 8.7500 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7224 8.5700 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7224 8.5700 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.8461 8.5500 25.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.8154 8.4600 250.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.6691 8.7747 650.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.6691 8.7800 650.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 71.8900 8.4800 33.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.5916 8.6000 500.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.8140 8.4800 100.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 102.5500 8.7300 2.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.0631 8.4700 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.0631 8.4700 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 101.0490 8.5500 25.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.3132 8.4602 750.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.3525 8.4499 250.00 INE729R08015 SBK PROPERTIES PRIVATE LIMITED - 09-Jan-20 100.6968 - 750.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 101.2207 8.5500 25.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 100.9800 8.6200 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 105.0800 9.1600 4.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 101.3928 8.5500 25.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.8066 8.4900 250.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.0852 8.5200 453.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.0852 8.5199 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.9453 8.0500 3351.00 INE652A09039 STATE BANK OF PATIALA RESET 05-Jul-22 104.5300 9.6300 76.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 103.6000 12.1000 5.50 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 104.0500 9.6300 8.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 101.7190 8.5200 25.00 INE155A08233 TATA MOTORS LIMITED 9.60% 29-Oct-22 102.3782 9.1400 500.00 INE155A08233 TATA MOTORS LIMITED 9.60% 29-Oct-22 102.3782 9.1400 500.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 102.6200 8.8148 45.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.6862 8.4900 250.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 101.4901 8.5900 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.9800 8.5800 9.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 96.4425 9.0500 70.00 INE721A08CN7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 28-Jun-23 100.5500 9.9715 200.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.8800 8.5200 25.00 INE694L07024 TALWANDI SABO POWER LIMITED - 13-Jan-24 100.4982 9.6000 1250.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 109.1464 8.1200 1600.00 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.90% 28-Apr-24 96.7496 8.4000 315.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.3960 9.0000 150.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.3960 9.0000 150.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.3000 9.4500 7.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.8500 9.5200 138.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.4924 8.6600 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.3900 8.6279 107.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 103.8500 9.5000 2.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.1772 8.3500 4150.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.1772 8.3501 3550.00 INE306N08029 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 26-Sep-24 104.1750 9.4494 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.7396 8.4100 150.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 102.0176 8.5200 25.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.0272 8.7100 487.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.2681 8.0500 1500.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 101.7912 8.1478 450.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.6191 8.0500 3500.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.6000 8.8000 29.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.0000 - 52.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 100.0000 9.4000 300.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.0969 8.6000 450.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.0915 8.4110 300.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.0523 8.4800 1850.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.0523 8.4816 1150.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.3800 - 150.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.4700 - 1752.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.4700 - 500.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 101.8300 8.4600 3.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 102.1543 8.5200 25.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 102.2804 8.5200 25.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.5000 - 1.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 102.3965 8.5200 25.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 103.9400 8.4000 16.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 101.3500 9.6900 2.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.0700 8.2951 20.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 103.3452 8.4550 400.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 103.3452 8.4550 200.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 102.8224 9.3500 500.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 107.1760 8.4964 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 107.1760 8.4964 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 104.0400 8.3700 100.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.0000 9.8800 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.2916 9.7000 502.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.2835 9.1376 450.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 