Jan 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 29598.80 NSE 68835.10 ============= TOTAL 98433.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07EI8 IDFC LTD 9.20% 27-Feb-15 100.0075 8.7700 550.00 INE296A07633 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 04-Mar-15 130.6611 0.0000 50.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 27-Jan-16 100.4891 9.0700 100.00 INE036A07385 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.55% 25-Mar-16 101.1940 10.4800 750.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 100.0200 - 2.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.5360 8.4800 50.00 INE948P07017 SURANJAN HOLDING AND ESTATE 18.50% 28-Feb-17 100.0000 - 50.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.6693 8.3100 120.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 0.50 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.2889 9.2400 250.00 INE514E08CD9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.2802 8.2600 250.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.3304 8.7900 250.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.97% 29-Oct-19 100.5568 8.8100 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.5061 8.4200 100.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 62.3400 8.5000 2.10 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 63.1500 8.0800 1.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 111.7500 10.5600 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 109.3000 10.5500 6.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.4000 8.5600 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.4278 7.1900 6.20 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 105.1644 7.1800 22.90 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.4553 7.2100 80.10 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.9000 8.0600 4500.00 INE121H08032 IL N FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 105.9500 9.0000 5.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.9415 8.4300 300.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 109.1500 7.9600 1600.00 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.90% 28-Apr-24 96.7506 8.4100 85.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 103.4319 9.1800 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.1759 8.3600 250.00 INE306N08029 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 26-Sep-24 104.1850 9.5300 50.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 103.0200 7.9000 11000.0 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.5100 7.9200 7350.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 101.9500 8.8100 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 101.3411 8.6400 600.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.0000 8.7900 10.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.4000 8.6000 507.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.6500 8.9700 1.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.5800 8.9100 310.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.3781 7.0500 6.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.6700 7.1100 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.1000 8.1300 20.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 18-Mar-28 103.7849 8.4100 100.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.1500 10.3200 2.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 23-Jan-99 117.4000 6.7800 4.50 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 102.4482 0.0000 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.1600 10.1100 4.00 NSE === INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0127 8.8383 650.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0127 8.5000 650.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.0075 8.4500 550.00 INE296A07633 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 04-Mar-15 130.6611 8.6500 50.00 INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 05-Mar-15 147.2000 0.0000 1.00 INE557L07015 LT AHMEDABAD-MALIYA TOLLWAY LTD 10.90% 02-Apr-15 100.0522 10.0849 78.00 INE013A07UR4 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 10-Jun-15 119.0000 0.0000 1.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.2592 9.0000 3000.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.2592 9.0000 3000.00 INE804I07FG3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 20-Jul-15 160.0000 0.0000 0.60 INE804I07FX8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Oct-15 136.0000 0.0000 0.30 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.8021 8.5603 400.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.8021 8.5210 400.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.8029 9.7515 250.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.8029 9.7000 250.00 INE013A07RZ3 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 11-Jan-16 124.5000 0.0000 2.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 27-Jan-16 100.6986 8.8800 800.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 27-Jan-16 100.6986 8.8497 700.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 99.4261 8.2605 850.00 INE036A07385 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.55% 25-Mar-16 101.1940 10.3857 750.00 INE660A07MC1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.48% 29-Mar-16 100.6397 8.9211 1000.00 INE660A07MC1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.48% 29-Mar-16 100.6397 8.9000 1000.00 INE804I07JW2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Apr-16 130.0000 0.0000 0.30 INE804I07JQ4 ECL FINANCE LIMITED - 02-May-16 157.0000 0.0000 1.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 99.6612 9.5300 500.00 INE804I07JZ5 ECL FINANCE LIMITED - 11-May-16 147.8540 12.0000 3.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.5668 8.5210 12.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 101.2359 8.5300 100.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 101.2359 8.5300 90.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2858 8.4351 450.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2858 8.4500 450.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6654 8.4499 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6654 8.4500 250.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 100.6600 9.7700 20.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 110.2170 8.7000 50.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 110.2170 8.7000 50.00 INE031A09EY2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.05% 29-Nov-16 100.4500 8.7500 1.00 INE919R08012 MAHAN SYNTHETIC TEXTILES PVT LTD 12.75% 18-Dec-16 100.0000 - 400.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.6667 8.7260 400.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.5360 8.4700 50.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.0643 9.7680 2700.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.0643 8.5500 2700.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.7258 8.7500 750.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 101.7200 9.6100 2.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.6693 8.3000 120.00 INE507R08015 OPJ TRADING PRIVATE LIMITED 0.00% 20-Oct-17 103.6536 12.4000 150.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 100.9768 8.8200 28.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.2889 9.2000 250.00 INE958G07AA5 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.50% 14-Nov-17 100.1277 10.4177 600.00 INE680R08010 PIRAMAL REALTY PRIVATE LIMITED 12.30% 22-Dec-17 100.2062 - 150.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.2838 8.2500 500.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.7792 8.4049 100.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.7792 8.4127 100.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.2515 8.4049 146.30 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.2515 8.4000 146.30 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.2924 8.4399 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.2924 8.4400 100.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.1611 8.4399 300.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.1611 8.4400 300.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.0741 8.7867 5.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 98.6900 8.7690 400.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 103.3172 8.4300 50.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 103.3172 8.4300 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.6798 8.4300 200.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.9500 8.4300 100.00 INE056Q07017 PARINEE SHELTERS PRIVATE LIMITED 18.00% 04-Sep-18 100.0369 - 300.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.8118 8.5400 154.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.8118 8.5400 150.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.6856 8.7750 296.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 71.8900 8.4857 33.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 28-May-19 99.2142 9.1433 35.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.7769 8.4900 500.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.7769 8.4900 500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.3304 8.7800 700.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.3304 8.7800 450.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.2907 8.4100 5200.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.2907 8.4100 5200.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.5793 8.5200 150.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 100.5568 8.8000 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.3132 8.4600 550.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.3132 8.4600 350.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 101.9667 8.4900 500.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 101.9667 8.4900 250.00 INE729R08015 SBK PROPERTIES PRIVATE LIMITED 0.00% 09-Jan-20 100.6968 - 1750.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 99.5700 10.5800 18.00 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 100.1800 - 20.00 INE053A07166 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.95% 27-Jul-21 105.0996 8.8670 30.00 INE721A07IB1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 19-Sep-21 100.0400 9.8100 20.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 100.7800 10.8991 100.00 INE457A09082 BANK OF MAHARASHTRA RESET 14-Oct-21 100.4000 8.8000 2.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 102.5500 8.4000 3.00 INE018E08052 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 9.00% 26-Nov-21 101.1500 8.7500 3.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9069 8.4700 2500.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.0580 8.4399 1950.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.5951 7.1500 6.20 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.4991 7.1700 18.80 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.2879 7.2000 24.10 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.2500 7.9945 900.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.7500 8.0832 400.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 104.8327 8.7500 1.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 104.0000 10.4200 1.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 105.9500 9.0000 5.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.2595 9.2500 250.00 INE155A08233 TATA MOTORS LIMITED 9.60% 29-Oct-22 102.3782 9.1400 200.00 INE155A08233 TATA MOTORS LIMITED 9.60% 29-Oct-22 102.3782 9.1400 200.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 100.2940 9.2500 250.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 99.9146 9.2500 350.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 101.7434 8.5200 23.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.1516 8.4100 450.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.1516 8.4100 450.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 101.8600 8.5400 100.00 INE148I08108 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 28-Mar-23 102.0752 9.7000 40.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.9000 9.1700 1.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 101.5869 8.4100 250.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.9415 8.4250 300.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 100.4414 9.6056 500.00 INE694L07024 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 13-Jan-24 100.4985 9.5909 500.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 109.1500 8.1200 1600.00 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.90% 28-Apr-24 96.7496 8.4000 85.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 102.9038 8.8050 200.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 102.0000 9.5200 82.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.4319 9.1700 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.9800 9.5000 143.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.3900 8.6300 26.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.1759 8.3500 500.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.1772 8.3501 250.00 INE306N08029 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 26-Sep-24 104.1850 9.4500 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.8000 9.2800 100.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.5600 8.6000 200.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.2000 8.6800 9.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 15-Nov-24 101.2300 9.2800 50.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 103.0200 7.9376 3000.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 101.0400 8.7200 6.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.4500 8.0700 1000.00 INE721A07IR7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.90% 28-Nov-24 100.3878 9.8199 100.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.2500 9.8400 25.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 101.9500 9.0000 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.3411 8.6300 950.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.9224 - 250.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.2600 8.5900 130.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 99.6500 9.4700 1250.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.9916 8.4260 150.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.9916 8.4260 150.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.0512 8.4800 929.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.0512 8.4816 750.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.0512 8.4802 300.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.8500 - 100.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.4000 - 545.00 INE043D07120 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 21-Jul-25 101.5800 8.5500 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.0700 8.5700 4.20 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.5800 - 110.00 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 106.5100 9.7000 17.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.1000 8.2900 20.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 104.4500 9.2250 21.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 112.5423 7.0000 300.00 INE053F09GR4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.80% 03-Feb-30 104.2000 8.4700 40.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 104.3384 6.9650 19.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.7000 - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange