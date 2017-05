Jan 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14636.50 NSE 53918.90 ============= TOTAL 68555.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.80% 05-Dec-15 100.7432 9.7500 1250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.8573 8.6000 26.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.0352 8.3500 1400.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.1050 8.2700 50.00 INE756I07530 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.10% 29-Dec-17 100.0500 9.0600 400.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.9263 8.2700 200.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.7005 8.2000 90.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.5107 8.7000 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.7485 8.2900 1050.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.0826 8.2800 450.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 95.6200 10.3200 1.00 INE848E07690 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-20 101.3636 8.2200 50.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.1000 10.0300 3.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 106.7143 12.2600 12.00 INE018E08052 SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES 9.00% 26-Nov-21 101.6900 8.6500 130.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 100.0334 8.5300 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 106.4428 7.0000 4.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 101.7217 8.2200 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 101.6483 6.9100 250.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 105.0000 9.4300 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.2965 8.2100 150.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 96.7381 9.0000 50.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 101.8807 8.2200 50.00 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.90% 28-Apr-24 98.9379 8.0500 100.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 104.4774 9.4000 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.1817 8.2000 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.4475 8.1500 100.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 104.4000 7.7300 200.00 INE848E07732 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-24 102.0168 8.2200 50.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 104.9000 7.7300 2750.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 102.7232 8.4200 500.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 101.2359 8.3000 450.00 INE043D07HC4 IDFC LTD 8.49% 11-Dec-24 99.9206 8.4900 100.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.6000 9.2000 2.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.7536 8.1600 600.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.5378 8.9000 200.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.7140 8.2800 1150.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 101.7827 8.4000 200.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.9475 8.8500 0.50 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 108.2000 9.4700 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 105.8495 8.0500 250.00 INE039A09PR5 IFCI LTD. 9.75% 26-Apr-28 101.7706 9.4900 550.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 117.6800 6.9500 65.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.0000 9.4800 1000.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.6700 9.6400 1.00 NSE === INE976I07CB7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 23-Jan-15 132.5765 8.5347 50.00 INE976I07CC5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 03-Feb-15 132.0012 8.4229 25.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.0236 8.4500 50.00 INE296A07591 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-15 131.0276 8.5526 100.00 INE976I07CN2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 06-Mar-15 130.8756 8.5477 88.00 INE202B07795 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 17-Jun-15 100.0137 9.8576 150.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.7303 8.5300 10.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 100.2564 8.5418 500.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 100.2564 8.3301 500.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.7432 9.7500 1250.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.2962 8.2706 100.00 INE721A07BI1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Aug-16 102.1400 9.1839 1000.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.9814 8.6800 300.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.9814 8.6800 300.00 INE742F07270 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Sep-16 101.1586 9.5700 200.00 INE148I07860 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Sep-16 100.6421 9.4890 75.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.1800 8.3016 61.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 102.2700 9.1842 1000.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.8475 8.6532 25.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 110.3617 8.6379 100.00 INE477A07043 CANFIN HOMES LIMITED 8.78% 10-Dec-16 100.0000 - 350.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.0352 8.3500 2800.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 101.4783 9.5700 200.00 INE860H07441 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 26-May-17 101.1796 9.1124 50.00 INE860H07441 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 26-May-17 101.1796 9.1125 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.1050 8.2700 200.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.9359 8.2800 180.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.1050 8.2700 140.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 15-Sep-17 101.7863 9.5700 200.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.2353 8.6309 5.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.2234 8.3500 650.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.2234 8.3500 650.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.5531 8.2500 350.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.5531 8.2500 350.00 INE115A07GI5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 08-Dec-17 100.1399 8.6000 100.00 INE115A07GI5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 08-Dec-17 100.1399 8.6000 100.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.3014 - 250.00 INE756I07530 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.10% 29-Dec-17 100.0500 - 400.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.4705 9.1500 30.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 79.0340 8.2700 26.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 78.9107 8.3500 13.20 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.2209 8.2700 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.2209 8.2692 40.00 INE261F09EA4 NABARD 0.00% 01-Feb-18 78.3750 8.3500 40.00 INE261F09EK3 NABARD 0.00% 01-May-18 76.8573 8.3500 34.60 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.7422 11.7500 6.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.9263 8.2700 200.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.6709 8.6586 1000.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.6709 8.6586 500.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.7005 8.2000 90.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.6803 8.7750 2.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 72.0180 8.4500 3.40 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.0876 8.8239 500.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.0876 8.8239 500.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.2812 8.3500 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.2812 8.3500 150.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.3832 8.5800 50.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.1144 8.5700 500.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.1144 8.5700 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.8258 8.2700 4050.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.8258 8.2700 3000.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.1477 8.6439 500.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.1177 8.6526 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.0284 8.2740 900.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.0284 8.2739 700.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 100.8960 9.2200 500.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.2174 8.3200 1000.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.2174 8.3200 1000.00 INE535H07498 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.42% 09-Dec-19 99.9732 9.4100 200.00 INE535H07498 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.42% 09-Dec-19 99.9732 9.4100 200.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.7265 8.3200 100.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.0000 8.7500 850.00 INE804I08627 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 26-Apr-20 106.2500 11.5000 81.70 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 104.4200 11.4500 20.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 100.6000 8.7200 100.00 INE848E07690 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-20 101.3636 8.2200 50.00 INE749A08159 JINDAL STEEL & POWER LIMITED 10.00% 18-Dec-20 101.4509 11.2150 90.00 INE720G08082 JINDAL POWER LIMITED - 22-Dec-20 101.4327 11.2200 70.00 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 98.9000 9.0300 50.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 100.3800 9.8000 100.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 100.3300 8.5100 31.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 101.2200 8.4600 20.00 INE018E08052 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.00% 26-Nov-21 101.1500 8.7500 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.5000 8.5300 204.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.9471 8.3500 650.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.0240 8.3349 200.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 104.2260 0.0000 104.00 INE721A07JB9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 05-Jan-22 100.0464 10.3167 80.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.4428 7.0000 22.40 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.9738 6.9000 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.2500 7.9941 300.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.1500 7.8344 100.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.5500 7.0900 1.50 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.0040 12.0200 140.50 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 103.7700 8.4500 1.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.2576 9.2500 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.7500 8.8700 100.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 101.7217 8.2200 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 103.6573 9.1200 50.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 105.0000 9.4337 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.2965 8.2200 150.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 98.2692 8.6500 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 96.7381 9.0000 100.00 INE721A08CN7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 28-Jun-23 101.5123 9.8000 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.9117 8.1900 150.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.9117 8.1900 50.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 101.8807 8.2200 50.00 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.90% 28-Apr-24 98.9379 8.0500 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.5138 8.9800 200.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.5138 8.9811 100.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.5500 11.0000 2.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.2700 9.4500 85.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.6472 9.4000 114.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.6472 9.3970 50.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.9504 8.5900 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 107.4444 8.1700 300.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.5000 8.4600 751.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.5607 8.4499 750.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.4774 9.4000 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.8632 8.2471 350.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.8632 8.2472 250.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.2500 9.1900 900.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.1676 8.3200 1000.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.1676 8.3200 1000.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.4490 8.1500 200.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 105.0000 8.3800 7.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 104.6609 8.2001 50.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 104.6609 8.2000 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.0000 8.5600 101.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.3000 9.7700 50.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 15-Nov-24 102.4500 9.1032 5.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 104.4000 7.7351 400.00 INE348F08043 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORP 9.20% 19-Nov-24 102.1200 9.0500 172.00 INE848E07732 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-24 102.0168 8.2200 50.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 104.8050 7.7267 2750.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.4500 8.9100 2.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.7232 8.4200 500.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.4354 8.2500 703.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.4384 8.2500 400.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 100.6000 8.3800 202.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 101.2500 9.1900 613.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.7536 8.1600 650.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.1500 8.9500 505.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.1300 8.3170 2934.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.6467 8.2416 1400.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 100.0000 - 572.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.6496 8.4100 350.00 INE043D08CL4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 27-Jan-25 102.2247 8.4600 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 102.0000 8.9000 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.0800 7.1700 2.60 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 108.2000 9.4700 1.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.7883 7.0000 244.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.8495 8.0500 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.6374 8.2100 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.6374 8.2100 50.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 100.2500 8.8000 100.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.6000 9.6300 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.3945 9.6800 165.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 103.2000 0.0000 90.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.3945 9.6828 50.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 19.00% 31-Dec-99 104.0754 0.0000 50.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.6300 9.6400 47.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.8000 9.5200 33.00 ===============================================================================================