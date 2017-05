Mar 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5851.30 NSE 27543.20 ============= TOTAL 33394.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE121A07GM5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 13-May-15 99.9302 9.6700 100.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.0230 9.2600 50.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 99.3524 8.5400 250.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 100.2545 9.0500 1150.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.6193 8.7900 250.00 INE063P07098 EQUITAS FINANC PVT LTD 12.50% 30-Oct-16 101.1765 12.1000 5.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE COMPANY LTD 9.84% 29-Nov-16 101.5053 8.7900 350.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.6296 8.4900 100.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 101.3100 8.6500 10.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0500 - 1.50 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 80.5000 8.2400 40.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 101.5681 8.3300 7.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.1301 8.6400 150.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 99.4889 8.4300 1000.00 INE001A07LJ5 HDFC LTD 8.58% 08-May-18 99.8011 8.6400 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.9372 8.5800 125.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.4769 8.4500 10.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.9865 8.1700 1000.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.6113 8.3800 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 100.0801 8.3300 100.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5000 12.1200 1.00 INE018E08052 SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES 9.00% 26-Nov-21 101.8500 8.6000 10.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 104.8389 7.2100 11.20 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.8107 7.2600 14.10 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.2191 11.6000 21.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.8700 9.6500 10.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.4789 8.5700 38.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.1388 8.3600 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 05-Mar-25 99.5000 9.5500 364.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.9000 8.9100 3.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 99.4000 8.7300 6.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 111.0200 7.1200 2.50 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 114.1700 7.0500 3.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 24-Mar-29 113.2300 7.1000 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.8500 7.1000 2.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.0000 10.4300 7.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 100.5821 9.3100 350.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 30-Dec-99 104.5000 10.0400 2.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 100.0000 9.5000 50.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.9000 10.2900 6.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.0500 9.1300 1.00 NSE === INE909H07AI9 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 20-Mar-15 100.0066 8.3000 224.00 INE975G08025 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.25% 02-Apr-15 100.1497 9.5063 420.00 INE556L07017 LT HALOL-SHAMLAJI TOLLWAY LIMITED 10.90% 02-Apr-15 100.0632 9.0702 300.00 INE804I07EE1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 03-Apr-15 153.9750 13.5000 1.50 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 99.8124 9.3801 1000.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 99.8124 9.0200 1000.00 INE121A07GM5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 13-May-15 99.9302 9.3000 100.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.0580 8.5722 13.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0091 9.2996 100.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0091 9.0500 100.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.0230 9.0500 150.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.0230 9.2635 100.00 INE909H07AV2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 27-Sep-15 100.5011 9.2998 3.00 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 160.8870 0.0000 2.40 INE306N07BZ8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.52% 26-Nov-15 100.1437 8.7528 800.00 INE306N07BZ8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.52% 26-Nov-15 100.1437 9.2500 800.00 INE136E07OH9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Feb-16 124.4200 - 10.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 99.3524 8.7000 250.00 INE136E07QD3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Mar-16 113.4500 - 19.50 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8245 8.4500 250.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 100.4800 9.3200 350.00 INE341E08017 MSRDC SR-12 13.50% 14-Aug-16 101.0000 12.5500 1.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.8702 8.3649 3.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.6193 8.7800 550.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.5053 8.7800 350.00 INE752E07CS5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Feb-17 99.0000 9.8200 1.30 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.6296 8.4800 100.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.3100 8.6500 11.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.4444 9.1200 120.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 100.6000 9.6700 50.00 INE582L07047 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 10.20% 27-Nov-17 100.9561 9.7273 20.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 101.3695 9.3700 200.00 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 100.2284 8.6000 250.00 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 100.2284 8.6000 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1186 8.2300 160.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.6343 8.5600 100.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.6700 8.5400 2.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.0049 8.3000 100.00 INE848E07203 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-18 101.1117 8.2400 50.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 99.0300 10.8644 1200.00 INE043D07HM3 IDFC LIMITED 8.54% 12-Apr-18 100.1282 7.8084 100.00 INE043D07HM3 IDFC LIMITED 8.54% 12-Apr-18 100.1282 8.5000 100.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.1301 8.6500 150.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.4889 8.7000 1000.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 99.8011 8.6300 50.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 99.7675 8.3220 1000.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 99.7675 9.0200 1000.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 100.0000 8.2065 500.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 100.0000 8.2065 500.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 107.0685 8.3500 100.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 107.9848 8.2300 50.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 107.5045 8.2473 100.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 107.5045 8.2500 100.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.9372 8.5750 125.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0161 8.3500 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0161 8.3500 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.8178 8.1026 450.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.4769 8.4500 310.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.1488 8.6300 200.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.1488 8.6300 100.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 104.0195 8.1699 1000.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.2300 8.6100 5.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.6113 8.3700 100.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.9214 8.3800 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.0801 8.3300 1200.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 100.0000 8.1400 200.00 INE237A08908 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 9.36% 12-Aug-21 104.4571 8.4050 200.00 INE237A08908 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 9.36% 12-Aug-21 104.4571 8.4049 100.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.0000 12.2400 8.00 INE018E08052 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 9.00% 26-Nov-21 102.0000 8.5700 10.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.5078 8.3300 16.80 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.4798 8.3300 28.20 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.4866 8.2900 50.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.95% 02-Nov-22 102.9200 9.3700 25.00 INE103G08032 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.24% 22-Jan-23 102.3000 9.0200 2.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 99.3910 9.0450 700.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 101.3300 8.3074 10.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.0600 11.0800 5.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 103.5377 8.6400 100.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 103.5377 8.6400 100.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.3600 9.7500 102.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.5000 8.5500 7.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.4000 9.3000 223.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.0400 8.9700 790.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.6900 8.7600 1.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.3900 8.6000 182.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 102.8500 8.3600 12.00 INE691I08321 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 99.6500 8.7900 9.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.0000 8.9900 250.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 99.3893 8.3700 3293.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 99.3893 8.3699 1875.00 INE043D08CL4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 27-Jan-25 101.4500 8.5620 2.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.1388 8.3500 100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 100.0000 8.1400 100.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 103.5000 9.9500 0.50 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 110.5052 7.2000 100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.4871 8.2500 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.4871 8.2500 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 100.0000 8.1400 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5500 253.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 107.7500 9.4600 165.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 99.7780 10.0400 163.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 104.2032 10.3500 30.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 105.6922 11.6100 20.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 97.8100 10.0500 7.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. - 31-Dec-99 104.5000 9.7500 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate 