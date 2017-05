Mar 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7173.60 NSE 34252.20 ============= TOTAL 41425.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07JV0 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.75% 29-Apr-15 100.0356 9.0300 1750.00 INE013A07OF2 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 14-May-15 141.8152 - 17.80 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0444 9.1500 250.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.0339 9.3200 50.00 INE916DA7592 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.40% 18-Jun-15 99.9559 9.2500 500.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.60% 11-Jul-16 100.7585 9.3800 645.30 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.1500 0.0000 1.00 INE514E08DQ9 EXPORT AND IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 12-May-17 99.9046 9.0700 250.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.8833 9.3500 500.00 INE019A07332 JSW STEEL LTD 10.40% 19-Aug-17 101.6631 9.6200 1250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.8200 8.3900 100.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 99.9000 8.2200 400.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 99.8366 8.2600 110.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.60% 20-Jun-18 99.6893 8.6900 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9982 8.3600 200.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.4384 8.4500 18.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.0556 8.2400 30.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 101.1400 8.3500 175.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 98.6350 11.2500 10.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 107.3970 8.8100 150.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 103.8000 11.8600 7.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 105.7080 7.1100 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.8000 8.6200 9.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 100.7502 9.8500 300.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.6100 8.5800 22.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.5190 8.2700 3.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 101.6500 7.1300 2.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 111.0500 7.1400 100.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 113.2509 6.8900 2.50 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 115.7935 6.8900 3.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 24-Mar-29 115.0300 6.9200 1.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.9903 8.1900 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 117.6893 6.9500 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.6400 8.6100 58.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.2000 0.0000 1.00 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Jan-99 104.9491 11.6600 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 110.6700 0.0000 4.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 97.6500 9.6900 9.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.8000 10.1900 50.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 100.0100 9.5000 21.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.3100 9.6100 11.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 104.2500 10.3000 9.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.8000 0.0000 1.00 NSE === INE115A07EZ4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.87% 27-Apr-15 100.0621 8.7453 1750.00 INE115A07EZ4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.87% 27-Apr-15 100.0621 9.3000 1750.00 INE774D07JV0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.74% 29-Apr-15 100.0356 9.3300 1750.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9519 9.4712 700.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9519 9.1000 700.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.8583 9.5633 400.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.8583 9.1500 400.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.0611 9.1496 250.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.0611 8.8299 250.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0444 8.8300 250.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.0719 8.8300 800.00 INE916DA7592 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.40% 18-Jun-15 99.9559 8.9500 500.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 99.8800 8.6000 50.00 INE804I07ES1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Jun-15 139.8500 0.0000 0.30 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.8141 9.3349 1250.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.8141 9.0500 1250.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 19-Jul-15 99.6222 9.0000 50.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.2481 8.6506 1.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 99.8100 11.0300 250.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.3100 10.2000 250.00 INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 99.8522 8.6768 1350.00 INE136E07NW0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 21-Dec-15 126.6000 - 3.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 122.8296 9.1650 630.00 INE136E07OH9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Feb-16 124.4600 - 10.00 INE587B07TL0 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.65% 08-Mar-16 100.3832 9.2001 250.00 INE036A07427 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 25-Mar-16 100.5881 11.1165 500.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 89.4692 9.4019 40.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 144.5518 8.6800 40.00 INE445L08037 NABHA POWER LIMITED 9.35% 07-Sep-16 100.9051 8.6040 13.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.8562 8.3910 2.00 INE063P07072 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Sep-16 100.7060 12.5000 8.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.8062 8.2150 250.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.8062 8.2150 250.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 136.1498 8.6100 50.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 136.1498 8.6100 50.00 INE306N07EX7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 16-Feb-17 99.9338 9.0390 30.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.4682 8.2497 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.4682 8.2500 250.00 INE514E08DQ9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 12-May-17 99.9046 9.0000 250.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 102.3396 9.3800 1000.00 INE019A07332 JSW STEEL LIMITED 10.40% 19-Aug-17 101.6631 9.9600 1250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.6739 8.4600 100.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.8697 8.2368 18.00 INE063P07064 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Sep-17 100.9682 12.5500 18.00 INE760I08027 MEGHALAYA ENERGY CORPORATION LTD 9.95% 17-Oct-17 99.3500 10.4800 1.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.4700 8.5800 10.00 INE054O08031 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 99.8381 8.9793 36.00 INE721A07IK2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.55% 10-Nov-17 100.3909 9.3247 330.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.6200 8.5527 112.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.9469 8.1858 10.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1151 8.2266 10.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.6585 8.5400 50.00 INE721A07IL0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.55% 12-Feb-18 100.5919 9.2855 500.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 99.1565 10.8000 200.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 98.9882 10.8814 147.50 INE721A07IM8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.55% 11-Apr-18 100.6381 9.2858 380.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 99.8019 8.6300 500.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 99.7719 8.2900 650.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 99.7719 8.2898 250.00 INE721A07IN6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.55% 11-Jun-18 100.6684 9.2863 500.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 99.8300 - 550.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 99.6893 8.6800 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.1323 8.2623 10.00 INE149A07105 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 9.95% 09-Aug-18 100.1044 9.1301 250.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 107.8477 8.2800 50.00 INE866I08154 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 17-Sep-18 139.2890 11.7200 7.60 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9982 8.3550 300.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9982 8.3550 100.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 102.9500 9.5500 1.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.4384 8.4600 76.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.0223 8.2500 30.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.3200 8.5800 4.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.6000 8.6400 7.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.2000 8.6200 29.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.8510 8.6700 50.00 INE752E07AZ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-19 102.7794 8.4300 12.50 INE752E07AZ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-19 102.7794 8.4300 12.50 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 101.4517 9.0200 100.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 101.2813 9.1000 50.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 101.2813 9.0999 50.00 INE202B07CL2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 18-Nov-19 100.3510 9.6200 100.00 INE202B07CL2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 18-Nov-19 100.3510 9.6200 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.0000 8.3600 175.00 INE039A07777 IFCI LTD 9.40% 01-Dec-19 99.5000 9.9531 0.50 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.4398 8.3800 20.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.4398 8.3800 10.00 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.0000 10.9100 200.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.0000 8.8800 250.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 100.2040 8.4800 250.00 INE039A07827 IFCI LIMITED TRANCHE-II 9.35% 13-Feb-20 99.4000 9.5000 1.20 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.8056 8.4000 450.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.8056 8.4000 200.00 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 100.8700 8.5600 300.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.3970 8.8000 150.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.8937 8.4320 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.8937 8.4400 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.5122 8.8480 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.5122 8.8500 100.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.0000 12.2400 5.00 INE018E08052 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.00% 26-Nov-21 101.7900 8.6100 9.00 INE039A07785 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-21 100.3000 9.8100 8.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.1245 8.4200 101.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.1245 8.4200 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.2965 7.1850 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 109.7857 9.1000 300.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 109.7857 9.1000 300.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 102.0683 9.1750 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 102.0683 9.1750 50.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 127.5398 9.6100 155.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.2000 7.1400 300.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 102.4267 8.2984 250.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 102.3109 8.2984 250.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 102.3109 8.3065 250.00 INE148I08108 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 28-Mar-23 101.0000 9.9000 6.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.7700 8.6229 11.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 101.5303 8.2200 200.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 101.5303 8.2200 100.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.3600 11.0200 6.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 103.5918 9.1680 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.2000 9.6100 6.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.3900 8.4100 10.00 INE787H09095 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 03-Nov-24 101.5100 8.3000 2.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.4550 9.7351 500.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.8500 9.7500 0.50 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 100.5500 8.8335 387.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.6400 8.4200 6.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.5500 8.5400 1.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.4600 9.3033 7.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.0000 8.9700 53.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.3889 8.5954 146.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.9648 8.9901 250.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.9648 8.9900 250.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.5190 8.2600 25.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.5190 8.2600 22.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6188 8.3300 400.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.5534 8.3400 400.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.4000 8.8300 145.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 105.7000 8.2600 14.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.5000 8.6500 1.80 INE535N08064 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 8.62% 23-Feb-27 100.0000 8.8000 300.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 102.4715 9.4000 561.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 100.3100 7.8800 30.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 105.7000 7.7600 1.50 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 106.2000 7.7500 5.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 108.2000 7.7600 1.50 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.5371 8.2440 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.5371 8.2440 50.00 INE733E07JJ9 NTPC LIMITED 8.91% 26-Dec-33 111.2000 7.7500 0.80 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 109.5000 7.9200 10.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 107.2000 8.0400 8.00 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Jan-99 105.5060 11.5500 1.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 100.1586 9.4500 505.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.4000 9.6363 261.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.9000 10.5500 155.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 98.2000 9.9400 20.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 106.0000 11.5500 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 104.2500 10.0100 9.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : 