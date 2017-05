Mar 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7558.00 NSE 39259.00 ============= TOTAL 46817.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.8271 9.3600 250.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 20-Jul-15 99.9845 9.3500 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 99.8578 8.4500 1100.00 INE001A07GX6 HDFC 0.00% 14-Jun-16 144.7340 8.5700 40.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9837 9.3100 100.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 80.2500 8.2000 0.20 INE514E08CD9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.2859 8.2100 300.00 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 100.5937 8.4600 150.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9785 8.2900 400.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.9731 8.2800 100.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 99.9000 8.2200 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 103.3000 11.6000 1.60 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 102.2773 8.4100 50.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 72.7250 8.2100 0.10 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.3045 10.8400 50.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.8587 8.2300 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 107.2970 8.8300 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.4122 8.8800 100.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.4000 12.1400 5.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 100.0000 11.4400 250.00 INE129A07198 GAIL INDIA LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.8724 8.1300 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.9305 7.3500 140.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.4676 8.3700 150.00 INE514E08AX1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 105.3646 8.2700 500.00 INE121H08057 ILFS FIN SER LTD 9.55% 27-Nov-22 103.8500 8.8200 6.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 99.9985 7.1700 10.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.1570 8.4400 50.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 99.1418 10.1500 40.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 100.8720 9.8400 100.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 102.5922 8.4400 500.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.6800 8.5500 12.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.5528 8.3300 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 104.6044 8.3500 250.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.4584 7.1800 4.60 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 112.9000 7.1400 1.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 113.9787 7.0700 6.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 114.7500 7.0600 1.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 112.9300 7.4500 3.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 111.8400 7.4700 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.6500 0.0000 1.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.9097 10.2700 1105.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.1728 10.3000 1050.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.7000 10.3000 10.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 108.1000 10.1700 10.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.7000 10.2300 5.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.8000 3.7400 3.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.3000 9.6100 3.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 31-Dec-99 106.3500 0.0000 0.50 NSE === INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8500 9.9000 1.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.30% 23-Jun-15 99.8202 8.7430 10.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.07% 10-Jul-15 99.8271 9.0100 1650.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.07% 10-Jul-15 99.8271 9.2923 1400.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 99.9845 9.0701 50.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 99.9000 10.4800 250.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.4107 10.0400 250.00 INE121A07FZ9 CHOLAMANDALAM 10.50% 24-Dec-15 100.7863 9.2800 60.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.8567 8.9000 50.00 INE031A09EJ3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.50% 20-Jan-16 98.3500 9.5000 2.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.1638 8.9000 50.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 98.7100 9.4000 1.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 08-Mar-16 100.1100 9.6000 2.00 INE238A08211 AXIS BANK LIMITED 8.75% 22-Mar-16 98.8500 10.0000 2.00 INE031A09E03 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.35% 29-Mar-16 98.9600 9.5000 1.00 INE031A09EO3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.35% 29-Mar-16 98.9600 9.5000 1.00 INE136E07QD3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Mar-16 113.5300 - 2.50 INE564G08050 DEUTSCHE POSTBANK HOME FINANCE LTD 9.97% 29-Apr-16 98.9200 11.0000 2.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8578 8.4212 1700.00 INE691I07646 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.50% 26-Jul-16 98.9900 10.2500 2.50 INE033L07660 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.70% 09-Sep-16 102.0744 9.0551 1.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.8010 10.4800 22.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 99.1400 9.5000 2.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.1959 8.1583 290.00 INE804I07SX1 ECL FINANCE LIMITED - 05-Nov-16 115.0000 0.0000 1.50 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 100.4500 9.4000 2.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 100.0800 9.4000 2.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.5735 8.6729 176.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 24-Jan-17 135.0848 8.6168 32.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 96.7800 12.0000 2.00 INE001A07HV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 08-Feb-17 135.3430 8.6270 70.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.4682 8.2500 182.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.0000 - 1000.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED - 10-Apr-17 117.4000 0.0000 1.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 102.0400 9.2500 2.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9837 9.3000 100.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 97.7700 10.7500 2.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.3400 8.6400 13.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 103.0173 8.7220 10.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 101.2500 9.4000 2.20 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.9530 8.4800 750.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.9530 8.4800 750.00 INE918K07029 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 13-Dec-17 100.3390 0.0000 3.50 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.9000 8.4600 2.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.2859 8.2000 300.00 INE721A07EZ9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.30% 15-Jan-18 104.3203 8.7130 70.00 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 100.5937 8.4500 470.00 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 100.5937 8.4499 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9785 8.2800 300.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.5300 8.6000 2.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 99.7000 8.8000 3.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.9731 8.2800 100.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 100.0200 8.1803 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.4972 8.3498 750.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.4972 8.3500 750.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 99.1500 10.8037 50.00 INE140A08SC9 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 16-Mar-18 100.0300 - 500.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.3842 8.3500 100.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.3842 8.3500 100.00 INE904L07027 TOTAL ENVIRONMENT LIVING SPACES 17.50% 26-Mar-18 100.0000 - 335.70 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 95.4000 12.4500 4.00 INE043D07HM3 IDFC LIMITED 8.54% 12-Apr-18 99.9239 8.5712 400.00 INE101I08032 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 9.99% 26-Apr-18 100.0000 - 500.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.0400 8.4900 1.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 103.2560 10.2300 75.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 100.0200 8.1988 600.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 101.2900 10.7200 72.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 102.5301 8.3520 10.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 105.7600 9.0000 1.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 106.6000 8.5000 1.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.2698 8.5100 61.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.2698 8.5100 50.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 102.2773 8.4000 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.3500 8.5700 4.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.7538 8.2500 350.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.7538 8.2500 250.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.3306 8.5800 26.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.1800 8.5000 4.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.8900 8.6590 49.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 101.4506 9.0200 100.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.3045 10.9000 50.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.3700 8.8100 1.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 100.2800 8.3900 10.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 101.5500 9.8000 1.00 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.0100 10.9120 200.00 INE476M07339 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 16-Jan-20 100.0933 9.1600 90.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 101.7600 10.4000 4.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 100.8800 9.4000 2.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.7952 8.2200 50.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.7952 8.2200 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.1800 8.3046 2000.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.1800 8.3046 1000.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 100.0000 8.1400 300.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.0200 - 650.00 INE101I08040 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 9.87% 06-Apr-20 100.0000 - 500.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 102.9000 11.8400 17.70 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 101.0900 10.4000 4.50 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 100.4624 8.6300 60.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 100.2500 9.8200 7.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.1085 9.9429 50.00 INE053F09EH0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.64% 17-May-21 102.3800 8.3000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.2970 8.8181 150.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 101.0000 10.3200 5.00 INE660A08BK5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.15% 29-Jul-21 100.5700 10.0000 1.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 103.7700 9.9000 2.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.1900 9.7500 102.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.0000 12.2400 6.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 103.8300 9.9000 2.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.3428 8.4600 1000.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.3428 8.4600 1000.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.5000 8.2900 5.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.0902 7.2200 45.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.9885 8.2600 500.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.9885 8.2600 500.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.8724 8.1200 50.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.4676 8.3800 600.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.4676 8.3800 200.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 105.3646 8.2600 500.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 103.3400 8.5000 1.00 INE202B07597 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 29-Jun-22 101.1100 10.7500 3.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 102.1182 9.1655 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 102.1182 9.1655 50.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 102.4500 9.9000 2.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LIMITED 9.90% 14-Dec-22 103.2917 9.2628 250.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 98.8700 10.0000 3.00 INE691I07356 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.00% 11-Jan-23 103.0007 8.7370 30.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 102.4267 8.3065 250.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 101.9298 8.6000 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.5044 8.3700 550.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.5044 8.3699 500.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.8500 8.6071 9.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 96.6548 8.5500 247.00 INE019A07241 JSW STEEL LIMITED 10.34% 18-Jan-24 109.0000 8.2930 60.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 104.0000 10.0000 6.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 104.0918 9.0500 90.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.1000 9.6220 93.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.6400 8.5800 2.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.4300 8.4100 10.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 100.8720 9.8300 101.00 INE721A07IT3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 28-Nov-24 100.0000 9.7800 75.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.1000 9.8600 12.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 101.3000 8.7200 3.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.5922 8.4300 1150.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.5922 8.4300 150.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.0000 9.2000 160.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.6500 8.7900 6.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.4127 8.5900 283.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.2832 8.6115 150.00 INE652A08015 STATE BANK OF PATIALA 8.29% 22-Jan-25 100.0500 8.2700 4.00 INE039A09LC6 IFCI LIMITED 9.75% 25-Jan-25 95.7000 10.1500 2.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.5528 8.3400 850.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.4874 8.3500 100.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.3327 8.3200 150.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.5000 8.8163 1055.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 100.0000 8.1400 200.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 105.6029 8.2800 4.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.7100 8.2000 0.40 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 103.5000 9.9500 0.50 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.9800 8.8900 2.00 INE535N08064 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 8.62% 23-Feb-27 100.4200 8.7400 200.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 102.8118 9.5000 750.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.6044 8.3400 700.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.4442 8.3585 200.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 107.2447 7.9000 178.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 100.3200 7.8779 30.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 111.5100 7.0900 390.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 111.4200 7.1000 1223.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 112.3598 7.0900 9.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.5134 8.2000 200.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 116.0500 7.1700 3.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 115.7000 7.2000 3.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 106.7800 8.3000 10.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.7500 9.5239 1305.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 99.1186 9.6937 1000.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.3000 9.6500 299.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.7000 10.6100 182.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 110.0000 9.1200 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com