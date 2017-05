Mar 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4287.20 NSE 33202.40 ============= TOTAL 37489.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.2625 8.9000 450.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 99.4902 8.4000 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 15-Dec-16 101.9204 8.3500 30.00 INE721A07IV9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.10% 19-Dec-16 99.6701 9.2500 23.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 101.6942 8.6500 17.00 INE523E07442 L & T FINANCE LTD 9.95% 17-Jan-17 102.7820 8.9500 13.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.6634 8.2800 30.00 INE752E07FK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-17 101.7344 8.2000 25.00 INE580B07315 GRUH FINANCE LIMITED 9.07% 08-Jun-18 100.0729 9.0500 550.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.9865 8.2900 300.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.8396 8.2200 287.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 105.0400 10.7500 2.10 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 102.1300 10.6700 1.50 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 101.6500 10.4300 10.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.8432 8.3900 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.3886 8.3400 300.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.2500 12.1800 6.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 100.4923 8.4400 500.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.7641 7.2800 9.30 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 105.2108 7.2000 1.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.9863 8.2700 250.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 102.2136 8.5600 150.00 INE134E07356 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.88% 28-Mar-23 97.7679 7.2500 0.60 INE514E08DS5 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 29-May-24 106.0337 8.3000 250.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 98.8268 10.2200 10.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 101.2396 8.9500 1.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 100.7493 9.8600 200.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.3000 9.1400 8.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.4868 8.3400 50.00 INE039A07843 IFCI LTD 9.40% 13-Feb-25 97.1000 9.8600 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 105.8300 8.1800 1.70 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.9047 7.1800 180.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.4578 7.1800 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.9248 7.2900 205.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 97.9500 10.0100 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.2000 9.5400 262.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.9000 10.2100 9.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.0348 10.0000 1.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.2000 9.7200 1.00 NSE === INE667A09094 SYNDICATE BANK 7.60% 15-Apr-15 99.9099 8.7000 4.00 INE756I07241 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.81% 08-May-15 99.8747 9.0500 250.00 INE121A07GM5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 13-May-15 99.9343 9.2852 100.00 INE310L07035 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-15 100.1644 12.5180 30.60 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.7634 8.6662 10.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.6970 8.5923 15.00 INE756I07134 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.85% 29-Jul-15 100.0232 9.2200 650.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.40% 31-Jul-15 100.2277 8.6932 19.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.3500 9.3581 260.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.6600 9.3663 750.00 INE848E07575 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-15 99.7764 8.6069 15.00 INE136E07NW0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 21-Dec-15 126.6500 - 19.50 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.3538 8.5360 5.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 99.4902 8.5498 50.00 INE136E07QD3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Mar-16 113.5200 - 53.00 INE136E07QE1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Mar-16 112.6700 - 2.50 INE915D07PB8 CITIFINANCIAL CONSUMER FINANCE - 31-Mar-16 109.0700 - 27.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.5283 8.7300 500.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 100.6946 9.3300 169.50 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 100.6041 9.3800 50.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 99.5500 9.6500 2.00 INE670E07318 SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM LTD. 8.00% 04-Oct-16 97.6000 9.6900 1.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.3775 8.7850 350.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.3775 8.7850 100.00 INE115A07395 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 15-Jan-17 100.5734 8.7000 50.00 INE115A07395 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 15-Jan-17 100.5734 8.7100 50.00 INE011S08016 ALBRECHT BUILDER PRIVATE LIMITED - 17-Mar-17 100.0562 - 3500.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.0000 - 1500.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2198 8.2631 400.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2198 8.2700 400.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 100.3500 9.3600 2.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.1743 8.7050 200.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 103.0101 8.7240 19.00 INE121A07IQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.55% 14-Nov-17 100.0608 9.4698 70.00 INE721A07EZ9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.30% 15-Jan-18 104.3149 8.7130 4.00 INE535H07506 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.20% 23-Jan-18 100.0000 9.1700 200.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9785 8.2800 100.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.5000 8.6100 72.00 INE010A07182 PRISM CEMENT LIMITED - 19-Feb-18 100.0643 11.2300 18.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.4972 8.3498 350.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.4972 8.3500 350.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.4972 8.3500 240.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 103.2660 10.2200 75.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 101.3000 10.7200 72.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 106.7728 8.6493 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.4000 8.4700 15.00 INE321A07118 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-18 101.9097 10.1799 150.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.0643 8.2400 300.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.8891 8.3500 250.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.8396 8.2200 287.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 73.2788 8.3500 9.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.7400 8.6000 102.00 INE084G09206 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.81% 04-May-19 99.3300 9.6600 1.00 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.35% 08-Jun-19 105.2900 8.7674 2.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.2957 8.5900 104.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.9033 8.6000 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.1039 8.4300 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.1039 8.4300 100.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 101.8070 8.5300 400.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 101.8070 8.5300 400.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 98.8700 11.6000 250.00 INE039A07777 IFCI LTD 9.40% 01-Dec-19 99.4000 9.9800 2.00 INE039A07827 IFCI LIMITED TRANCHE-II 9.35% 13-Feb-20 97.5000 10.0000 40.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.8800 8.3800 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.8800 8.3800 50.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.0400 - 600.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.0400 - 600.00 INE847E08CY9 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.15% 29-Mar-20 97.3000 9.6600 1.00 INE084G09248 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.64% 29-Mar-20 98.5800 9.6500 1.00 INE847E08CZ6 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.15% 03-Apr-20 97.3000 9.6600 1.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 100.0500 9.3800 1.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 102.1267 8.3300 50.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 102.1267 8.3300 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.3886 8.3400 650.00 INE752E07BC1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 07-Sep-21 102.8271 8.3213 50.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 102.8271 8.3300 50.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 100.8984 11.1800 100.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.4923 8.4300 1052.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.4923 8.4300 550.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 106.0000 9.2377 200.00 INE321A07142 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-21 102.2978 10.3345 100.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.5400 8.2800 5.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.2100 7.2000 4.20 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.9863 8.2600 250.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.6208 8.3500 300.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 103.1540 8.3300 100.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 103.1540 8.3300 100.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 97.8000 9.4500 2.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 103.6510 8.5700 50.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 103.6510 8.5700 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 102.2500 6.8000 246.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 100.9045 9.3200 226.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 103.4828 8.1098 100.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 103.4828 8.1100 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.1800 8.2500 10.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 102.2136 8.5500 150.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.1236 8.1017 600.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.1236 8.1000 600.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.5626 8.3600 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.5626 8.3600 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.0500 8.5700 9.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 101.4500 8.2336 100.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 101.4414 8.2350 50.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED - 25-Jul-23 97.6000 10.2500 616.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 103.5782 8.3100 150.00 INE321A07167 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-23 102.7372 10.3375 150.00 INE514E08DS5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 29-May-24 105.4900 8.3500 1000.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 104.0918 9.0500 10.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 102.9027 8.4912 500.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 102.8727 8.8665 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.5518 9.5500 331.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.9580 9.3300 50.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 100.7493 9.8500 201.00 INE721A07IT3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 28-Nov-24 100.0100 9.7700 75.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.5400 9.6300 3.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 100.0000 9.4000 160.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 100.0400 8.7499 261.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.7400 8.5395 134.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.0000 8.9800 150.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.5509 8.2999 550.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.5509 8.3000 550.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.2924 9.1200 500.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.5516 8.3400 800.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.5516 8.3401 500.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.7800 8.2500 50.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 100.0000 9.3900 150.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.5566 8.8100 50.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 100.0335 8.5048 150.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 100.0335 8.5050 150.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.6082 8.4800 1000.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.6200 8.2000 100.00 INE148I08181 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 17-Mar-25 99.9000 - 17.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 101.7800 8.4200 60.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.2000 8.7600 6.30 INE535N08064 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 8.62% 23-Feb-27 100.4200 8.7400 200.00 INE787H07115 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.38% 21-Nov-27 104.2200 6.8600 200.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.9047 7.2200 171.90 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.9800 8.2931 32.00 INE310L07AA9 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Jun-28 104.8734 9.5500 242.90 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 111.5100 7.0900 390.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 111.4200 7.1000 1223.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.5211 8.2000 400.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.9248 7.2700 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.8000 9.5700 472.00 INE705A08045 VIJAYA BANK 9.54% 31-Dec-99 99.4078 9.7000 50.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.9000 10.5500 15.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.1000 9.1639 5.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.2000 9.5500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 