Mar 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7072.90 NSE 25814.30 ============= TOTAL 32887.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07OF2 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 14-May-15 141.7819 - 9.00 INE851M07028 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.70% 23-Nov-15 100.1996 9.1000 80.00 INE688I07105 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED 11.25% 30-Nov-15 100.9708 9.7100 500.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.39% 02-Dec-15 100.1608 9.0100 850.00 INE019A07332 JSW STEEL LTD 10.40% 19-Aug-17 101.6594 9.6200 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 101.5053 8.5100 50.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.1953 8.2800 5.00 INE514E08CD9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.2871 8.2100 100.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9769 8.2900 50.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.60% 20-Jun-18 99.7751 8.6600 500.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 04-Sep-18 101.1347 8.5300 500.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 101.8500 10.3700 10.00 INE039A07827 IFCI LTD 9.35% 13-Feb-20 99.0000 9.6800 1.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 105.9500 11.0000 1.20 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 62.1300 8.6600 15.80 INE114A07760 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.30% 25-May-21 104.8335 8.2600 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP. 9.57% 31-May-21 107.0896 8.0900 300.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 101.2500 10.2500 4.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA 8.97% 13-Sep-21 105.7157 7.8000 500.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.39% 29-Jun-22 103.5138 8.7000 250.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.1170 7.1700 24.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 107.8000 7.0500 30.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.4000 9.0100 500.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 12-Sep-24 104.4463 8.6600 300.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 97.9600 9.8800 32.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6812 8.3100 200.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.1348 8.3600 250.00 INE039A07843 IFCI LTD 9.40% 13-Feb-25 100.8000 9.3300 100.00 INE039A09NM1 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 178.5000 10.0000 2.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 111.6500 7.0700 100.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 110.2265 7.2400 100.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 114.9000 6.9700 0.90 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.3594 8.2200 150.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 116.4500 7.3600 9.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 111.8400 7.4600 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.6400 8.6100 14.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.6500 10.2800 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 107.5604 9.2400 290.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.1104 9.5300 561.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.6000 10.2500 29.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 106.0000 11.5500 2.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.3000 10.0400 1.00 NSE === INE375R08108 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 7.97% 20-Oct-14 105.7538 5.3285 150.00 INE375R08108 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 7.97% 20-Oct-14 105.7538 7.2500 150.00 INE115A07FF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 27-Mar-15 100.0094 8.2392 480.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 100.0127 8.9337 290.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 100.0030 8.4624 50.00 INE660A07HT5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 02-Apr-15 99.6781 9.0671 330.00 INE909H07610 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 02-Apr-15 99.6700 9.7250 264.00 INE916D077U8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 02-Apr-15 99.6814 9.3732 210.00 INE296A07716 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 02-Apr-15 132.2363 9.1809 150.00 INE033L07363 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 02-Apr-15 132.2141 9.5080 110.00 INE027E07014 FAMILY CREDIT LIMITED 10.43% 07-Apr-15 100.0308 9.5602 200.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 100.0177 8.7000 15.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9471 9.1500 1.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.0406 9.0800 10.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.50% 04-Jun-15 100.0397 8.6500 18.00 INE916DA7592 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.40% 18-Jun-15 99.9231 9.0700 500.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.7680 8.6562 13.00 INE804I07EU7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Jul-15 136.9150 0.0000 1.00 INE756I07134 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.85% 29-Jul-15 100.0287 9.2100 230.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.40% 31-Jul-15 99.7600 9.5000 1.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 99.2950 8.7500 1.00 INE688I07105 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED RESET 30-Nov-15 100.9708 9.9500 500.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.1608 8.9000 850.00 INE136E07NW0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 21-Dec-15 126.7500 - 1.00 INE670E07276 SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM LTD. 8.95% 27-Jan-16 98.2800 11.0000 1.00 INE756I07514 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 15-Feb-16 99.6315 8.9204 250.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.3862 8.8513 2.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.6187 9.0000 2.00 INE136E07QD3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Mar-16 113.6200 - 14.00 INE915D07PB8 CITIFINANCIAL CONSUMER FINANCE NIFTY 31-Mar-16 109.2000 - 6.00 INE565A09124 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 18-May-16 98.3100 10.7000 1.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 89.5204 9.4167 2.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 97.5700 13.0000 2.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 98.3200 10.2500 1.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.6152 8.7800 500.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.6152 8.7800 500.00 INE872A07PS1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 21-Nov-16 98.0600 13.0000 2.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.0398 9.0000 2.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 100.6865 9.0000 2.00 INE136E07NT6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Dec-16 137.1700 - 1.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.5473 8.3600 30.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 101.2394 8.1600 50.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.4431 8.2700 50.00 INE033L07BI8 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.00% 10-Mar-17 99.9464 9.0100 40.00 INE514E08357 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 15-Mar-17 102.9844 8.1500 50.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 115.3600 - 2.00 INE019A07332 JSW STEEL LIMITED 10.40% 19-Aug-17 101.6594 9.9600 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.5053 8.5000 50.00 INE019A07274 JSW STEEL LIMITED 10.55% 02-Oct-17 101.5831 9.9755 1170.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.30% 08-Oct-17 97.4600 10.5000 5.00 INE760I08027 MEGHALAYA ENERGY CORPORATION LTD 9.95% 17-Oct-17 94.0000 12.7500 2.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.1953 8.2700 10.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.2500 8.7600 155.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.3964 9.1400 20.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 102.7263 8.7600 4.50 INE804I07VG0 ECL FINANCE LIMITED - 13-Nov-17 100.2570 0.0000 6.00 INE121A07IQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.55% 14-Nov-17 100.0712 9.4650 100.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.9668 8.4200 2.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.2871 8.2000 100.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.2469 8.2200 50.00 INE043D07HF7 IDFC LIMITED 8.43% 30-Jan-18 99.6440 8.5505 400.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9769 8.2800 330.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9769 8.2800 50.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.7000 8.5300 100.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.5102 8.6100 40.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.8859 8.3400 80.00 INE195S08017 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.60% 24-Feb-18 100.6282 10.7500 250.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.4189 8.2000 50.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.9736 8.2700 130.00 INE491F07035 DELHI TRANSCO LIMITED 9.50% 02-Mar-18 95.2000 11.5000 1.70 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.5071 8.3500 50.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.0000 10.4640 50.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.4099 8.2100 74.00 INE115A07494 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 24-Mar-18 102.3700 8.8100 1.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 101.1347 8.5000 500.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 101.1347 8.5000 440.00 INE168R07133 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0000 - 80.00 INE168R07125 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0000 - 50.00 INE872A08CN8 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 16-Apr-18 96.3300 13.0000 2.00 INE148I07993 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 20-Apr-18 102.2843 9.0000 150.00 INE148I07993 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 20-Apr-18 102.2843 9.0000 150.00 INE043D07HK7 IDFC LIMITED 8.53% 30-May-18 100.0100 8.5400 400.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 99.7751 8.6500 500.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.0000 8.7129 250.00 INE121A08LZ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 01-Aug-18 105.7157 10.1000 500.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.0000 8.5500 40.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 101.5900 12.1000 1.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9781 8.3600 1100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9781 8.3600 850.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.5000 8.4400 2.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.8510 8.2665 100.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.8510 8.2650 100.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.9091 8.3403 250.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.8991 8.3700 250.00 INE341E07308 MAHARASHTRA STATE ROAD 10.00% 15-Jan-19 92.8500 12.4200 1.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.2925 8.5800 13.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 95.6600 13.0000 4.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.4589 8.6800 200.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.4680 8.6800 100.00 INE341E07324 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 26-Mar-19 61.1678 13.0000 3.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 99.0201 8.1800 250.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 99.0201 8.1800 250.00 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.35% 08-Jun-19 105.3200 8.7600 2.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.2000 8.6200 5.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.8900 8.6600 1.00 INE039A07751 IFCI LIMITED 9.80% 01-Dec-19 100.1000 9.7400 20.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.2478 8.4300 250.00 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.2500 10.8400 3.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.1700 8.8500 50.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 96.4600 10.2400 2.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.4400 8.5000 1.00 INE084G09248 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.64% 29-Mar-20 97.2500 10.2000 2.00 INE847E08CZ6 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.15% 03-Apr-20 96.5400 9.0200 1.00 INE341E11011 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 04-Apr-20 60.6169 10.4000 3.00 INE535H07449 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.85% 14-Apr-20 103.2716 9.0022 100.00 INE535H07449 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.85% 14-Apr-20 103.2716 9.0000 100.00 INE341E07365 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 04-Jun-20 59.8838 10.5000 3.00 INE134E08CZ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 15-Jun-20 100.5120 8.5000 20.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 62.1300 8.6500 15.80 INE572E09080 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.20% 16-Jan-21 101.2700 8.9000 2.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.8100 9.6000 8.00 INE691A09086 UCO BANK RESET 22-Mar-21 96.0200 9.6000 3.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.2600 10.4000 3.00 INE053F09EH0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.64% 17-May-21 102.4743 8.2800 1.00 INE114A07810 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-21 104.8335 8.2500 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 107.0896 8.2471 300.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.8700 10.5000 2.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND 9.59% 26-Aug-21 99.0200 9.6000 3.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.0000 12.2300 1.00 INE848E07633 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-21 100.8860 8.2900 100.00 INE848E07633 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-21 100.8860 8.2900 50.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.5656 8.4150 312.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.5656 8.4149 250.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 103.6600 12.1000 2.00 INE818F08011 KERALA FINANCIAL CORPORATION 9.99% 27-Dec-21 99.6000 10.1000 1.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.9843 9.6689 50.00 INE695A09061 UNITED BANK OF INDIA RESET 18-Jun-22 96.9000 12.2500 2.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 102.0700 10.8000 2.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 103.4425 8.3700 750.00 INE669H09152 PUNJAB FINANCIAL CORPORATION 9.80% 16-Aug-22 85.2000 - 2.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 99.0900 9.9000 2.00 INE528G08071 YES BANK LIMITED 10.70% 29-Sep-22 102.2500 9.6000 2.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 95.8300 10.5000 1.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.1749 8.4200 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.1749 8.4200 100.00 INE028A09065 BANK OF BARODA RESET 28-Dec-22 102.1500 8.4000 2.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 98.6800 9.9000 2.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 100.9470 9.3102 226.00 INE872A08CW9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 01-Mar-23 91.6000 1.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 101.3528 8.2500 100.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 103.8866 8.2600 150.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 107.8500 8.4000 2.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 100.8300 9.8000 4.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 98.5600 10.5000 3.00 INE514E08DS5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 29-May-24 105.4950 8.3500 250.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.4000 9.0000 500.00 INE483A09203 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 23-Jun-24 99.5800 8.9000 1.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 102.9236 8.8582 250.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 102.9236 8.4850 250.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 101.1000 8.4000 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.6300 9.6954 92.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.4211 8.6319 200.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 96.6400 10.2500 2.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.4550 9.7346 100.00 INE008A08R97 IDBI BANK LIMITED RESET 19-Nov-24 101.6000 8.4000 1.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.4463 8.6500 300.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.4000 9.3100 41.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 97.2200 9.3000 100.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.4768 8.5800 38.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.3500 8.6500 28.00 INE043D08CL4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 27-Jan-25 101.2100 8.6000 1.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6812 8.3200 200.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.1348 8.3500 250.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.5152 8.8100 88.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 100.0311 8.5048 100.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 100.0311 8.5050 100.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.8500 8.1600 0.30 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 99.2600 8.9600 2.00 INE535N08064 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 8.62% 23-Feb-27 99.7000 8.8500 40.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 110.3620 7.2150 140.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 110.0470 7.2500 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.3594 8.2100 150.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 116.0400 7.1700 20.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 106.8472 8.2900 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.4721 10.3009 1000.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.7900 9.5717 589.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 99.1547 9.6837 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 104.3073 10.0000 430.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 100.2000 9.4400 200.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.1628 9.1109 150.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.7800 10.5846 61.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1200 10.0400 6.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 97.5000 10.1400 2.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST 0.00% 31-Dec-99 88.2100 - 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com