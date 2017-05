Mar 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7510.70 NSE 36836.60 ============= TOTAL 44347.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE149A07188 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 10.04% 28-Apr-15 100.0648 8.9300 270.00 INE013A07OF2 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 14-May-15 141.9782 - 4.50 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.4477 8.2600 150.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2445 8.2600 150.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PVT. LTD 12.00% 30-Apr-18 100.3997 - 100.00 INE756I07555 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 16-May-18 100.2131 0.0000 2500.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 99.9000 8.2200 350.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.1316 8.3100 300.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.5500 8.6500 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 63.1233 8.3600 15.80 INE121A08LY8 CHOLAMANDALAM INVESTMENTS AND FIN 12.50% 22-Jul-21 104.4500 11.4400 0.50 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.2500 12.1800 1.00 INE039A07785 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-21 98.0700 9.8600 32.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 100.5901 8.4200 50.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.6634 8.3300 500.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 116.0946 8.0400 100.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 104.3813 8.2400 20.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 102.6534 8.4300 200.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.9300 8.5100 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.1500 10.6300 1.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 100.5556 7.3000 5.00 INE660Q15019 ATERNO IFMR CAPITAL 2014 13.50% 17-Jan-28 62.4701 13.0000 196.30 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 104.7571 8.3300 450.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 110.1814 7.2200 140.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 102.1730 8.1200 99.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 22-Jan-29 110.7000 7.2200 150.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 110.9000 7.2200 1000.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.2601 8.1200 150.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 115.4500 7.2200 397.10 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 116.5000 7.3600 2.00 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 115.3000 7.3800 5.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.6500 0.0000 2.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.0000 10.7400 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 104.0437 10.4900 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 97.7300 9.6900 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 104.1500 9.8600 105.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.4107 10.2300 22.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.6000 10.2400 8.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.7500 9.7500 7.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.8500 9.8100 3.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 105.4700 11.7100 2.50 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.8000 5.2100 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.2000 10.8500 2.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 108.2200 0.0000 2.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.0000 9.1400 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.2000 9.6200 2.00 NSE === INE916DA7DA8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.58% 07-Apr-15 99.9924 9.4276 200.00 INE523E07970 L & T FINANCE LTD 9.58% 07-Apr-15 99.9887 9.5558 150.00 INE149A07188 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 10.04% 28-Apr-15 100.0648 9.3002 270.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 100.0274 8.8250 500.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.7709 8.6660 37.00 INE614G08020 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 24-Jul-15 100.2086 9.4399 100.00 INE756I07134 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.85% 29-Jul-15 100.0241 9.2100 440.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 100.5462 9.2800 50.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.0242 9.0215 1898.00 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-15 156.5600 0.0000 1.00 INE136E07NW0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 21-Dec-15 126.7800 - 5.00 INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED - 02-Mar-16 128.9800 0.0000 1.50 INE804I07JT8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Mar-16 141.8170 0.0000 1.00 INE915D07PB8 CITIFINANCIAL CONSUMER FINANCE NIFTY 31-Mar-16 109.1900 - 7.00 INE804I07JW2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Apr-16 148.0000 0.0000 1.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 99.9311 9.3781 345.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 99.9278 9.3783 682.00 INE742F07247 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 15-Jun-16 100.6637 9.6700 12.00 INE296A07CB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.60% 18-Aug-16 100.5890 9.0600 100.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 101.8562 10.4750 20.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.2723 8.7900 10.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.7850 10.4750 87.50 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 111.4175 8.7000 50.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 101.5537 9.0400 210.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 136.2217 8.6463 40.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 135.1694 8.6466 8.00 INE148I07BN0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 07-Mar-17 99.9788 9.3700 500.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.4079 8.2700 400.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.4079 8.2694 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.4477 8.2500 41.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.0000 9.4121 1000.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2044 8.2700 400.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2044 8.2677 250.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 99.4215 8.2000 50.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 100.3000 9.3700 1.00 INE121A07IQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.55% 14-Nov-17 100.0588 9.4697 100.00 INE321N07012 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT - 16-Jan-18 101.7329 10.5500 100.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.0000 10.4900 150.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.3898 8.2100 20.00 INE556F09494 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.60% 16-Mar-18 100.0000 8.5886 250.00 INE871D07NQ6 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN. 8.75% 19-Mar-18 100.0000 8.7500 200.00 INE556F09502 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Mar-18 99.9974 8.2700 70.00 INE148I07993 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 20-Apr-18 102.1843 9.0380 150.00 INE148I07993 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 20-Apr-18 102.1843 9.0380 150.00 INE756I07555 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 16-May-18 100.2131 8.7479 2500.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 99.9000 8.2000 350.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.0000 8.4082 5150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.1239 8.3100 600.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.1239 8.3100 300.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.5000 8.4319 4.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.4347 8.2500 600.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.8318 8.3700 250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.2700 8.5800 28.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 73.3432 8.3500 3.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.5448 8.6530 250.00 INE536N07080 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS PVT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 - 10.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.1301 8.4036 1100.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.3000 8.5900 4.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 100.7852 8.7250 750.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 100.7852 8.7250 750.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 98.8800 11.5935 250.00 INE039A07751 IFCI LIMITED 9.80% 01-Dec-19 100.3000 9.6800 10.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.1000 8.8700 22.50 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 100.0000 8.5343 500.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.6078 8.4600 250.00 INE535H07449 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.85% 14-Apr-20 103.1716 9.0271 100.00 INE535H07449 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.85% 14-Apr-20 103.1716 9.0249 100.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 100.0000 8.4200 260.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 104.4100 9.8400 100.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 101.4000 10.3000 3.00 INE525E09088 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 8.68% 04-Aug-20 100.5900 8.3500 85.00 INE848E07625 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-20 100.7679 8.2900 150.00 INE848E07625 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-20 100.7679 8.2900 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 63.1233 8.3500 15.80 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 103.4830 8.4100 150.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 103.4830 8.4100 150.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 105.6013 8.4000 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 105.6013 8.4000 100.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.6402 8.4000 106.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.5900 8.4100 50.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.6634 8.3200 500.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 105.6600 8.5900 8.00 INE514E08BA7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 15-Jun-22 104.0108 8.3200 500.00 INE514E08BA7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 15-Jun-22 104.0108 8.3200 500.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 105.2500 11.7500 2.50 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.95% 02-Nov-22 103.0200 9.3500 8.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 103.7900 8.8265 44.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.9879 8.5825 132.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 98.3598 8.2000 50.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 116.0946 8.2014 100.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 101.3000 8.3055 19.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA RESET 19-Dec-23 102.3000 8.1700 6.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 98.2173 8.2000 50.00 INE514E08DS5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 29-May-24 106.2271 8.2400 750.00 INE514E08DS5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 29-May-24 106.2120 8.2423 250.00 INE202B07BH2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 24-Jun-24 102.1700 10.3000 142.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.4107 9.7300 86.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.6274 8.6000 252.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.3000 8.4300 12.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 104.3813 8.2300 20.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.4800 9.7965 2.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 101.9000 8.9900 1.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.6534 8.4200 600.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.7712 8.6000 100.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.8300 8.2900 78.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.8427 8.3500 600.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.6800 8.5500 16.00 INE039A09LC6 IFCI LIMITED 9.75% 25-Jan-25 99.3200 9.8500 2.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6806 8.3200 50.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 97.0300 9.8700 80.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.1000 8.8800 6.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.0000 9.6400 13.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.9300 8.3942 1650.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 98.0962 8.2000 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.9300 8.8200 0.50 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 106.2500 8.0900 0.60 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 103.6600 9.3700 460.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 102.0292 8.2600 50.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 102.0292 8.2600 50.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 101.1600 9.4300 43.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.7571 8.3200 900.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 97.7768 8.2000 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 111.5300 7.0865 780.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 111.4400 7.0964 2446.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 110.2479 7.2275 140.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 110.4500 7.2600 76.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 102.1730 8.2900 100.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 115.4377 6.9200 8.70 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.2601 8.2900 150.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 115.8126 7.1900 12.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 114.8000 7.1900 10.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 97.7300 10.0700 116.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 99.3700 10.3600 110.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.5443 10.9300 62.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.2000 9.6666 10.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.7500 10.1395 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 104.1500 10.0200 5.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.8831 9.2200 5.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.2400 9.9600 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange