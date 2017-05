Mar 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4648.90 NSE 27635.20 ============= TOTAL 32284.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE660A07KG6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.97% 10-Jun-15 100.1152 9.1600 250.00 INE909H07776 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.40% 12-Jun-15 100.0810 9.2800 50.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 99.6829 9.0400 250.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.2095 9.0600 50.00 INE895D08485 TATA SONS LTD 9.78% 23-Jul-15 99.9588 9.3000 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 99.9779 9.1100 50.00 INE155A08159 TATA MOTORS LTD 9.05% 30-Oct-15 100.0460 8.8000 685.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 101.3070 8.3400 1.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0000 - 1.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 101.6375 8.6800 139.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 101.3297 8.1100 150.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.3990 8.2800 264.00 INE752E07FK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-17 101.8969 8.1000 75.00 INE582L07047 TATA HOUSING 10.20% 27-Nov-17 101.4637 9.5000 100.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0500 - 7.50 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 18-Mar-18 101.4236 8.3400 150.00 INE871D07NN3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 8.78% 28-Mar-18 99.9250 8.8100 200.00 INE752E07KP4 POWER GRID COPORATION LTD 7.93% 20-May-18 99.0796 8.2600 100.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 99.9500 8.2000 150.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 99.8444 8.2300 50.00 INE138A07306 PENINSULA LAND LTD 12.41% 06-Nov-18 104.0446 12.1300 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 73.8770 8.3500 6.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.8295 8.3700 200.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.5700 8.6400 250.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LTD 8.55% 04-Feb-20 100.0000 8.5400 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 62.8037 8.5200 90.60 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.7372 7.1000 50.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 104.3448 8.2000 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.3400 7.6400 1.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 103.5800 7.2500 0.80 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 103.1922 8.2400 200.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 102.6644 8.4800 50.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 21-Aug-24 104.6900 8.5900 100.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 12-Sep-24 104.8400 8.5900 100.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.5000 9.2900 7.00 INE691I08339 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.2800 8.8400 30.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 100.3553 8.3300 350.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 102.0000 8.7100 3.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.7800 7.2000 30.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 112.0100 7.2300 1.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.0696 8.1800 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 114.3900 7.2300 100.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.6500 0.0000 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 110.1500 0.0000 1.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.95% 26-Dec-99 106.8700 5.7500 1.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.4700 10.5500 48.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.4700 5.1000 44.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.3000 9.6100 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 104.7000 9.9400 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.7500 0.0000 2.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.5000 9.9400 2.00 NSE === INE033L07363 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 02-Apr-15 132.3212 9.8476 50.00 INE909H07AH1 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 02-May-15 99.0063 9.3935 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9744 8.9500 50.00 INE756I07241 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.81% 08-May-15 99.8792 9.1001 250.00 INE121A07GM5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 13-May-15 99.9388 9.2835 250.00 INE121A07GR4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.50% 20-May-15 99.9326 9.2000 500.00 INE306N07724 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 21-May-15 100.0455 8.9136 1000.00 INE043D07GO1 IDFC LIMITED 8.99% 15-Jun-15 99.9072 9.0367 100.00 INE043D07GO1 IDFC LIMITED 8.99% 15-Jun-15 99.9072 9.0200 100.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.2183 8.9789 200.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 99.9588 9.3000 50.00 INE614G08020 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 24-Jul-15 100.2300 9.3674 200.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 99.9915 9.1000 50.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.0460 9.1000 685.00 INE848E07575 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-15 99.7758 8.6045 10.00 INE084G09198 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 9.85% 26-Dec-15 87.5983 - 2.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 99.7220 8.8557 26.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 100.6633 9.3201 169.50 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 100.5727 9.3841 50.00 INE013A07VN1 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 16-Aug-16 80.1000 0.0000 2.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.2113 8.3950 30.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED 9.35% 18-Sep-16 100.9225 8.5872 198.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.8152 8.3847 118.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 100.0000 9.3000 5.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 100.4500 8.5500 2.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.6835 8.2855 3.80 INE063P07098 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Oct-16 100.0100 - 90.00 INE445L08110 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Dec-16 101.1422 8.5444 211.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.5324 8.6878 10.00 INE013A07XA4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 20-Jan-17 76.5000 0.0000 2.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.8403 8.0500 50.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.8403 8.0500 50.00 INE001A07HV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 08-Feb-17 135.5921 8.5990 100.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 101.3297 8.1000 150.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.4726 8.9657 5.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.1954 8.2727 140.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.7493 8.6897 100.00 INE121H07869 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.75% 13-Aug-17 102.3697 8.5550 280.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.9706 8.4500 20.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 100.3500 9.3500 4.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.9550 8.4300 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.9550 8.4300 100.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.3800 8.6100 116.00 INE582L07047 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 10.20% 27-Nov-17 101.4637 9.5000 100.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 100.2700 8.8600 200.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.5000 8.6100 65.00 INE140A08SB1 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 16-Mar-18 100.0000 9.4171 1000.00 INE556F09494 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.60% 16-Mar-18 99.9979 8.5900 250.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.4236 8.3300 150.00 INE871D07NN3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 8.78% 28-Mar-18 99.9250 8.8000 200.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.3585 8.5600 500.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.3585 8.5600 500.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 99.9695 8.2400 500.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 99.9695 8.2400 500.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 99.0796 8.2500 100.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 101.1300 10.6700 78.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 99.9500 8.1800 150.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 99.8453 8.2567 100.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 99.8453 8.2567 50.00 INE134E08HA1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 99.8534 8.3500 100.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 99.5000 8.8800 1000.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 99.5000 8.0817 500.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.4100 8.4578 207.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.4505 8.2300 600.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.8295 8.3700 500.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.8518 8.3569 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.0000 9.6300 3.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.7167 8.6001 250.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.7167 8.6000 250.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 104.2500 10.6900 0.30 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.2500 8.6000 15.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.8905 8.6501 100.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.8905 8.6500 100.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 103.0500 8.5700 12.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.0790 8.4350 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.0790 8.4350 100.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 102.0232 8.3501 50.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 102.0232 8.3500 50.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.6000 10.8100 1.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 103.2000 10.0000 1.50 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 96.8500 10.0800 2.00 INE069A08053 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.68% 02-Feb-20 99.6675 8.7500 100.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 100.0000 8.5343 100.00 INE039A07827 IFCI LIMITED TRANCHE-II 9.35% 13-Feb-20 98.1500 9.8300 1.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.6278 8.4600 250.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 99.2600 10.8000 100.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 102.7500 10.0000 1.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.2133 8.3800 40.00 INE525E09088 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 8.68% 04-Aug-20 101.4435 8.3080 40.00 INE525E09088 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 8.68% 04-Aug-20 100.5500 8.3700 35.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 62.8033 8.4500 61.20 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 100.2000 10.6300 12.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 100.7200 8.1604 1.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.4302 8.4500 50.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 100.8200 8.7300 18.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 100.1500 8.8800 9.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.4455 8.3600 301.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.1714 8.4100 100.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.7650 8.3800 221.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 106.3944 9.1600 400.00 INE556F09254 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 14-Dec-21 106.4145 8.2950 60.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 104.3448 8.1900 50.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 105.4700 8.6200 3.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 101.6000 9.4200 1.00 INE652A09047 STATE BANK OF PATIALA RESET 28-Sep-22 102.2800 8.7900 6.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.40% 28-Oct-22 103.3300 10.7000 20.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 103.7783 8.2300 100.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 103.8985 8.5300 200.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 103.1922 8.2300 200.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 102.6644 8.4700 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.4479 8.3800 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.4479 8.3800 100.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 101.4200 12.3300 13.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.2000 8.5500 20.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 101.4710 8.2300 350.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 101.4710 8.2299 250.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 116.3488 8.1594 100.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 116.3488 8.1600 100.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 101.3300 8.3006 19.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE202B07BH2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 24-Jun-24 102.1800 10.3000 142.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.4700 9.7204 25.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.9521 8.5500 121.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.8138 8.4000 3.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.7200 9.3500 41.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.5063 8.6000 170.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.6525 8.4200 200.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.6525 8.4200 200.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.7255 8.3500 250.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.7255 8.3500 250.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.3000 9.3400 2.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.4919 8.3400 128.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.4919 8.3410 100.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 99.9700 8.9800 98.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.9078 8.3416 800.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.9078 8.3400 800.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.6800 8.7942 2.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 103.0000 8.2000 1.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4180 8.3200 700.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4180 8.3200 700.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 99.1500 9.3000 50.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.2800 8.8500 64.00 INE039A09LG7 IFCI LIMITED 9.55% 05-Mar-25 97.4000 9.9600 1.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.20% 10-Mar-25 100.3000 8.1458 500.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.0000 9.6400 1000.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.3553 8.3300 450.00 INE528G08154 YES BANK LIMITED RESET 14-Aug-25 106.7485 8.8670 130.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.8000 8.6300 0.90 INE039A09NW0 IFCI LIMITED 10.75% 31-Oct-26 103.5000 9.9700 0.50 INE848E07757 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-26 101.9263 8.2600 100.00 INE848E07757 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-26 101.9263 8.2600 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.8400 8.9100 9.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.1925 7.2350 150.00 INE535N08064 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 8.62% 23-Feb-27 100.0970 8.7600 100.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 100.0000 8.8800 8.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 102.0286 8.2600 50.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 101.1800 9.4200 43.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 110.3608 7.2150 40.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 110.4500 7.2600 7.20 INE025M15097 NOVO X TRUST LOCOMOTIVE - - 99.1040 - 21.30 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.65% 25-Feb-33 101.4700 9.4600 18.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 114.3900 7.2000 100.00 INE053F09HG5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-34 106.9200 8.2700 5.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.1118 10.0000 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.5000 9.6300 4.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.2000 9.5058 1404.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 99.3700 10.3600 360.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.9000 10.5512 86.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.2400 9.9600 11.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 97.5000 10.1400 7.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.9500 9.2000 5.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.3500 9.9700 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 103.8740 10.0700 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE