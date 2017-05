Mar 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6274.00 NSE 43826.90 ============= TOTAL 50100.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE537P07034 INDIA INFRADEBT LTD 8.55% 12-Jan-17 100.4100 11.4000 1.00 INE053A08073 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 127.6994 0.0000 100.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0600 - 5.50 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 80.1336 8.3500 3.60 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LTD 10.45% 11-Mar-18 100.4300 10.3000 15.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 102.8447 8.2500 250.00 INE872A08CR9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 24-Apr-18 100.2100 11.4000 2.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.0000 8.7100 200.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.3859 8.2400 100.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.1000 8.4700 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 104.0317 8.4100 50.00 INE756I07357 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.97% 28-Dec-18 103.5753 8.7800 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 99.4800 8.5300 16.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.3700 8.5900 54.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 104.5800 9.0500 1.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.3000 8.3800 1.00 INE976I08110 TATA CAPITAL LIMITED 9.95% 24-Dec-19 103.2500 9.0500 1.00 INE691I07893 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.65% 21-Jan-20 99.7500 8.7000 167.50 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LTD 8.55% 04-Feb-20 99.6800 8.6200 1.00 INE039A07827 IFCI LTD 9.35% 13-Feb-20 97.7500 9.9400 100.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.6314 8.2400 100.00 INE134E08CR6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-20 101.9600 8.3900 1.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.0921 8.4200 50.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 11.25% 05-Sep-20 100.1800 11.1500 4.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.2800 8.6200 2.00 INE848E07328 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-21 102.8603 8.2100 21.80 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA 8.80% 05-Jun-21 100.5700 8.3000 2.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LTD 10.70% 30-Sep-21 100.7522 10.5400 250.00 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 23-Dec-21 102.1000 11.4000 1.10 INE650A09066 STATE BANK OF INDIA 8.95% 29-Dec-21 100.8400 8.4500 1.00 INE848E07336 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-22 103.2385 8.2100 21.80 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.10% 20-Jun-22 100.0000 9.1000 200.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 101.4600 6.9300 1.50 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.2100 9.4000 1.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.8000 8.6000 11.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA 8.90% 19-Dec-23 102.3600 8.1500 2.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 104.4000 9.4000 10.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.7000 9.2900 109.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 101.0489 8.3100 150.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.4000 9.3100 1.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.0000 8.9700 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.9026 8.3500 500.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.5347 8.5800 43.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.5400 8.6300 4.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.8073 8.2900 350.00 INE039A07843 IFCI LTD 9.40% 13-Feb-25 96.6000 9.9500 10.00 INE691I08339 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.6000 8.8000 1.00 INE491F07100 DELHI TRANSCO LIMITED 9.50% 02-Mar-25 100.7500 9.5900 0.70 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 101.5761 8.2400 366.50 INE206D08261 NATIONAL POWER CORPORATION OF 8.14% 25-Mar-26 100.2664 8.1000 100.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.3500 8.9900 10.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.2836 8.1000 100.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.2955 8.1000 100.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 109.7227 7.2900 50.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 112.7450 7.3800 2.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.3065 8.1000 100.00 INE235P07050 LNT INFRA DEBT FUND LTD 8.51% 28-Jan-30 100.0200 8.5000 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.3166 8.1000 100.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.2300 9.8100 9.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 113.7100 7.3000 20.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 113.9655 7.2500 20.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 105.6124 9.6000 220.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 97.8000 9.6900 5.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.9500 9.2000 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.7000 9.6900 1441.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.5700 9.9600 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 104.0200 10.0000 34.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.6500 10.2400 20.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.4000 9.9100 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.0000 10.1000 1.00 NSE === INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 99.8877 8.6000 20.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.1800 9.0000 1.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.1798 8.9651 500.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.1798 8.8400 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4108 8.6824 150.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 100.0520 8.8700 135.00 INE296A07CB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.60% 18-Aug-16 100.6292 9.0200 27.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 101.8760 10.4500 20.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.3272 8.7200 115.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.3691 8.6000 100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.3691 8.6000 100.00 INE033L07660 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.70% 09-Sep-16 102.0932 9.0070 160.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.8286 8.7084 31.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.8095 8.3745 10.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.7851 10.4500 129.50 INE445L08110 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Dec-16 101.4280 8.3500 150.00 INE445L08110 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Dec-16 101.4280 8.3500 150.00 INE445L08110 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Dec-16 101.1509 8.5318 76.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.0400 8.2500 250.00 INE283O07038 ASIAN SATELLITE BROADCAST PVT LTD - 26-Dec-16 118.6589 12.1028 10.00 INE283O07087 ASIAN SATELLITE BROADCAST PVT LTD 0.00% 26-Dec-16 102.9470 11.6649 10.00 INE136E07NS8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Dec-16 120.5400 - 1.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 125.0000 0.0000 12.50 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.3340 8.2981 79.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 124.0000 0.0000 4.50 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.8093 8.6407 79.00 INE804I07RA1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 22-Mar-17 123.4000 0.0000 12.40 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 127.6994 8.6000 100.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 103.0000 8.3299 1.00 INE136E07OL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-May-17 123.6200 - 1.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 102.9000 8.7900 1.00 INE785J07057 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 13.00% 30-Jun-17 101.8413 11.9302 40.00 INE037E08052 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jul-17 100.6332 10.6142 350.00 INE019A07332 JSW STEEL LIMITED 10.40% 19-Aug-17 101.6247 9.9684 80.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6978 8.3899 2.00 INE975F07DG2 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 0.00% 03-Oct-17 80.5607 8.9800 2.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.1431 8.7100 20.00 INE121A07IQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.55% 14-Nov-17 100.2242 9.3947 200.00 INE310L07340 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-17 104.8022 8.5750 35.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 101.4500 8.3598 2.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.2215 8.1800 175.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.3061 8.1400 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.3061 8.1400 50.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.6789 8.5400 110.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.7100 8.5200 30.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 99.8907 8.2283 33.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.7661 8.2359 10.00 INE752E07FL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-18 102.6961 8.1195 200.00 INE752E07FL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-18 102.6961 8.1200 200.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.6619 8.0995 50.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.6619 8.1000 50.00 INE556F09502 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Mar-18 100.0000 8.2600 800.00 INE556F09502 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Mar-18 100.0085 8.2637 70.00 INE871D07NS2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN - 22-Mar-18 100.1844 8.7716 50.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 101.1433 8.4918 107.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 102.8447 8.2400 250.00 INE134E08HE3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.34% 27-Apr-18 100.0000 8.3383 200.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 22-May-18 100.1000 8.9850 40.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.2196 8.1808 500.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 100.3207 8.9501 100.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 100.3207 8.9500 100.00 INE866I07800 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 10.45% 31-May-18 99.3781 10.6800 1050.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 100.0200 8.1949 250.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 100.0200 8.2000 250.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 100.0054 8.2012 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.3859 8.1700 100.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.1266 8.3598 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.1266 8.3600 250.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.1400 8.4600 26.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.0000 8.4095 51.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.5901 8.2700 200.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.5901 8.2700 200.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.4500 8.4400 60.00 INE155A08183 TATA MOTORS LIMITED 10.30% 30-Nov-18 103.8685 8.9839 100.00 INE155A08183 TATA MOTORS LIMITED 10.30% 30-Nov-18 103.8685 8.9800 100.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 103.7760 10.8270 200.00 INE756I07357 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.97% 28-Dec-18 103.5753 8.7800 100.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.6500 9.5500 4.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.2600 8.5846 54.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 103.1700 8.6000 300.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.3845 8.3025 40.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.4000 8.5600 2.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 99.6702 9.7500 250.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 105.5900 8.8900 652.50 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.5201 8.3200 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.5201 8.3200 250.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.9419 8.4000 100.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.9419 8.4000 100.00 INE872A07QW1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.25% 05-Nov-19 97.2000 11.0136 1.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.4500 10.8500 1.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 102.6500 9.5000 0.50 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.0000 10.9100 10.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 102.0500 10.3092 3.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.7500 8.7000 187.50 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.0000 8.8789 100.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.5500 8.6503 28.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.0600 8.6000 10.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.7969 8.4000 50.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.6314 8.2300 250.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 103.8000 9.7400 0.50 INE764L07074 SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECT LTD - 13-Apr-20 99.7505 11.8021 30.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 100.1300 8.3800 35.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.0000 8.3745 950.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 102.5000 9.2500 40.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.0921 8.4100 50.00 INE774D08LG5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 25-May-20 101.2400 9.2000 7.00 INE134E08CZ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 15-Jun-20 100.8800 8.4300 8.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 99.3500 8.8300 10.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 98.0500 9.5000 3.00 INE525E09088 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 8.68% 04-Aug-20 100.5050 8.3900 30.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.25% 05-Sep-20 100.2000 11.1499 54.00 INE823G07045 J.K.CEMENT LIMITED 11.00% 09-Sep-20 100.7024 10.7300 70.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 99.6000 8.8300 10.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 99.8000 8.5200 10.00 INE848E07328 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-21 102.8603 8.2000 10.90 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.6000 9.8800 53.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 100.6000 8.2700 2.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 101.2000 8.4100 4.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.0831 8.3900 300.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.0831 8.3981 300.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.0000 12.2300 3.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 100.7522 10.8900 250.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.51% 15-Oct-21 100.5000 7.3900 10.00 INE018E08052 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 9.00% 26-Nov-21 101.5800 8.6500 1.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.8500 8.3600 4.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 106.0000 11.5800 0.50 INE848E07336 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-22 103.2385 8.2000 10.90 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.6104 7.1200 99.50 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.7100 8.3300 425.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 109.3500 8.8000 0.40 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.6776 7.0500 431.20 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 105.0000 8.9000 1.50 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 103.7500 9.7600 5.00 INE514E08BA7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 15-Jun-22 104.6591 8.2000 50.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.10% 20-Jun-22 100.0723 9.0800 850.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.10% 20-Jun-22 100.0200 9.0943 100.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 104.3000 10.3474 1.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 100.0000 10.9600 1.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 103.2550 8.2299 100.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 103.2550 8.2300 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.2923 7.1200 350.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 103.4148 8.1898 150.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 103.4148 8.1900 150.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.3800 8.5600 1.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.0300 8.5788 5.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED RESET 25-Jul-23 100.0180 10.2500 400.90 INE160A09223 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 29-Sep-23 107.4000 8.2900 7.00 INE694L07024 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 13-Jan-24 100.2531 9.8000 350.00 INE694L07024 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 13-Jan-24 100.2531 9.8000 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.4129 9.0000 1000.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.4029 9.0000 500.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.3900 9.4100 91.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.5500 9.7089 302.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.0000 8.3700 5.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.8300 8.5500 7.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.2000 9.3900 702.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.9800 8.5500 22.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.5500 8.5900 2.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.1716 9.7800 50.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.0000 9.7109 1.90 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 101.0900 8.7500 6.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.4300 8.5600 100.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.3666 8.5700 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 99.5000 9.4500 113.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.5860 8.3260 100.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.5860 8.3260 100.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 99.9300 8.9800 102.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.9026 8.3400 500.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.4000 8.8600 14.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.9200 8.5100 431.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 100.0000 8.7800 10.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.3500 8.6500 21.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.7091 8.2299 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.7091 8.2300 100.00 INE306N08045 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.32% 30-Jan-25 100.0000 9.3100 450.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.3904 8.5300 4.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.0039 8.2700 850.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.0039 8.2700 200.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.8000 8.2500 150.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.4000 8.8300 5.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.2739 8.2500 450.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.3397 8.2397 150.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.5128 8.2400 313.50 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.6243 8.2226 170.30 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.5499 8.2999 800.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.5499 8.3000 800.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.5500 10.9900 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 106.1500 8.5900 0.80 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 102.0097 8.2713 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 102.0097 8.2697 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.2500 8.7900 1.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 103.5500 8.6600 0.80 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.1652 8.2743 400.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 105.0787 7.1000 250.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 99.7000 8.8800 252.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 106.0000 7.5000 2.50 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 109.1447 7.1200 200.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 107.6088 7.1200 50.00 INE535N08064 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 8.62% 23-Feb-27 99.4000 8.9200 5.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 99.4000 8.9700 152.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.1787 8.2741 350.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 8.74% 26-Mar-27 98.5300 9.1400 150.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 107.9798 7.1000 200.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.2271 10.0500 20.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.4000 9.8200 4.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 101.2300 7.2000 0.90 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.7349 7.1200 800.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.1829 8.2739 400.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 102.6289 9.3800 500.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 109.7227 7.2850 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.1945 8.2738 350.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.5231 8.2500 1350.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.5231 8.2500 700.00 INE003S07122 RENEW POWER VENTURES PRIVATE LTD - - 100.0000 - 1000.00 INE003S07098 RENEW POWER VENTURES PRIVATE LTD - - 100.0000 12.6800 1000.00 INE003S07072 RENEW POWER VENTURES PRIVATE LTD - - 100.0000 12.6800 500.00 INE003S07080 RENEW POWER VENTURES PRIVATE LTD - - 100.0000 12.6800 500.00 INE003S07114 RENEW POWER VENTURES PRIVATE LTD - - 100.0000 - 500.00 INE003S07106 RENEW POWER VENTURES PRIVATE LTD - - 100.0000 - 500.00 INE235P07050 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.51% 28-Jan-30 100.0200 8.4950 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.0846 8.2500 550.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.0000 8.3050 450.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 102.2000 8.5000 30.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.8500 9.8487 1.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 102.4491 7.1500 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 102.3857 7.1500 387.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 113.4400 7.3200 10.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 113.9655 7.2600 20.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 114.0111 7.3500 30.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.3500 9.9500 250.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 99.6000 10.4900 2490.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 97.4300 10.1500 513.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.5000 10.8000 300.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.0800 10.5500 223.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 96.7900 10.5500 170.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 100.0000 9.9800 125.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.8800 9.2200 107.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.1900 9.6700 100.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 96.9100 10.5500 100.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange