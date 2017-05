Mar 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7939.40 NSE 30513.30 ============= TOTAL 38452.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.2550 8.7000 1200.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0000 - 17.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0700 - 2.00 INE013A07B24 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 28-Jan-18 102.0000 0.0000 1.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.4350 8.0800 150.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.5400 8.2400 600.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.2009 8.6100 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 03-Mar-19 104.0959 8.4200 1500.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.0100 8.2700 50.00 INE691I07893 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.65% 21-Jan-20 98.9500 8.9100 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 100.1426 8.3200 350.00 INE804I07ZL1 ECL FINANCE LTD 10.15% 11-Mar-20 99.6438 10.7200 1.30 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 102.1109 8.1900 50.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 102.2500 8.3500 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 105.8900 9.1100 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.3700 12.1500 3.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 101.2500 11.0800 110.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 99.7600 7.2100 4.80 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 98.8300 9.1600 50.00 INE202E07104 IREDA LTD 8.16% 13-Mar-24 106.0500 7.2100 5.80 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.0000 11.7400 207.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 103.5100 9.1600 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 105.1535 8.1900 50.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 102.1669 7.9400 100.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.0000 9.1900 481.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 101.0800 8.4900 3.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.8066 8.2500 150.00 INE691I08339 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 98.2500 9.0200 50.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 100.0000 8.8400 100.00 INE206D08261 NATIONAL POWER CORPORATION OF 8.14% 25-Mar-26 100.4338 8.0800 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.4608 8.0800 50.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 100.0000 8.7400 500.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.4774 8.0800 50.00 INE039A09PR5 IFCI LTD. 9.75% 26-Apr-28 102.7056 9.3800 570.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.5079 8.0700 100.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.6488 8.0700 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.5700 9.9100 751.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 105.0700 9.8800 150.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.9300 9.1500 100.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.5900 10.2500 31.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 31-Dec-99 106.3500 0.0000 0.50 NSE === INE296A07AB1 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 05-Apr-15 111.3060 9.1999 1.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 99.8921 8.6000 30.00 INE296A07AO4 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 14-May-15 110.6243 9.0000 1.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 99.9828 9.2359 115.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.1522 8.9100 1100.00 INE721A07DQ0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 07-Sep-15 128.7132 9.3900 1.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.2550 8.4500 1200.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.0582 9.0660 30.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.9461 8.7500 100.00 INE121A07IN9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.62% 21-Mar-16 100.5349 9.0500 10.00 INE650A09058 STATE BANK OF INDIA 8.70% 28-Mar-16 100.1909 8.4721 90.00 INE660A07KR3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.00% 11-May-16 90.8593 8.9769 3.00 INE667F07AW8 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 0.00% 25-May-16 122.0347 9.0500 1.00 INE721A07FM4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 02-Jun-16 117.7296 8.8285 2.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 14-Jun-16 144.6610 8.8789 4.00 INE296A07BS3 BAJAJ FINANCE LIMITED - 31-Aug-16 106.5606 8.9819 1.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 102.5420 10.4100 35.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.8615 8.3346 19.00 INE341E08058 MSRDC SR-13 13.50% 23-Oct-16 104.2500 10.2900 0.80 INE136E07QH4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 31-Oct-16 117.4500 - 2.50 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 99.9600 8.7500 3.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.0363 8.2500 300.00 INE247J08023 STERLING AND WILSON PRIVATE LIMITE 0.00% 29-Dec-16 102.8851 10.8825 50.00 INE296A07FA2 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 13-Feb-17 101.2009 8.9663 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7408 8.2080 11.00 INE919I07013 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 04-Mar-17 99.2500 10.3700 50.00 INE651J07010 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 9.90% 07-Mar-17 100.0533 9.8800 95.00 INE431Q07012 WADHWA CONSTRUCTION & INFRA 20.00% 08-Mar-17 100.0000 - 400.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.4891 8.2081 1.00 INE296A07AQ9 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.00% 13-Mar-17 101.7704 8.9594 8.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 110.6472 8.5000 13.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.1061 8.3098 500.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.1061 8.3100 500.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.1061 8.3100 315.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 102.6800 8.3700 1.00 INE916DA7CI3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 13-Apr-17 84.1771 8.8200 1.00 INE296A07FJ3 BAJAJ FINANCE LIMITED - 02-May-17 100.0101 8.9677 2.00 INE896L07157 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED - 15-May-17 110.7721 10.6600 1.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 99.5464 8.1425 100.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 102.9000 8.7900 1.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 101.8670 11.7150 20.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.7265 9.3370 12.00 INE866I07693 INDIA INFOLINE FINANCE LTD - 31-Aug-17 106.5166 10.6600 1.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.6676 8.5725 20.00 INE202B07BX9 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 03-Oct-17 104.9705 9.6800 1.00 INE069R07059 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 0.00% 04-Oct-17 102.1386 11.5817 30.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 101.7944 8.5412 300.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.3800 8.6050 28.00 INE848E07591 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-17 100.5264 8.2200 0.50 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.4551 8.0800 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.4551 8.0799 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.2398 8.1700 90.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.4680 8.1000 200.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.4680 8.1000 200.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.7650 8.0600 100.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.7650 8.0600 100.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.5255 8.1600 72.00 INE953L07115 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 13.50% 27-Feb-18 100.1839 - 30.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.4350 8.0850 150.00 INE919I07021 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 05-Mar-18 99.2500 10.2400 50.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 99.4615 10.6814 105.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.5611 8.2700 50.00 INE556F09502 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Mar-18 100.0080 8.2600 40.00 INE115A07494 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 24-Mar-18 103.0406 8.5398 50.00 INE115A07494 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 24-Mar-18 103.0406 8.5400 50.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 101.8947 11.2706 20.00 INE202B07DW7 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 02-Apr-18 99.5905 9.6900 27.00 INE721A07JK0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 10-Apr-18 100.6884 9.2600 1.00 INE466L07019 IIFL WEALTH MANAGEMENT LIMITED - 25-Apr-18 101.9300 11.1395 5.00 INE437M07018 AMRI HOSPITALS LIMITED 0.00% 26-Apr-18 104.6163 10.9727 20.00 INE312G08013 WRITERS AND PUBLISHERS PVT LTD 10.81% 30-Apr-18 100.0145 11.2432 80.00 INE622O08019 BHASKAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 10.81% 30-Apr-18 100.0565 11.1857 15.00 INE430Q07014 RUCHI-PRIYA DEVELOPERS PVT LTD 23.00% 25-Jun-18 100.0000 - 400.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.4740 8.2300 850.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.2349 8.3197 250.00 INE056Q07017 PARINEE SHELTERS PRIVATE LIMITED 18.00% 04-Sep-18 100.2567 - 168.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.1000 8.4700 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.2000 8.3438 1.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.7723 8.2649 100.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.7723 8.2650 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.4494 8.4400 21.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 17-Jan-19 103.2009 8.6000 50.00 INE804I07SJ0 ECL FINANCE LIMITED - 28-Jan-19 99.4000 10.5000 49.10 INE667F07DP6 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 0.00% 27-Feb-19 115.2194 9.0600 2.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.0959 8.4000 2000.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 99.1703 8.1339 100.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 99.1703 8.1400 100.00 INE092A08055 TATA CHEMICALS LIMITED 10.00% 02-Jul-19 102.8500 9.1000 1.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.8804 8.6000 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.8804 8.6000 50.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 99.6902 9.7300 250.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 103.0450 8.5650 1.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 101.5000 8.3600 2.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.6606 8.2800 650.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.6606 8.2800 650.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.1272 8.3500 200.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.1272 8.3500 200.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.5936 9.2500 500.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.5936 9.2500 500.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.0100 8.2600 150.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.9395 8.2800 100.00 INE750A07035 ORIENTAL HOTELS LIMITED 2.00% 21-Nov-19 104.1232 9.9500 50.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.0000 8.8789 100.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.0000 8.8800 100.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.2000 8.8400 90.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.9317 8.2000 50.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.9317 8.2000 50.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0595 8.1501 50.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.0595 8.1500 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.7800 8.3482 3.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.1425 8.3100 1000.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.1425 8.3100 550.00 INE919I07039 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 04-Mar-20 99.2500 10.1300 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.2569 8.2796 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.2569 8.2800 100.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 102.6410 8.1000 300.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.6707 8.2200 100.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.6707 8.2196 50.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 102.2500 10.1000 0.50 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 102.1109 8.1800 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.1000 8.4200 4.00 INE134E08CZ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 15-Jun-20 100.8000 8.4400 1.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 102.3252 8.1000 300.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.2500 8.6200 1.00 INE572E09080 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.20% 16-Jan-21 103.4000 8.6200 2.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 102.2500 8.3497 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.7300 10.1500 39.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 105.8900 9.1000 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.1728 8.3800 3.00 INE018E08052 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 9.00% 26-Nov-21 101.5800 8.6500 4.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 104.7975 8.1000 500.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 105.0000 8.9000 1.50 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 104.3000 10.3469 0.50 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 99.9387 7.1800 10.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 98.8300 9.1500 50.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 98.4879 8.1800 100.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 98.2558 8.1950 50.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 101.4700 9.0500 20.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.4700 11.0000 5.00 INE483A09203 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 23-Jun-24 100.5800 8.6900 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.5100 9.1500 50.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 105.3100 8.4950 2.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.4500 9.2400 2.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.2000 9.3900 1450.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.1535 8.1800 50.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.0000 8.6700 50.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.5359 9.7200 50.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 102.1669 8.0800 200.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.5000 9.6299 2.10 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.0489 8.3000 150.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.0500 9.4000 55.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.8774 8.2810 560.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.8774 8.2810 400.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 99.9800 8.9753 14.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.2939 8.2800 50.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.2500 8.4600 193.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.9237 8.5116 162.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.0000 8.9831 250.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.0000 8.9831 250.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.3500 8.6500 4.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.8066 8.2600 150.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 98.3500 9.4300 50.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 99.3904 8.5300 7.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.1973 8.2400 400.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.1973 8.2400 150.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 98.2500 9.0100 220.00 INE528G08279 YES BANK LIMITED 8.85% 24-Feb-25 100.0000 8.8378 100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.7478 8.3300 350.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.0000 9.6400 200.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.4432 8.2700 1191.80 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 12.7198 8.2087 226.60 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.8173 8.2599 150.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.8173 8.2600 150.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 98.1366 8.1950 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.2000 8.1523 1.40 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.4338 8.2350 250.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.5000 8.9700 7.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 97.0000 9.3600 50.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 100.9500 8.7300 388.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.4608 8.2350 250.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 98.5300 8.9500 837.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 102.3500 9.9000 3.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.0000 9.8800 6.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.4774 8.2350 250.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 97.8223 8.1950 50.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 109.7675 7.2800 250.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 112.3406 7.0900 9.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 109.0872 7.4000 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.6230 8.2198 300.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 103.8719 8.1000 150.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.5422 8.1950 300.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.5220 8.2350 300.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 106.0200 8.2500 32.00 INE053F09HG5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-34 106.8209 8.2800 4.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 98.0000 9.1500 50.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.4000 9.8000 310.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.5335 10.6600 250.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.1200 9.6800 172.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.0850 9.4300 110.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.4200 10.8000 50.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 97.8000 10.4100 50.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.9300 9.1500 20.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.0000 10.8000 17.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.8000 9.2400 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 105.8500 9.7500 2.00 =============================================================================================== 