Apr 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9441.50 NSE 31566.10 ============= TOTAL 41007.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07JH9 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 22-Apr-15 100.0099 8.5700 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 100.0591 8.2600 100.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 99.9326 - 10.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 111.4147 - 150.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.69% 16-Mar-17 100.2862 8.5100 300.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.9754 8.5400 377.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 2.00 INE134E08HE3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.34% 27-Apr-18 100.3545 8.2000 200.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 100.1387 8.1500 1250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.5005 8.2000 250.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 104.1840 8.1100 50.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 106.1900 10.3500 7.60 INE691I07893 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.65% 21-Jan-20 99.7500 8.7000 62.50 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LTD 8.55% 04-Feb-20 100.0000 8.5400 100.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.2500 12.1800 1.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 102.4600 7.0500 100.00 INE774D08KX2 MAHINDRA 10.50% 12-Dec-21 106.4900 9.1400 200.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 105.9787 7.0500 370.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.0400 7.0300 1013.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.2800 7.2800 100.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.9137 8.2600 385.00 INE688I08020 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 102.3100 9.8600 2.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.4716 8.2100 1120.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.0455 7.9300 250.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.4027 7.9100 250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.3282 8.2100 150.00 INE206D08261 NATIONAL POWER CORPORATION OF 8.14% 25-Mar-26 100.6764 8.0500 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.3878 7.0900 325.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.7167 8.0500 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.6500 7.2500 0.30 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.7457 8.0500 50.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 22-Jan-29 111.1300 7.1800 150.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 111.3400 7.2100 1000.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.7878 8.0400 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.8126 8.0500 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 115.9400 7.1800 397.10 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.0561 10.3300 118.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 105.0768 9.8700 150.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.0000 10.4600 1.00 NSE === INE375R08108 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 7.97% 20-Oct-14 105.7505 5.3195 100.00 INE375R08108 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 7.97% 20-Oct-14 105.7505 7.2500 100.00 INE774D07JH9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 22-Apr-15 100.0099 8.2500 250.00 INE306N07674 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 23-Apr-15 118.8174 8.5838 250.00 INE306N07674 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 23-Apr-15 118.8174 8.2500 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0514 8.3055 450.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0514 8.0000 450.00 INE894F07535 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 4.50% 08-May-15 119.5024 8.3800 2000.00 INE192L07102 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD - 10-Jun-15 123.0946 10.5200 470.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.2811 8.2600 750.00 INE751F08022 TATA INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 20-Dec-15 93.4101 9.9806 550.00 INE742F07221 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.05% 18-Mar-16 100.7196 9.4200 15.00 INE347N07033 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 3.00% 30-Mar-16 132.1390 10.2600 260.00 INE813A07049 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 0.00% 04-Apr-16 123.3565 10.2975 350.00 INE804I07JQ4 ECL FINANCE LIMITED - 02-May-16 154.5170 0.0000 5.50 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0591 8.2400 100.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 101.5030 8.1500 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9562 8.2400 150.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9562 8.2400 150.00 INE037E08045 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jun-16 100.3295 10.6100 550.00 INE192L07128 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 10-Jul-16 124.5279 10.7800 470.00 INE787H08014 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 02-Sep-16 99.7800 8.8000 4.00 INE804I07LS6 ECL FINANCE LIMITED - 12-Sep-16 140.0980 0.0000 1.50 INE055I07016 MAGMA HOUSING FINANCE - 13-Sep-16 101.0772 10.3000 600.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 111.4147 8.1000 150.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 110.7509 8.4428 10.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.9754 8.5400 50.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED - 09-Jun-17 123.1000 0.0000 1.20 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.9807 8.2500 1.00 INE507R08015 OPJ TRADING PRIVATE LIMITED 0.00% 20-Oct-17 106.7611 12.2555 190.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.4000 8.5900 96.00 INE842R07026 RELIANCE COMMUNICATIONS 12.33% 22-Dec-17 100.4525 12.0700 650.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.4382 8.1300 70.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 101.3687 8.0000 300.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 101.3687 8.0000 300.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.0000 10.4660 500.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.0000 10.4665 500.00 INE919I07021 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 05-Mar-18 100.0200 9.9100 100.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 100.0655 8.1600 87.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 99.4790 10.6600 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 102.1136 8.0500 450.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 102.1149 8.0495 400.00 INE121E07221 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 31-Mar-18 100.2594 9.7401 1200.00 INE077E08157 ESSEL MINING & INDUSTRIES LIMITED 0.00% 19-Apr-18 104.4070 9.8416 10.00 INE134E08HE3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.34% 27-Apr-18 100.3545 8.2000 200.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 100.1587 8.1300 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.5005 8.2200 250.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.4600 8.4167 20.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.2500 8.3200 8.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 104.0863 8.1300 100.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 102.9800 8.5800 1.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.2300 11.7500 70.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 100.7300 8.3000 500.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.7500 8.7000 62.50 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 100.0000 8.5500 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.2198 8.2900 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.2198 8.2900 250.00 INE919I07039 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 04-Mar-20 100.0200 9.9100 100.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.8362 8.1768 250.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.0300 8.3652 1050.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.0000 8.3727 750.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.3300 8.2948 50.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 102.1000 8.2962 10.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 98.7100 8.1800 1.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 106.4900 9.1300 200.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.2218 8.2900 100.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.9900 8.2700 608.00 INE237A08932 KOTAK MAHINDRA BANK LTD 8.45% 30-Mar-22 100.0000 8.4500 500.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 101.5800 9.1500 6.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 102.0000 10.0270 1.00 INE688I08020 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 102.3100 9.8521 2.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.4716 9.3000 1000.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 104.3000 9.7000 13.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.4000 8.4600 26.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.0556 9.4100 150.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 104.2000 8.4869 200.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.0455 8.0800 250.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.4027 8.0800 250.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.0743 8.2500 200.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.0743 8.2510 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.8685 8.2500 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.8685 8.2500 250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.1966 8.2400 500.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.1966 8.2400 250.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 99.2500 8.8600 50.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.4880 8.2169 600.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.3670 8.2854 1000.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.6314 8.2200 275.10 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 99.0000 8.9500 14.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.9447 8.2397 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.9447 8.2400 250.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.2500 8.7900 0.50 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.3309 8.2500 400.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.0200 8.2950 300.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.6788 8.1984 150.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 104.5978 8.2000 50.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 104.5978 8.2000 50.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 100.0000 8.8700 400.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.3520 8.2500 400.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.0200 8.2956 300.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.7191 8.1984 150.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.3632 8.2500 400.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.0200 8.2949 300.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 107.2458 7.8961 223.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.0000 8.2961 150.00 INE053F07686 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 18-Feb-29 111.0000 7.3500 0.80 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.0000 8.3000 350.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.3813 8.2500 350.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.0000 8.2965 150.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.3267 8.2206 800.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.3979 8.2500 400.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.0200 8.2957 300.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.0000 8.2968 150.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 115.3600 7.2300 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.0943 10.4871 200.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.0561 10.2000 122.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 99.9500 10.4000 254.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.5200 10.7900 50.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 99.4461 10.0000 7.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE