Apr 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12750.60 NSE 50639.80 ============= TOTAL 63390.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07CH4 IDFC LTD 9.37% 27-Apr-15 100.0420 8.2100 250.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.72% 08-Feb-17 101.1726 7.9800 350.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.6301 8.0100 300.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.3700 9.1000 0.20 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0600 - 11.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 102.3484 8.0100 500.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LTD 10.45% 11-Mar-18 100.3000 10.3200 29.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.8909 8.3500 100.00 INE514E08CM0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 09-May-18 100.3490 8.1100 150.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 100.1751 8.1200 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.6903 8.1300 650.00 INE721A07FW3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.40% 31-Jul-18 97.5000 10.2900 1.90 INE019A07340 JSW STEEL LTD 10.50% 19-Aug-18 102.4549 9.6300 1750.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 04-Sep-18 101.9420 8.2300 300.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.5000 8.4100 20.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.6600 8.2800 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.9464 8.3600 1000.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.5475 8.2500 250.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.4000 10.6400 8.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.9884 8.0100 50.00 INE121E07304 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 31-Mar-22 100.0000 9.7500 950.00 INE121E07312 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 01-Nov-22 100.0000 9.7500 800.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.9600 7.0100 1.10 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.0969 8.2800 250.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.0700 8.4600 1.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBU 9.20% 18-Dec-24 100.0500 9.1800 150.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.9832 8.5500 300.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4767 8.3000 150.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.9991 8.2600 150.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.2680 8.2500 200.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.3870 8.2900 500.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 101.9500 8.1900 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 101.0108 8.2400 50.00 INE206D08261 NATIONAL POWER CORPORATION OF 8.14% 25-Mar-26 100.0000 8.1400 100.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.0200 7.0600 0.30 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.0000 8.1400 100.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 18-Mar-28 103.8569 8.3900 100.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION LIMITED 8.69% 25-Mar-28 107.2658 7.8900 223.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.0000 8.1400 100.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 111.3682 7.2000 1100.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 113.1700 7.1600 15.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.0000 8.1400 100.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.0785 8.2500 300.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.0000 8.1400 100.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 111.4500 7.4900 3.30 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 116.2400 7.1700 476.80 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.0561 10.3300 45.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 100.0000 0.0000 100.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.1500 10.7300 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.3900 9.6300 8.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.1500 10.8100 4.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.2500 0.0000 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.7500 0.0000 1.00 NSE === INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.0420 8.1500 250.00 INE804I07EA9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Apr-15 178.4260 12.0000 38.50 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.9912 8.4554 500.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.9912 8.1500 500.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 100.1470 8.1700 1000.00 INE705A09050 VIJAYA BANK 7.15% 15-Jun-15 99.8053 8.4764 110.00 INE705A09050 VIJAYA BANK 7.15% 15-Jun-15 99.8053 8.2000 110.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.3239 8.0500 1500.00 INE676N07084 IDL SPECIALITY CHEMICALS LIMITED 10.55% 20-Apr-16 100.3500 10.0863 500.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 101.5030 8.1500 100.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 101.5030 8.1500 100.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 111.8865 8.5561 50.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 101.1726 7.9700 400.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 101.1749 7.9700 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.9951 8.0981 100.00 INE919I07013 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 04-Mar-17 100.0200 9.9300 100.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.8262 8.0000 500.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.6301 8.0000 1150.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.7017 7.9595 550.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.4140 8.1200 100.00 INE514E08DR7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 22-May-17 100.0060 8.9123 3550.00 INE514E08DR7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 22-May-17 100.0060 8.2500 3550.00 INE804I07TV3 ECL FINANCE LIMITED - 06-Jul-17 106.4140 0.0000 2.50 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.2860 8.6482 96.00 INE804I07VG0 ECL FINANCE LIMITED - 13-Nov-17 110.0000 0.0000 1.00 INE019A07381 JSW STEEL LIMITED 9.62% 23-Dec-17 99.9087 10.0000 250.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 101.3199 8.0200 150.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 101.3199 8.0200 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6385 8.0004 45.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.8256 7.9500 50.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.8256 7.9500 50.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.0000 10.4700 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.4768 7.9493 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.4768 7.9500 200.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 102.2856 7.8494 100.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 102.2856 7.8500 100.00 INE852K07020 RELIGARE HOUSING DEVELOPMENT FIN. - 15-Mar-18 100.2709 10.3798 48.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 102.1136 8.0500 50.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 20-Mar-18 100.3800 8.6377 350.00 INE871D07NS2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN - 22-Mar-18 100.4103 8.7565 30.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 101.9420 8.1799 350.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.8909 8.3500 100.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 100.3490 8.1000 150.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.3886 7.4531 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.3886 8.1200 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.4748 8.0900 100.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 100.1751 8.0900 250.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.2965 8.0865 250.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.2965 8.0800 250.00 INE086R07012 BARATH BUILDING CONSTRUCTION 18.00% 15-Jul-18 100.7672 - 11.60 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.6630 8.1600 450.00 INE019A07340 JSW STEEL LIMITED 10.50% 19-Aug-18 102.4549 9.9800 1750.00 INE086R07038 BARATH BUILDING CONSTRUCTION 18.00% 05-Sep-18 100.6329 - 40.40 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.7500 8.5787 121.00 INE019A07399 JSW STEEL LIMITED 9.66% 23-Dec-18 100.0540 10.0000 1000.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.5484 8.8004 7.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.0150 9.4589 800.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.0150 9.2000 800.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.0802 8.3600 1050.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.0802 8.3600 800.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.7098 8.3400 500.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.2000 11.4600 40.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.0160 8.3500 100.00 INE019A07407 JSW STEEL LIMITED 9.72% 23-Dec-19 100.2632 10.0000 1750.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.6600 8.2697 200.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9463 8.3600 2500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9463 8.3600 1100.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.5575 8.2478 500.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.1289 8.3400 800.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.1289 8.3448 750.00 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 100.8200 8.6100 41.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.1500 9.9653 4.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.1500 10.1476 1.00 INE721A07IB1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 19-Sep-21 100.6261 9.6817 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.5000 12.1200 7.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.9150 8.3400 950.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.1316 8.2999 100.00 INE121E07312 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 11-Jan-22 100.0000 10.1000 800.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.4085 8.2999 100.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.4085 8.3000 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.7151 8.0500 100.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.9130 8.2900 107.00 INE121E07304 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 31-Mar-22 100.0000 10.1000 950.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 101.7000 9.1100 6.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 110.2312 9.1000 250.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 110.2312 9.1000 250.00 INE652A09054 STATE BANK OF PATIALA RESET 20-Dec-22 102.2200 9.1500 12.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.0969 8.2700 750.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.6400 8.4600 51.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.7100 9.6800 140.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.6612 8.6000 300.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.6612 8.6000 300.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.4550 9.7330 100.00 INE721A07IT3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 28-Nov-24 100.3847 9.7111 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.0500 9.3876 150.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.4000 8.9100 30.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.9832 8.5002 456.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.9832 8.5016 200.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.5000 8.6300 19.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4767 8.3100 1860.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4767 8.3100 1450.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.4000 9.1000 4.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.9991 8.2700 550.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.8033 8.2999 250.00 INE752E07MJ3 POWER GRIDCORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.2830 8.2479 400.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.1739 9.6093 500.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.9500 8.1694 290.70 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.0108 8.2300 50.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.0000 8.2979 120.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.0750 7.0600 450.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.0000 8.2983 120.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.0000 9.0700 20.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 108.1150 - 58.60 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 102.0700 9.9300 9.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 101.1400 7.2100 2.50 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.0655 7.0900 150.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.2370 7.2099 200.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.2370 8.0000 200.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.7400 8.8500 16.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.0000 8.2976 120.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 29-May-28 101.1064 9.8296 70.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.0000 8.2979 120.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.8939 8.2000 150.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.8939 8.2000 150.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.0985 8.2477 800.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.4789 8.2021 200.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.0000 8.2982 120.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 102.9800 7.1000 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 103.0350 7.0900 207.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 8.72% 27-Mar-35 99.9000 8.9200 30.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.0561 10.6000 45.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.1245 10.3500 900.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.3000 10.7000 300.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 99.7198 10.0513 230.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.1171 9.4219 110.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 99.4661 10.0000 12.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange