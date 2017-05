May 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8460.40 NSE 20156.40 ============= TOTAL 28616.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE796L07464 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD 0.00% 22-May-15 173.1600 0.0000 15.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.0967 8.4100 200.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0115 9.2000 100.00 INE296A07GI3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.89% 11-Apr-16 100.2358 8.8000 126.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 101.5000 10.8300 0.30 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 07-Dec-16 101.1915 8.7800 250.00 INE155A08100 TATA MOTORS LTD 9.84% 10-Mar-17 101.4989 8.8800 700.00 INE138A07058 PENINSULA LAND LTD 13.75% 28-Jun-17 100.5000 - 1.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9520 9.3100 500.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 99.8195 8.2500 168.00 INE580B07315 GRUH FINANCE LIMITED 9.07% 08-Jun-18 100.8124 8.7500 102.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.29% 13-Jun-18 99.8251 8.3500 750.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 99.9886 8.3900 250.00 INE556F09536 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.25% 20-Jun-18 99.9919 8.2500 169.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.2946 8.6000 83.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.0132 8.5100 350.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7813 8.7100 1000.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.76% 07-Nov-19 100.6090 8.5700 350.00 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.7500 11.0000 1.00 INE039A07827 IFCI LTD 9.35% 13-Feb-20 98.3572 9.8000 10.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 100.3713 8.3300 900.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 105.6400 11.0500 1.60 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 63.0836 8.5800 7.50 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5000 12.1100 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.8000 7.1800 0.50 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 98.2431 8.6100 500.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 102.5768 8.5600 250.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.4000 8.6000 4.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.9500 9.6300 63.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.3047 8.5300 650.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.8312 8.5300 400.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.1267 8.6400 50.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 100.9693 8.3400 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.5000 7.2300 0.20 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 111.5000 7.2200 0.80 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.5383 8.4300 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.9868 8.3900 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 114.6709 7.2900 250.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 95.0500 10.8500 3.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 30-Dec-99 104.5100 10.0400 3.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.9000 9.6800 44.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.5000 10.6800 5.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 106.9237 0.0000 1.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 107.9500 0.0000 0.50 NSE === INE796L07464 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD RESET 22-May-15 173.1600 - 15.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.0967 8.7000 200.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 100.0687 8.5362 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0115 8.9000 100.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 100.3713 9.1000 650.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 100.0941 8.8300 15.00 INE742F07239 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Mar-16 100.3345 9.5882 104.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.7934 8.4900 20.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.7729 8.5100 1.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.9887 8.4900 9.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 101.1336 11.1500 140.00 INE208A07315 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.25% 14-Oct-16 70.2173 10.1200 14.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 111.9110 8.9348 15.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.1915 8.7700 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.8401 8.0663 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.8401 8.0700 50.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.4989 8.9000 700.00 INE001A07CB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 20-Mar-17 102.4210 8.5876 50.00 INE660A07MX7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.81% 22-Mar-17 99.8556 8.8835 300.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.3666 8.0680 118.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.3666 8.0700 118.00 INE140A08SD7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 10-Apr-17 100.0000 9.1400 1000.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 102.8630 8.3428 100.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 102.8630 8.3500 100.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 102.1568 8.1868 50.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 102.1568 8.2000 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 102.3428 8.2999 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 102.3428 8.3000 50.00 INE916DA7EE8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.50% 09-Jun-17 101.1668 8.8324 125.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 101.9102 8.3500 300.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 101.9102 8.3500 300.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.1812 8.4499 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.1812 8.4500 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9520 9.3000 500.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 100.0000 - 347.80 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.2800 8.6200 5.00 INE804I07SY9 ECL FINANCE LIMITED - 08-Nov-17 115.6010 11.8100 3.50 INE121A07IQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.55% 14-Nov-17 100.6931 9.1695 605.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 97.4500 8.9000 2.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 80.5750 8.5000 3.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 100.0000 8.3915 100.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.3191 8.6000 50.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.3191 8.6000 50.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.5035 8.5983 50.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.5035 8.6000 50.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 100.2000 10.3800 2.60 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.1390 8.2800 300.00 INE261F09EL1 NABARD 0.00% 01-May-18 78.4500 8.5000 0.50 INE306N07757 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 28-May-18 99.9541 9.0000 250.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 99.7812 8.5300 750.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 99.8247 8.3500 750.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.8697 8.3500 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.8697 8.3500 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 99.8567 8.4500 750.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 99.7250 8.4988 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.0132 8.5000 350.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7813 8.7000 1000.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.9000 8.4400 2.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.0000 8.4400 8.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 109.2099 9.9800 350.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.8100 8.5000 59.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.6453 8.5500 400.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.6453 8.5500 50.00 INE019A07407 JSW STEEL LIMITED 9.72% 23-Dec-19 101.5600 9.6400 250.00 INE039A07827 IFCI LIMITED 9.35% 13-Feb-20 98.4900 9.7300 10.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.6300 8.7100 63.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.3146 8.5200 650.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.3149 8.5199 400.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 99.8800 8.6500 13.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.6051 8.2100 250.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 63.1503 8.5500 7.50 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 100.9976 8.5000 66.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.2500 9.3000 6.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.7000 8.5000 2.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.2500 8.4800 11.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 100.5500 8.8800 29.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 98.2431 8.6200 600.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 111.7445 8.9800 100.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 111.7445 8.9800 100.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 100.7000 9.3500 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.7852 8.4642 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.6200 9.8500 271.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.0300 8.5100 34.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.3537 8.5600 5.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.7000 9.4800 250.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.5768 8.5483 250.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.1200 8.6500 32.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.5063 8.6200 5.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.4000 8.6000 9.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.3047 8.5200 300.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.8312 8.5000 950.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.6382 8.5317 550.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.0628 8.6400 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 98.6160 8.3963 150.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.9693 8.3200 100.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.8500 8.9600 4.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.0471 8.4501 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.0471 8.4500 100.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.7746 8.4521 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.8212 8.4522 50.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 100.4200 8.8100 410.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 102.9992 9.7000 70.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.8642 8.4523 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 100.8958 8.4525 50.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.7522 7.2500 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.5383 8.4200 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.9323 8.4526 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.9868 8.3800 100.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 114.1536 7.2382 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 114.6709 7.2900 250.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 113.6200 7.3800 1.50 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.0200 9.4421 200.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.8700 9.7100 90.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.3000 10.7763 12.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.1500 11.0500 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.8000 10.5900 6.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. - 31-Dec-99 104.6000 9.7200 6.00 