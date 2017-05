May 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 19374.70 NSE 40070.40 ============= TOTAL 59445.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 03-Jun-15 108.5965 0.0000 750.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.0187 8.7800 1050.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.29% 25-Jun-15 99.9017 8.8400 600.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 99.7500 0.0000 774.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.5356 8.8500 250.00 INE975F07DK4 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LTD 9.57% 10-Oct-16 100.6797 8.9600 100.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.7411 8.2200 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.2184 8.8000 175.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 15-Dec-16 101.9580 8.2200 250.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 16-Dec-16 100.9190 8.8300 176.00 INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 101.7600 0.0000 484.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2431 8.1400 100.00 INE053F07769 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.95% 10-Apr-17 99.8019 8.0400 100.00 INE053F09GG7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-17 100.5951 7.8600 50.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 102.9497 8.3100 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORAION OF INDIA 9.61% 01-Jun-17 102.3428 8.3100 1000.00 INE138A07058 PENINSULA LAND LTD 13.75% 28-Jun-17 102.1973 11.7500 1.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 102.4500 9.2500 3.10 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.5025 8.5100 4500.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.7392 8.5100 500.00 INE514E08EB9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.64% 27-Oct-17 99.8170 8.6800 500.00 INE245A08059 TATA POWER 9.32% 17-Nov-17 100.2424 9.1600 50.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 28-Nov-17 99.8928 8.5100 500.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 99.7110 8.5200 1000.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 80.7939 8.4400 65.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.45% 11-Jun-18 99.6243 8.5900 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 99.9822 8.3900 800.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.5021 8.4600 500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.1325 8.8100 1412.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 101.1708 8.6100 50.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.76% 07-Nov-19 100.5723 8.5800 500.00 INE039A07827 IFCI LTD 9.35% 13-Feb-20 96.9458 10.1700 10.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.6138 8.7100 50.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 105.4600 11.1000 0.40 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 99.1913 8.5800 500.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 63.8400 8.3600 13.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.3277 7.1600 10.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 104.8500 7.2500 5.60 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.84% 04-Mar-23 101.0668 8.6400 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.1000 8.5600 4.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 96.3230 9.1100 50.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 27-Mar-24 107.0000 9.7700 30.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 9.60% 01-Oct-24 100.6500 9.6900 333.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.5341 8.4300 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 101.5767 8.5900 50.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.0000 9.6200 11.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.4991 8.4900 50.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 99.0000 8.9300 4.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.7712 8.4800 250.00 INE310L07AA9 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Jun-28 105.4496 9.4500 100.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 107.9000 7.5500 15.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.7063 8.4100 250.00 INE235P07050 LNT INFRA DEBT FUND LTD 8.51% 28-Jan-30 97.3699 8.8200 250.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 103.6000 9.2900 2.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 102.0000 7.1900 10.60 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 113.6200 7.3800 5.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 100.0000 8.9000 300.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.7000 10.2900 6.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 108.1600 0.0000 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.5300 10.2900 52.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 31-Dec-99 111.5000 10.5300 30.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.0000 0.9800 22.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.3000 10.0600 11.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.6800 0.0000 5.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.0000 10.7500 3.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 105.8500 0.0000 0.50 NSE === INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 03-Jun-15 108.5965 8.5500 750.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.0187 8.4500 1050.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.9017 8.5100 600.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.0495 8.8314 500.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0656 9.8079 1350.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0656 8.6900 1350.00 INE001A07MW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.11% 11-Aug-15 99.9388 9.0426 600.00 INE001A07MW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.11% 11-Aug-15 99.9388 8.7500 600.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 07-Sep-15 100.0724 8.7500 3450.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 07-Sep-15 100.0724 9.0129 1150.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.4190 8.8499 250.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.4190 8.8500 250.00 INE136E07MJ9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-Apr-16 155.5400 - 1.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.7483 8.5939 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.7483 8.6000 50.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 101.7000 10.0000 2.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6838 8.3200 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6838 8.3200 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.5356 8.8300 250.00 INE975F07DK4 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 9.57% 10-Oct-16 100.6797 8.9500 100.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.7411 8.2000 250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.9138 8.2300 250.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 10-Jan-17 101.4771 8.6848 250.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 10-Jan-17 101.4771 8.7013 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.7900 8.1500 250.00 INE001A07CB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 10.10% 20-Mar-17 102.4210 8.5900 50.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.8750 8.3600 15.00 INE785Q07029 SHIVPRASAD REALTY PRIVATE LIMITED 10.80% 30-Mar-17 101.1385 10.5104 120.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 99.3112 8.3800 220.00 INE445L08201 NABHA POWER LIMITED 8.11% 10-Apr-17 100.0000 8.1000 250.00 INE053F09GG7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-17 100.5951 8.0000 50.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 102.9497 8.3000 50.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 102.0592 8.1884 650.00 INE514E08DU1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.65% 12-Jun-17 99.9605 8.6439 500.00 INE514E08DU1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.65% 12-Jun-17 99.9605 8.4500 500.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.5025 8.5000 5250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.5038 8.5004 250.00 INE975F07DG2 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 0.00% 03-Oct-17 81.4709 8.9200 1.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.7763 8.4900 300.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.7763 8.4900 200.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.7392 8.5000 500.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 100.9092 8.8000 50.00 INE514E08EB9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.64% 27-Oct-17 99.8170 8.6500 500.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.2424 9.1500 50.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 99.8928 8.5000 500.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 99.7110 8.6500 1000.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 80.7939 8.4100 65.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.1524 8.2200 2.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.3068 8.2100 5.00 INE919I07021 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 05-Mar-18 99.2474 10.2428 27.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.1109 8.2900 148.00 INE477A07068 CANFIN HOMES LIMITED 8.69% 28-Apr-18 100.0000 8.6757 200.00 INE756I07571 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.66% 08-Jun-18 100.0000 8.6657 500.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 99.9822 8.4022 800.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.5627 8.3922 40.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 100.8952 8.3200 200.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 100.9530 8.2971 100.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.4413 8.4800 600.00 INE557F09336 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 31-Mar-19 73.0000 8.3300 1.50 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.8100 8.5000 87.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.8469 8.4900 50.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.1708 8.6000 50.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.6700 8.5431 520.00 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 100.5500 10.7500 1.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.9000 8.6300 5.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 99.9254 8.6800 500.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 99.9000 8.6500 2.00 INE115A07HB8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.49% 28-Apr-20 100.0000 8.4770 1500.00 INE115A07HB8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.49% 28-Apr-20 100.0000 8.4772 1500.00 INE691A09086 UCO BANK RESET 22-Mar-21 99.7400 9.2000 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.8700 9.9600 1.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.3500 8.4600 13.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.8000 9.3900 500.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.0692 8.7499 650.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.0692 9.0226 600.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 105.0000 7.4400 2.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.9800 8.5200 21.00 INE321A07142 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-21 102.8631 10.2000 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.1100 7.2000 20.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 101.2000 9.2600 20.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 101.0668 8.6300 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.1500 8.5500 4.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 96.3230 9.1000 100.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 111.5000 9.7700 30.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.5300 9.8600 81.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.0000 9.4600 28.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.4500 8.5600 5.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.9400 8.6776 204.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.5341 8.4200 50.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 103.5602 8.6300 76.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.6500 8.6000 5.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.5000 8.5900 5.00 INE787H09095 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 03-Nov-24 101.1600 8.3500 2.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.6000 9.6200 40.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.5767 8.5800 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.9000 9.4200 22.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 99.0000 8.9700 1.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.3291 8.5983 22.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.3226 8.6500 150.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.1000 9.1400 134.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 98.5000 8.6700 150.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.4991 8.5000 50.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 98.1526 8.4694 250.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 98.1526 8.4700 250.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.9000 8.3300 45.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.8500 8.9600 18.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6905 8.5050 800.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.9163 8.4701 400.00 INE950O08014 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.50% 29-Apr-25 100.0000 9.4900 20.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 99.7000 8.6100 1.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9500 9.2000 5.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 98.2100 9.1750 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.7600 8.8500 15.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.2650 8.4996 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.2650 8.5000 50.00 INE310L07AA9 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Jun-28 105.4496 9.4500 145.80 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.7681 7.2800 50.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 110.7087 7.1700 3.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 109.6000 8.3878 62.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.9407 8.4300 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.9407 8.4300 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.7063 8.4000 250.00 INE306N07FY2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - - 100.0000 8.8678 800.00 INE306N07FY2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - - 100.0000 8.8680 800.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.6558 7.2200 10.10 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 114.4650 7.2100 50.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 100.0000 10.1700 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.6500 10.7800 48.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 107.0000 9.7200 30.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. - 31-Dec-99 104.4200 9.7500 15.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 96.0000 10.5900 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.7500 9.7300 1.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.0000 9.3000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange 