May 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6283.10 NSE 29625.00 ============= TOTAL 35908.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.10% 05-Jan-16 99.9798 8.9800 150.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.3638 8.9900 550.00 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 100.9895 8.2200 200.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.9278 8.1200 200.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.6752 8.2500 250.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 101.2617 8.5500 100.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.5000 - 1.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.69% 16-Mar-17 100.1316 8.5700 65.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2581 8.1300 100.00 INE053F07769 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.95% 10-Apr-17 99.8169 8.0300 100.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.5011 8.5100 2100.00 INE514E08CM0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 09-May-18 99.9750 8.2600 500.00 INE756I07571 HDB FINANCIAL SERVICES COMPANY LTD 8.67% 08-Jun-18 100.0100 8.6600 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.4427 8.5100 250.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.2900 8.7500 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.0867 8.5900 150.00 INE043D07HY8 IDFC LIMITED 8.64% 15-Apr-20 99.9700 8.6300 2.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 65.3000 0.0000 10.50 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 99.4875 8.6400 200.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 98.0342 9.3100 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.0500 8.5700 7.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.7314 8.5600 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 103.9700 9.4600 8.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.1823 9.1800 15.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.5741 8.4200 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 101.6267 8.5800 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.3093 8.5200 100.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.3500 8.6000 2.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 105.5040 7.4000 1.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.7059 8.4100 250.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.5771 8.4400 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 104.0500 6.9900 10.60 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 114.7469 7.2800 4.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.0500 0.0000 6.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 110.5500 0.0000 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.4800 9.8700 33.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.6500 0.0000 11.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.2612 10.5000 5.00 INE881J08136 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 12.50% 31-Dec-99 101.0000 0.0000 1.00 NSE === INE909H07AQ2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.59% 15-Jun-15 100.0847 8.5594 500.00 INE668F07020 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 9.65% 21-Jun-15 100.0627 8.7276 50.00 INE909H07966 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.15% 26-Jun-15 100.1167 8.5903 750.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.0083 8.9906 500.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.0083 8.7000 500.00 INE798Q08012 GERAH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.25% 14-Aug-15 100.4009 10.8431 1450.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.3735 9.1600 270.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 99.9578 8.8605 150.00 INE959P07014 SURAKSHA REALTY LIMITED 11.00% 26-Nov-15 100.4461 9.7579 400.00 INE829Q07017 HERO REALTY LIMITED 11.10% 27-Nov-15 100.3768 10.3400 50.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 99.9798 8.9000 150.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.3638 8.8700 550.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 124.4737 9.1600 150.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.0355 8.9548 650.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.0355 8.8700 650.00 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 100.2102 9.6568 300.00 INE660A07JT1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.80% 03-Jun-16 99.6652 9.1000 300.00 INE660A07JT1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.80% 03-Jun-16 99.6652 9.1000 300.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 146.3845 8.6971 20.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.7411 8.2000 200.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.7411 8.2000 200.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 100.5004 8.8000 200.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 100.5004 8.8000 200.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.6752 8.2500 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.6179 8.2000 350.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.6179 8.2000 350.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.7058 8.2000 100.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.7058 8.2000 100.00 INE975F07EA3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.90% 20-Mar-17 100.0468 8.8700 53.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.9903 8.3000 2.00 INE115A07GZ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 04-Apr-17 99.6894 8.5800 17.00 INE296A07FZ9 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 16-May-17 100.7002 8.8874 2.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.5011 8.5000 3100.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.5011 8.5005 500.00 INE423A07187 ADANI ENTERPRISES LTD 11.85% 03-Oct-17 100.3724 11.2919 800.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.0547 8.7200 90.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.5220 9.7478 200.00 INE556F09486 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.63% 16-Mar-18 99.8711 8.6628 500.00 INE556F09486 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.63% 16-Mar-18 99.8711 8.6500 500.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.0357 8.3500 500.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.0357 8.3500 100.00 INE466L07019 IIFL WEALTH MANAGEMENT LIMITED 0.00% 25-Apr-18 103.7572 10.9393 10.00 INE814H07026 ADANI POWER LIMITED RESET 30-Apr-18 99.8152 11.2000 500.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 99.9750 8.2500 500.00 INE756I07571 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.66% 08-Jun-18 100.0100 8.6670 500.00 INE535H07316 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 14-Jun-18 100.3597 9.1400 100.00 INE062R07039 FORTUNA BUILDCON INDIA PRIVATE LTD RESET 01-Jul-18 100.1460 - 50.00 INE086R07079 BARATH BUILDING CONSTRUCTION 18.00% 01-Jul-18 100.7013 - 30.00 INE056Q07017 PARINEE SHELTERS PRIVATE LIMITED 18.00% 04-Sep-18 100.7008 - 30.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.4427 8.5000 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.4444 8.5000 250.00 INE750J07044 BRAHMANI RIVER PELLETS LTD RESET 31-Mar-19 100.0000 - 81.50 INE896L07207 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 11-Jul-19 101.7103 10.5500 300.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.2369 8.7700 912.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.2369 8.7700 862.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7800 8.5100 137.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.1500 8.6480 200.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.4600 8.6000 270.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 98.9743 9.1500 500.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 98.9543 9.1555 250.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 98.8973 8.4700 400.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.0093 8.4399 250.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.9000 8.6300 18.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.0867 8.5800 450.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.0489 8.5899 150.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 98.7682 8.4489 250.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 98.7682 8.4500 250.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.2113 8.5673 650.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.1232 8.5943 150.00 INE691I07AD2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 27-Apr-20 100.0000 8.6900 7.50 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.5848 8.6100 351.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 98.3405 8.6000 100.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 111.8072 8.9799 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 111.8072 8.9800 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 98.0342 9.3000 300.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.1700 8.5400 7.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 106.2179 8.4980 6.00 INE514E08DG0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 03-Dec-23 105.6539 8.5200 50.00 INE020B07IC4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.19% 26-Mar-24 105.8000 7.2683 250.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 102.3950 9.3300 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.5600 9.8600 43.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.0156 8.7218 500.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.0156 8.7200 500.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.6670 8.5701 150.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.6670 8.5700 150.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.7600 8.9504 5.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.1000 9.6000 15.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.5741 8.4138 50.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 103.7500 8.6000 76.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.4800 8.6239 2.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.4476 8.6053 150.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.4476 8.6000 100.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 98.8800 8.6500 43.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.9500 9.6300 200.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.3900 8.5100 100.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.4200 8.5800 20.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.4500 8.6300 150.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 99.9300 9.1700 10.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 99.3100 8.2000 40.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.3709 8.5199 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.3709 8.5200 50.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 99.3200 8.8800 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.5292 8.5300 150.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 102.6500 10.7100 15.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.6000 9.2100 5.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.4954 8.4250 300.00 INE235P07050 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.51% 28-Jan-30 97.5300 8.8100 550.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.5571 8.4300 100.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.9800 10.8700 174.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4200 9.7900 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.0000 10.3800 40.00 INE881J08136 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD RESET 31-Dec-99 99.9000 12.4700 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt 