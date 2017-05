May 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13512.50 NSE 20198.50 ============= TOTAL 33711.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE691I07380 L N T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.95% 15-Jun-15 100.0464 8.7300 950.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.9690 8.8800 250.00 INE001A07MU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 29-Jul-15 99.9667 8.7300 1500.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0531 8.7300 1000.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.7652 8.5300 650.00 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 101.0045 8.2100 200.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.9428 8.2400 430.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.6802 8.2500 231.30 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 15-Dec-16 101.8221 8.2900 130.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 101.2767 8.5400 100.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0900 - 0.50 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9508 9.3100 400.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 101.7006 8.4600 100.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.6588 8.5100 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE COMPANY 9.11% 09-Apr-18 100.9589 8.7100 100.00 INE881J07DO8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.20% 11-May-18 100.0164 10.2600 2500.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.29% 13-Jun-18 99.8235 8.3500 100.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 99.9998 8.6900 500.00 INE881J07DT7 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.20% 11-Aug-18 100.0164 10.2400 500.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.4131 8.4100 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.6437 8.4400 200.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 03-Mar-19 103.0615 8.6900 1000.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.2700 8.3700 32.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.0000 8.6100 6.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.1244 8.5800 50.00 INE020B08823 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.1325 8.5600 500.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.0500 10.9300 1.00 INE881J07DW1 SREI EQUIPEMENT FINANCE LTD 10.25% 11-May-20 100.0160 10.3300 100.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 105.6655 11.2300 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.2348 8.5800 250.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 102.6800 9.7800 1.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.0000 8.5800 6.00 INE020B07IC4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.19% 24-Mar-24 105.9214 7.2500 420.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.2716 8.6900 500.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.3400 8.5700 2.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 97.9569 8.4600 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.7218 8.4900 50.00 INE206D08261 NATIONAL POWER CORPORATION OF 8.14% 25-Mar-26 99.1239 8.2600 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.0791 8.2600 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.0294 8.2600 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.1260 7.3800 22.50 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.9990 8.2600 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 98.9567 8.2600 50.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 115.0000 7.1700 1.60 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 113.5000 7.4000 1.10 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 114.7900 7.1900 1.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.3500 0.0000 2.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.2457 0.0000 20.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 101.5000 0.0000 3.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.3500 9.8800 1.00 NSE === INE587B07TJ4 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.90% 01-Jun-15 100.0588 8.5234 250.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.9690 8.5650 250.00 INE756I07134 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.85% 29-Jul-15 100.1016 8.7700 680.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.05% 03-Aug-15 100.1411 8.7200 450.00 INE130C08059 AMTEK AUTO LIMITED 10.25% 20-Sep-15 99.9545 10.8000 35.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.4086 9.0766 300.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.4086 8.8500 300.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.7652 8.5100 650.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.1097 8.7300 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.1097 8.7300 50.00 INE040A08229 HDFC BANK LIMITED RESET 08-Sep-16 100.7596 9.5000 44.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.1401 8.5635 210.00 INE660A07MX7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.81% 22-Mar-17 99.8290 8.8985 220.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-17 102.5061 8.2380 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9508 9.3000 400.00 INE261F09DL3 NABARD 0.00% 01-Aug-17 83.2000 8.6500 1.90 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 104.1620 - 29.80 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.2600 - 46.00 INE752E07EZ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-17 101.8578 8.4499 50.00 INE752E07EZ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-17 101.8578 8.4500 50.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 101.7006 8.4500 100.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.6588 8.5000 50.00 INE756P08012 JYOTHY FABRICARE SERVICES LIMITED - 12-Jan-18 103.3899 10.2000 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.8259 8.3100 10.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.8259 8.3100 10.00 INE556F09486 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.63% 16-Mar-18 99.9096 8.6000 500.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.1639 8.2700 470.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 100.9589 8.7000 100.00 INE523E07BL7 L & T FINANCE LTD SR-B 8.85% 30-Apr-18 99.8573 8.9000 2.50 INE881J07DO8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 11-May-18 99.0850 10.6050 2000.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 99.5713 8.6110 1250.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 99.5713 8.6092 1000.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 99.8235 8.3500 100.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 99.9998 8.7000 500.00 INE881J07DT7 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.20% 11-Aug-18 99.0850 10.5960 500.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.2800 8.3700 20.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.4131 8.4000 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.6437 8.4300 600.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 104.0668 10.6500 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.6130 8.7500 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.6130 8.7500 50.00 INE306N07BM6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.50% 05-Mar-19 102.7700 9.5600 2.50 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.0263 8.8300 500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.0263 8.8300 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.5600 8.5700 74.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.2900 8.3700 182.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.6400 8.7000 673.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.1244 8.5700 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.1244 8.5700 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.1325 8.5500 500.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 101.0000 10.3100 12.00 INE881J07DW1 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 11-May-20 99.4500 10.4046 50.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 101.3745 8.3200 100.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 101.3745 8.3219 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.3500 9.8800 1.00 INE750J07069 BRAHMANI RIVER PELLETS LTD RESET 31-Mar-21 100.0000 - 81.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.7031 10.3600 75.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 99.9900 9.0000 5.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.6300 8.5500 298.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.9500 8.5351 10.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 111.8072 8.9799 150.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 111.8072 8.9800 150.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.0000 7.1753 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.3280 8.5696 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.3280 8.5700 100.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 107.2000 7.2500 0.50 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.5600 10.9800 5.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 102.5906 9.3000 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.6800 9.8400 15.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 105.3313 8.6200 100.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 105.3313 8.6200 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.6665 8.5700 150.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 103.7500 9.5000 150.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.4600 8.5100 384.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.8200 8.7000 423.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.2466 8.6600 22.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.0500 8.6200 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.0000 9.6200 18.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.3247 8.5173 150.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.3247 8.5164 150.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.1100 8.6425 35.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 98.8667 9.1600 120.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 98.8667 9.1601 100.00 INE235P07043 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.49% 28-Jan-25 97.9100 8.8000 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.3702 8.5199 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.3702 8.5200 100.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.6000 9.0200 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6572 8.5100 300.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6572 8.5101 250.00 INE043D07146 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 06-Aug-25 102.4100 8.5700 1.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.7710 8.4527 50.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.1239 8.4250 150.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.1239 8.4234 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.8196 8.4525 50.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 106.4000 7.3100 1.80 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 98.0000 9.2800 100.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.0791 8.4250 150.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.0791 8.4234 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.8644 8.4524 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.0294 8.4250 150.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.0294 8.4234 50.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 99.5600 9.8000 3.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.1200 7.4000 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 100.8979 8.4523 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.5523 7.2500 10.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.7395 7.2500 15.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.9990 8.4250 150.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.9990 8.4225 50.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 103.3799 8.4000 50.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 103.3799 8.4000 30.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.9360 8.4522 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.2900 8.3700 32.00 INE235P07050 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.51% 28-Jan-30 97.5300 8.8000 150.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 98.9567 8.4250 150.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 98.9567 8.4234 50.00 INE039A09LL7 IFCI LIMITED 9.70% 04-May-30 99.4000 9.7800 4.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 31-Dec-99 105.6655 11.3950 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1000 9.8400 24.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.9200 10.7300 21.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.9800 9.1336 13.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 107.0000 9.7200 12.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.0000 9.4500 10.00 INE705A08045 VIJAYA BANK 9.54% 31-Dec-99 101.9500 9.2000 3.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 99.0000 10.6400 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com