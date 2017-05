May 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6978.70 NSE 19732.80 ============= TOTAL 26711.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.6457 8.8400 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 99.7904 8.5700 1550.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 99.6419 8.5900 500.00 INE310L07183 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-16 102.0100 0.0000 67.20 INE310L07191 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Sep-16 102.0900 0.0000 63.00 INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 101.7300 0.0000 200.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 101.5260 8.5100 150.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.4959 8.5100 500.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 1.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 81.2250 8.2100 2.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LTD 8.99% 28-Jan-18 100.0509 8.9200 4.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 101.5100 0.0000 200.00 INE310L07381 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-18 104.4300 0.0000 46.20 INE514E08CM0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 09-May-18 99.9710 8.2600 100.00 INE020B07DG6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.68% 13-Jun-18 103.9673 8.1600 100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.6657 8.3600 250.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.5867 8.3600 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 03-Mar-19 103.0815 8.6800 1000.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 73.6250 8.2100 0.20 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.7500 11.0000 3.00 INE039A07827 IFCI LTD 9.35% 13-Feb-20 98.4304 9.9400 10.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.1618 8.5700 200.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 98.8348 8.4400 300.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.8314 10.2300 1.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.8000 10.3600 12.00 INE129A07198 GAIL INDIA LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.1579 8.2600 190.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.0900 7.1600 50.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 100.7000 7.2100 1.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.89% 25-Apr-23 101.2787 8.6600 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 104.0700 9.4500 1.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.3500 8.6100 3.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.6500 8.5500 2.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.1489 8.4300 200.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 107.0000 9.2000 3.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 107.5930 7.1600 0.90 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 110.1700 7.2700 18.50 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.4100 7.1800 5.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 115.6800 7.1100 1.60 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 116.1500 7.1600 1.10 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 97.7300 0.0000 100.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 30-Oct-99 105.8500 0.0000 0.50 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 104.7500 10.8200 0.50 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 100.0317 0.0000 120.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 30-Dec-99 103.8000 10.1000 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.8000 0.0000 105.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.1000 0.0000 100.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Dec-99 99.3000 10.0400 100.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.5749 0.0000 80.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.4800 10.3200 40.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.2129 10.0000 30.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 102.0000 0.0000 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.6500 10.5700 1.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 107.9000 0.0000 1.00 NSE === INE456R15010 SHINING METAL TRUST - 30-Sep-14 100.0000 12.2500 43.50 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.0466 8.2686 50.00 INE804I07EU7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Jul-15 139.7990 0.0000 5.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.6457 8.7800 250.00 INE814H07034 ADANI POWER LIMITED 10.75% 11-May-16 99.9802 10.7429 1000.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 100.2470 9.0735 500.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 100.2470 9.0500 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.7904 8.5500 3900.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.7942 8.5490 2350.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.6419 8.5700 500.00 INE134E08HK0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 24-Apr-17 99.4808 8.2679 100.00 INE468M07351 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD - 25-Apr-17 99.8492 9.3374 51.00 INE296A07BC7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 25-Apr-17 101.6871 8.9050 13.00 INE202B07BB5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 17-Jun-17 112.3779 9.4800 1.00 INE866I07677 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 03-Jul-17 110.2731 10.5000 1.00 INE261F09DL3 NABARD 0.00% 01-Aug-17 83.4550 8.5000 1.90 INE866I07685 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 16-Aug-17 108.1992 10.5000 2.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.5260 8.5000 150.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.4959 8.5000 1500.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.0999 8.4745 35.00 INE202B07BX9 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 03-Oct-17 106.6260 9.4800 1.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.2900 8.6181 32.00 INE202B07CE7 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD - 02-Nov-17 106.2454 9.4800 1.00 INE202B07CV1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 20-Nov-17 104.6666 9.4800 1.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 99.7964 8.4249 50.00 INE202B07CZ2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD - 18-Dec-17 103.1716 9.4800 1.00 INE202B07DE5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD - 09-Jan-18 102.7841 9.4400 1.00 INE202B07DC9 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD - 23-Jan-18 102.7825 9.4400 1.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.5396 8.2256 20.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 99.9400 8.2000 3.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.5022 8.3000 350.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.4282 8.3324 35.00 INE860H07AD5 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED - 30-Mar-18 101.1586 8.9700 1.00 INE202B07DZ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD - 02-Apr-18 101.2969 9.4400 1.00 INE477L07222 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 02-Apr-18 103.3131 10.5400 1.00 INE866I07834 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES - 02-Apr-18 103.5155 10.4600 1.00 INE202B07DN6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD - 18-Apr-18 101.8295 9.4400 1.00 INE814H07026 ADANI POWER LIMITED RESET 30-Apr-18 99.8352 11.1926 500.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 99.9710 8.2500 100.00 INE020B07DG6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.68% 13-Jun-18 103.9673 8.1700 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.8918 8.3417 32.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 106.7768 8.3407 30.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 106.7768 8.3500 30.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 107.5887 8.2500 29.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 107.5887 8.2500 29.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 107.0085 8.3031 30.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 107.0085 8.3000 30.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6928 8.4700 25.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6928 8.4700 25.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.6657 8.3500 250.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.5867 8.3500 250.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.8610 8.6700 5.00 INE909H07BR8 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 27-Feb-19 116.4368 9.1000 3.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.0815 8.6745 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.4800 8.7005 10.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7500 8.5157 6.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.7200 8.5300 10.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.0000 11.8200 1.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.1618 8.5600 700.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.1522 8.5625 200.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.1858 8.5338 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.1858 8.5350 50.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 98.8348 8.4325 300.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 99.9000 9.4300 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.9764 10.0800 1.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 103.8400 8.5500 8.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.5709 8.5300 899.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.6000 8.5240 860.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.9900 8.5300 10.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.1579 8.2500 190.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 98.5868 8.5500 288.00 INE005A11911 ICICI JUNE 2001 - 24-Apr-22 54.4625 9.1500 0.40 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 101.1943 8.6650 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.9000 8.6000 37.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 103.8000 9.8500 10.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.4800 9.8800 65.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.6500 9.2000 150.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.3400 8.5700 14.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.3900 9.0284 85.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 100.5011 9.7200 200.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.2400 8.6608 44.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.6383 8.5700 100.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.6383 8.5700 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.3500 9.5500 36.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.6300 8.5300 28.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.8696 8.6700 287.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 101.6300 8.5300 10.00 INE306N08045 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.32% 30-Jan-25 100.0000 9.3000 2.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.1489 8.4200 200.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.4800 9.0400 30.00 INE043D07146 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 06-Aug-25 104.3200 8.3000 1.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 108.2500 9.1600 3.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 98.2000 9.1800 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.0800 7.3650 5.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 98.9443 8.4366 200.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 99.7200 9.7900 3.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 97.9774 8.4300 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 97.9774 8.4300 50.00 INE549K08046 MUTHOOT FINCORP LIMITED - INE549K08046 MUTHOOT FINCORP LIMITED - 31-Dec-99 98.8490 - 260.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.0400 9.8500 53.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.2500 10.8600 25.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.5500 10.7700 10.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. - 31-Dec-99 103.8000 9.8500 10.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.5700 10.8400 5.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.5500 9.3000 2.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.3500 10.7500 1.00