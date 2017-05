May 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11314.90 NSE 21933.20 ============= TOTAL 33248.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7EG3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 29-Jun-15 100.0220 8.7200 1000.00 INE511C07268 MAGMA FINCORP LTD 11.00% 07-Aug-15 100.3105 9.0900 300.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.1499 8.8700 3000.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.7615 8.5300 1550.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.5319 8.3500 44.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.6806 8.7800 30.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.1586 8.3000 158.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6767 8.3400 437.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.5561 8.8000 37.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.7441 8.3200 194.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.6684 8.2500 18.80 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.2756 8.7500 94.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 15-Dec-16 101.7942 8.3000 20.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 16-Dec-16 101.0161 8.7500 94.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 101.7498 8.3400 150.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.38% 16-Dec-17 99.8971 8.3900 50.00 INE192B07111 WELSPUN INDIA LIMITED 10.40% 31-Mar-18 100.1779 10.5800 500.00 INE043D07EX7 IDFC LTD 8.34% 09-May-18 99.1857 8.6600 250.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 99.6217 8.5900 30.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 102.5060 8.3400 250.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.4563 8.8100 1350.00 INE001A07MZ9 HDFC LTD 9.40% 26-Aug-19 102.0654 8.7800 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.1981 8.4800 250.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 105.8033 11.0000 2.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA 9.25% 04-Nov-20 100.3500 9.1400 0.20 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 101.0000 10.3600 12.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.4000 7.2500 0.50 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.9500 8.5900 33.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 102.6615 8.5400 500.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.0000 9.6200 13.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.3000 7.2500 0.40 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 100.0000 8.9100 500.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.7000 7.1700 2.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.2000 7.2000 2.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 115.0000 7.1700 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 108.5000 9.0300 90.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 30-Oct-99 107.9500 0.0000 0.50 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 104.3000 10.2500 0.50 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 94.9500 0.0000 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.1700 0.0000 55.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.5000 10.2100 27.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1000 9.8400 17.00 NSE === INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.1280 8.2501 1100.00 INE916DA7EG3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 29-Jul-15 100.0220 8.4000 1000.00 INE756I07134 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.85% 29-Jul-15 100.1311 8.6300 680.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0749 8.6201 50.00 INE511C07268 MAGMA FINCORP LTD. 11.00% 07-Aug-15 100.3105 8.8002 300.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.0263 8.9010 150.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.0263 8.6100 150.00 INE445K07015 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED - 28-Sep-15 100.1956 9.6844 60.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.1499 8.7000 3000.00 INE115A07ET7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.74% 16-Mar-16 100.6664 8.8166 530.00 INE036A07427 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 25-Mar-16 100.3585 11.2916 1000.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.4016 9.0741 200.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.4016 8.8400 200.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.7615 8.5099 1550.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2050 8.3000 150.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6767 8.3200 400.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.7441 8.3000 150.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.6297 8.4900 100.00 INE296A07DZ4 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.16% 11-Nov-16 100.0972 8.9963 350.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.5179 8.6500 30.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.5179 8.6500 30.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 102.3240 10.5684 15.00 INE804I07SH4 ECL FINANCE LIMITED - 28-Jan-17 103.0285 10.5316 6.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.4669 8.3000 50.00 INE431Q07012 WADHWA CONSTRUCTION & 20.00% 08-Mar-17 100.0000 - 38.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 110.9730 8.3892 20.00 INE514E08373 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 26-Mar-17 102.6658 8.1975 200.00 INE514E08373 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 26-Mar-17 102.6658 8.2000 200.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 98.8839 8.6000 100.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 101.7498 8.3300 150.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 101.7954 8.4055 13.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 101.4275 11.9182 450.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 99.8971 8.3800 50.00 INE310L07365 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-18 104.1502 8.8600 5.20 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.5094 8.2356 5.00 INE310L07373 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-18 104.2668 8.8600 5.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.1120 8.3000 5.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 101.1053 8.5790 100.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 101.1053 8.5800 100.00 INE871D07NW4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN - 10-Apr-18 100.4472 8.7300 7.00 INE310L07381 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-18 104.3960 8.8600 5.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 99.1857 8.6500 250.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 99.6217 8.5900 30.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 102.5330 8.3200 400.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7037 8.7200 355.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7037 8.7200 348.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.4700 8.7026 10.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.0654 8.7700 400.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.6037 8.5450 260.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.6037 8.5450 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.5600 8.5700 30.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.7878 8.5100 9.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.1981 8.4750 450.00 INE039A07827 IFCI LIMITED TRANCHE-II 9.35% 13-Feb-20 98.4700 9.7400 5.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.8500 8.6500 9.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.9347 8.5500 350.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.9337 8.5500 350.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.3318 8.5150 350.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.3318 8.5150 200.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.1654 8.5387 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.1654 8.5400 250.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.0300 8.3800 250.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 105.8009 11.0000 2.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.3938 8.5200 100.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 102.9145 8.5518 50.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 102.9145 8.5518 50.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 100.3940 8.5529 200.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 100.3740 8.5570 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.5224 8.5400 50.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.1621 8.4000 250.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.9267 7.3300 10.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 98.6365 8.5400 300.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 104.5646 8.4000 50.00 INE514E08BA7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 15-Jun-22 103.5589 8.4000 200.00 INE514E08BA7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 15-Jun-22 103.5589 8.4000 200.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.5765 8.4992 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.5765 8.5000 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 98.8000 9.1600 80.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.0000 8.5800 31.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 111.6200 9.7500 15.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.4300 9.6300 23.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.5000 9.8700 21.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.9824 8.7268 150.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.9824 8.7250 150.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.2300 9.4200 4.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.2860 8.5700 159.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.7200 8.8200 110.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.6615 8.5400 500.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.6700 8.7200 5.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.5666 8.6100 102.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.3500 8.6100 6.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 98.9800 8.6300 10.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.5000 9.5100 6.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.9400 8.4659 100.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 98.2000 9.1800 100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.9800 8.8200 10.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.9221 7.2300 2.00 INE039A09LL7 IFCI LIMITED 9.70% 04-May-30 99.1500 9.8000 1.00 INE053F09HG5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-34 105.8300 8.3800 7.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.1000 9.8850 9.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.7800 10.2312 610.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.4800 10.9831 250.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.0900 10.7829 201.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.4900 10.7900 28.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.6400 10.8200 10.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.1300 10.8300 7.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 106.9000 9.7300 2.00 INE539K08120 CREDILA 