May 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11387.50 NSE 34064.20 ============= TOTAL 45451.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0926 8.8100 100.00 INE511C07268 MAGMA FINCORP LTD 11.00% 07-Aug-15 100.2871 9.2000 50.00 INE130C08059 AMTEK AUTO LIMITED 10.25% 20-Sep-15 100.2000 10.0000 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 99.7156 8.5200 300.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.9064 8.4000 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.7123 8.3300 102.00 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.4559 8.3500 59.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.7969 8.1600 50.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0000 - 1.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8143 8.4200 200.00 INE514E08EA1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 26-Sep-17 99.9895 8.6100 3000.00 INE019A07381 JSW STEEL LTD 9.62% 23-Dec-17 100.1731 9.4900 750.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 99.4176 8.1700 50.00 INE043D07EW9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.35% 10-May-18 99.2111 8.6600 150.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.0623 8.3700 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.9501 8.3300 900.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.6700 8.3600 200.00 INE019A07399 JSW STEEL LTD 9.67% 23-Dec-18 100.1733 9.5700 500.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 103.2276 8.8500 200.00 INE001A07MZ9 HDFC LTD 9.40% 26-Aug-19 102.0648 8.7800 350.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.3534 8.7300 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.7490 8.5100 50.00 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.3500 11.7200 10.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.1217 8.3600 113.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.5021 8.4800 50.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 100.2188 8.4900 100.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 101.1698 9.3100 250.00 INE020B07IC4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.19% 24-Mar-24 105.9214 7.2500 50.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.2500 11.4400 4.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.0139 8.7300 150.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.2481 9.1700 19.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.6669 8.7300 450.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 101.0826 8.1100 1000.00 INE043D07HC4 IDFC LTD 8.49% 11-Dec-24 99.0400 8.6200 10.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 98.5500 0.0000 25.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.7831 8.4500 100.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 98.7883 8.4100 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.2375 8.4200 450.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 99.5905 8.4500 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.00% 11-Mar-28 103.9361 8.4800 200.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 103.0500 8.8100 10.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 103.4928 8.4800 400.00 INE039A09PR5 IFCI LTD. 9.75% 26-Apr-28 99.1000 9.8600 40.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 113.1270 6.9100 2.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 111.1930 7.1800 10.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.3780 7.1700 12.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.3651 8.3900 50.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 115.5475 7.1200 2.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.7200 10.2600 3.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 105.0500 10.7000 0.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.4957 10.3200 104.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.6000 10.6000 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.4500 10.5500 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.0000 5.3600 2.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.1000 0.0000 1.00 NSE === INE456R15010 SHINING METAL TRUST - 30-Sep-14 100.0000 12.2500 108.70 INE055A08011 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.80% 26-Jun-15 100.1766 9.4762 1000.00 INE208A07323 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.10% 28-Jun-15 99.9538 9.6577 1000.00 INE894F07576 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 16-Jul-15 100.1394 8.9630 100.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.0032 9.2919 50.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.0032 8.7999 50.00 INE511C07268 MAGMA FINCORP LTD. 11.00% 07-Aug-15 100.2871 8.9001 950.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0926 8.5300 100.00 INE511C07268 MAGMA FINCORP LTD. 11.00% 07-Aug-15 100.2871 8.9000 50.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 99.5590 8.3563 3.00 INE523H07197 JM FINANCIAL PRODUCTS LTD 11.40% 11-Dec-15 100.5343 9.9100 500.00 INE909H07BP2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.25% 20-Mar-16 100.5920 9.3299 200.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 100.9812 9.6440 40.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 100.0240 9.3296 450.00 INE742F07247 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 15-Jun-16 100.6664 9.5638 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7156 8.5000 300.00 INE660A07KV5 SUNDARAM FINANCE LTD 9.42% 14-Jul-16 100.4709 8.9000 250.00 INE660A07KV5 SUNDARAM FINANCE LTD 9.42% 14-Jul-16 100.4709 8.9000 250.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.9064 8.3800 250.00 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 100.9455 8.2500 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.7366 8.6500 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.7366 8.6500 100.00 INE660A07MA5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 23-Sep-16 100.7373 8.9189 750.00 INE660A07MA5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 23-Sep-16 100.7373 8.9000 750.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 101.7091 9.2900 250.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.7969 8.1500 50.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.5372 9.0473 50.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.5372 9.0500 50.00 INE036A07393 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 25-Mar-17 100.9966 11.3558 1500.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.0199 8.2585 34.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8143 8.4100 200.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.2303 8.4100 420.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.2000 8.6600 24.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 99.9483 9.3243 500.00 INE019A07381 JSW STEEL LIMITED 9.62% 23-Dec-17 100.1731 9.8800 750.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 101.5606 11.3976 900.00 INE036A07146 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-18 99.0880 11.5000 30.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 99.3300 8.2500 200.00 INE321N07061 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT - 23-Apr-18 100.4546 10.5100 150.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 99.4176 8.1500 50.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 99.2111 8.6500 150.00 INE043D07HK7 IDFC LIMITED 8.53% 30-May-18 99.6587 8.6500 300.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.9501 8.3200 900.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.0623 8.3700 250.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.6700 8.3500 200.00 INE086R07087 BARATH BUILDING CONSTRUCTION 9.18% 01-Sep-18 100.0711 - 30.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7465 8.4499 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7465 8.4500 100.00 INE019A07399 JSW STEEL LIMITED TRANCHE 2 9.66% 23-Dec-18 100.1733 9.9600 500.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7634 8.7000 400.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7634 8.7000 400.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.0158 8.7700 150.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 103.2276 8.8500 200.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.8170 8.4600 100.00 INE721A07HQ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LINKED 02-Aug-19 100.1533 9.5050 1250.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.5700 8.6738 20.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.0648 8.7700 350.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.3534 8.7300 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.7300 8.5100 118.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.7290 8.5100 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.8700 8.4820 297.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.6500 8.5480 268.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.0400 11.8100 10.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.0000 8.6890 3.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.1900 8.3900 113.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.0000 8.7900 31.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.0500 8.6000 1.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.5021 8.4700 150.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.0251 8.3825 199.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.0000 8.6200 500.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.0000 8.6221 400.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 105.8100 11.0000 2.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.5869 8.4700 415.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.1948 8.3800 37.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.2188 8.4800 100.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 100.5500 8.8800 21.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.1698 9.3000 250.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.4300 8.4386 1000.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.0800 8.5600 33.00 INE557F07082 NATIONAL HOUSING BANK 8.26% 13-Jan-24 104.9700 7.4500 7.20 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.0800 11.8000 4.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.4957 9.8700 233.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.2685 8.6800 550.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.2685 8.6819 400.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.3700 8.4600 13.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.1500 9.4400 5.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.3200 8.5700 157.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 100.7200 9.6714 101.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.6900 8.7163 1721.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.6666 8.7200 750.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.7600 8.5800 2.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 101.0826 8.2300 750.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.7500 8.5500 10.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 98.9200 8.6400 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.4500 9.5200 1.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.0000 8.4100 150.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 98.1100 9.8800 100.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.1000 9.1400 160.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 98.7500 8.6300 39.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.7831 8.4550 150.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.7831 8.4550 50.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 98.7883 8.4000 100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.6000 8.3500 200.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.5353 8.3591 100.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 102.6900 9.5000 5.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.7500 8.9900 1.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.2375 8.4200 653.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.2375 8.4201 200.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.5251 8.4500 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.5251 8.4494 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 103.1860 8.3600 50.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 107.0465 9.1500 5.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.6683 8.3450 637.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 98.4700 9.1000 200.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.2700 7.2500 0.50 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.6534 8.3450 630.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 98.0000 9.2200 213.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.9361 8.4700 200.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.6000 8.8700 307.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.6313 8.3450 630.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.4928 8.4700 400.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 109.5411 7.3000 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.1200 7.4000 5.80 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.7389 7.2300 30.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.0113 7.2200 10.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.6187 8.3450 630.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.3651 8.3800 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 104.4666 8.3100 30.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 98.1483 8.3595 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 98.1483 8.3600 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.6068 8.3450 180.00 INE053F09HG5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-34 105.8496 8.3800 7.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 98.5000 9.1000 3.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.2300 9.8500 9.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.7200 9.9000 195.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.0300 10.5200 90.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 107.0000 9.7200 15.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.7800 10.7804 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.2500 10.8600 4.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.7000 10.4500 2.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.0800 10.9000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com