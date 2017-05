May 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6496.70 NSE 32540.60 ============= TOTAL 39037.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE532F07AO1 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 28-Sep-15 101.5495 6.1700 250.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 100.4681 8.5000 250.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.4168 8.4500 264.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.8920 8.4100 250.00 INE660A07MA5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 23-Sep-16 100.6742 8.9500 22.00 INE324A07070 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-17 101.0529 10.1200 84.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.0429 9.2600 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7165 8.3500 50.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.5487 8.5900 100.00 INE121E07213 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 30-Sep-17 100.0000 10.0900 100.00 INE721A07EG9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.20% 23-Oct-17 101.8468 9.2600 100.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 102.9600 - 10.00 INE261F09ID9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.79% 19-Feb-18 101.6039 8.0900 100.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.7092 8.1600 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 18-Mar-18 101.7322 4.9000 125.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.3219 8.1200 250.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-18 103.5791 8.2500 100.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.29% 13-Jun-18 100.0504 8.2600 250.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.4324 0.0000 200.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.60% 20-Jun-18 99.9513 8.6100 100.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 100.8436 8.3100 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.0038 8.3100 100.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.8084 8.3100 50.00 INE752E07FX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-18 101.2835 8.3200 200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7254 8.4100 250.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 102.5907 8.3600 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 75.1000 8.2300 2.90 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.4041 8.2900 106.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.5271 8.4500 200.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.1443 8.7300 150.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.1359 8.7300 50.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 103.3000 8.4100 2.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 102.3100 10.0600 1.50 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 104.8118 10.1900 250.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.9900 10.3100 4.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 104.3000 10.0200 6.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 102.0145 8.4100 50.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 101.5000 10.9800 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.7136 8.4800 350.00 INE774D08KX2 MAHINDRA 10.50% 12-Dec-21 106.2000 9.1700 9.00 INE895D08477 TATA SONS LTD 9.70% 25-Jul-22 105.1200 8.7000 140.00 INE090A08T09 ICICI LIMITED 9.25% 04-Sep-24 106.1361 8.2700 250.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.0000 9.6200 40.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 103.2184 8.4100 18.00 INE774D08LK7 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.4000 9.1000 1.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 98.9810 8.3800 50.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.6642 8.2500 125.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 101.5000 8.2500 200.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.7100 9.0000 15.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.8110 8.2700 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.8596 8.2700 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.3800 8.9300 12.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.9044 8.2700 50.00 INE039A09PR5 IFCI LTD. 9.75% 26-Apr-28 103.4390 9.2800 4.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 111.6105 7.1700 2.80 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 100.9379 8.2700 50.00 INE053F07744 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.88% 19-Mar-29 112.1056 7.4400 0.50 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.9760 8.2700 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 116.7985 7.0100 4.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 102.8300 11.0200 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 98.6125 8.5600 423.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.7000 10.1400 74.00 NSE === INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.9613 8.4038 600.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.9613 8.1000 600.00 INE043D07BI4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 29-Jun-15 100.0317 8.4800 160.00 INE804I07EU7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Jul-15 140.0150 0.0000 1.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 100.0114 8.7700 50.00 INE583J07015 TRIL INFOPARK LIMITED 12.25% 20-Jul-15 100.3329 10.0751 750.00 INE532F07AO1 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LIMIT 11.00% 28-Sep-15 101.5495 8.9713 750.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.35% 29-Jan-16 100.4681 8.4300 250.00 INE324A07062 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-16 100.7057 10.2460 70.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.6619 8.5500 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7481 8.4909 87.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.8920 8.3900 250.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.7879 8.3700 100.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.5419 8.2870 265.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.8858 8.0700 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.9178 8.0500 250.00 INE431Q07012 WADHWA CONSTRUCTION & INFRA 20.00% 08-Mar-17 102.2980 18.6200 19.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.9874 8.2700 136.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 99.4377 8.3200 261.00 INE324A07070 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-17 101.0529 10.4996 100.00 INE134E08HK0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 24-Apr-17 99.4048 8.3100 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.0429 9.2500 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7165 8.3400 50.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.2444 8.4000 2600.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.2444 8.4000 2600.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 104.5000 - 126.80 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.9719 8.3685 350.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.9719 8.3800 350.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 101.1868 8.6700 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 101.1868 8.6700 50.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.2100 8.6500 50.00 INE721A07EG9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.20% 23-Oct-17 101.8468 9.2500 100.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.2825 9.1700 350.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.6039 8.0800 200.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.4367 8.1506 100.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.7092 8.1500 100.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.7092 8.1500 50.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.6128 8.1906 23.80 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.4742 8.1200 50.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.4742 8.1200 50.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 100.0007 8.1700 10.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.7569 8.1500 50.00 INE752E07EO0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-18 103.3116 8.0985 62.50 INE752E07EO0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-18 103.3116 8.1000 62.50 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.4606 - 400.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 99.7973 8.0000 100.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 99.7973 8.0000 100.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.3219 8.1300 250.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 103.5791 8.2400 100.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.0504 8.2700 250.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 99.9513 8.6000 250.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.4324 8.1069 200.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 99.9513 8.6000 150.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 100.8436 8.3000 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.0038 8.3000 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.9744 8.3109 13.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 97.8000 8.8000 0.70 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.8084 8.3000 50.00 INE752E07FX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-18 101.2835 8.3100 200.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.2622 8.4100 100.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.2622 8.4100 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7550 8.3900 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7550 8.3900 250.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 102.5907 8.3500 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.1200 8.3500 10.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7900 8.6900 106.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7900 8.6900 100.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.4041 8.3000 106.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 74.2240 8.3800 8.80 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.5271 8.4500 200.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.1443 8.7251 150.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.3012 8.5984 3500.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.3012 8.6000 3500.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.7120 8.4751 190.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.1359 8.7300 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.7600 8.6192 6.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.2500 8.4200 3.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.7600 8.5010 25.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.1100 8.4153 44.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.0255 8.6500 150.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.9600 8.4623 40.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.4338 8.4100 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.4338 8.4100 250.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.2100 8.6311 9.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.3500 8.2570 5.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 101.0500 8.3400 3.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.6000 8.7200 50.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.1800 8.5600 5.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.4257 8.4900 550.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.4257 8.4900 350.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.6400 8.4200 78.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.4549 8.2700 49.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 99.8500 8.6600 4.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.7000 8.4400 161.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.6542 10.4000 1.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 103.8627 8.6988 100.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 103.8627 8.7000 100.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.8500 8.9400 3.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 104.8118 10.1801 250.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.8000 10.3600 4.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.9900 8.4038 18.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.5000 12.1100 2.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 102.0145 8.4050 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.7136 8.5000 451.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 106.1000 11.4600 0.50 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.4600 8.4300 10.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 106.1450 9.1800 9.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.2965 8.3200 100.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 101.4600 9.2079 110.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 101.9229 8.6395 100.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 101.9229 8.6400 100.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 102.2200 8.3000 5.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 108.2700 9.3000 1.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.1000 11.8000 4.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.7300 9.8656 74.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.8500 8.4000 102.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.5035 8.4401 100.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 106.1361 8.2700 250.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.7200 8.8200 65.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.9212 8.6800 314.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 103.2184 8.4000 18.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.6294 8.6000 35.00 INE787H09095 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 03-Nov-24 101.1200 8.3500 5.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.4500 9.6333 7.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.2829 8.4700 250.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.7500 8.5170 4.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.0726 8.4000 300.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.0726 8.4000 300.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.6400 8.5600 367.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.3500 8.6500 20.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.3000 9.1100 1.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.0705 8.4100 100.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 98.9810 8.3700 100.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 99.2784 8.5450 250.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 99.2784 8.5450 250.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.6642 8.3400 100.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.1900 9.6000 2.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.5000 8.2477 100.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 102.6900 9.5000 7.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.2500 9.0900 20.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.0700 9.3400 3.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.3665 8.4000 346.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.3665 8.4000 200.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.7051 11.2000 2.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.8110 8.4500 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.3900 8.0700 14.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.8596 8.4500 100.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.1900 20.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 98.2000 8.1460 5.00 INE535N08064 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 8.62% 23-Feb-27 98.3764 9.1000 8.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.2700 7.2500 0.50 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.9044 8.4500 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 100.8751 7.3900 54.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 99.4800 9.8100 102.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.4723 7.2000 5.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 110.0123 7.3000 1.50 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 100.9379 8.4500 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 104.9000 8.2600 30.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.9760 8.4500 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.0400 9.8500 140.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.6691 10.9500 125.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.0933 9.1476 106.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 97.9500 10.9400 13.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.1900 10.8000 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE