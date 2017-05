May 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4408.50 NSE 22968.10 ============= TOTAL 27376.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE511C07268 MAGMA FINCORP LTD 11.00% 07-Aug-15 100.2845 9.0900 350.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.1073 8.8600 50.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.5006 8.3800 20.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0000 - 5.00 INE001A07IM5 HDFC 9.70% 07-Jun-17 101.8164 8.6800 100.00 INE033L07AA7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.65% 22-Aug-17 101.1892 8.9900 150.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 3.50 INE756I07548 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.97% 20-Feb-18 100.4500 8.7500 1000.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 101.8316 8.1700 220.00 INE774D07JG1 MAHINDRA 9.25% 20-Apr-18 100.8268 8.9000 37.00 INE134E08HI4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.09% 16-May-18 99.8140 8.1500 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.2427 8.3000 250.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.60% 20-Jun-18 99.9513 8.6100 100.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.4316 0.0000 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.8400 8.0100 20.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7790 8.3900 250.00 INE848E07609 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-18 100.4823 8.3000 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.7500 8.4200 26.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.6320 8.4100 250.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7834 8.7000 500.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 101.4796 8.7900 50.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 99.6700 8.4500 35.00 INE871D07OA8 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN. 8.75% 20-May-20 100.0000 8.7500 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.4000 9.2600 1.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.7500 12.0600 6.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 103.4428 9.1700 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 104.6000 9.3600 1.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.3000 0.0000 30.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.3500 8.6100 3.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.5700 8.5600 5.00 INE306N08045 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.32% 30-Jan-25 100.1000 9.2900 3.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.2000 9.1000 27.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 99.8169 8.4100 50.00 INE691I07AL5 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.84% 19-May-25 99.9750 8.8400 102.50 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.0000 8.6900 13.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 98.0200 8.9200 160.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.6928 7.2900 10.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 112.1200 7.1000 4.00 INE848E07559 NHPC LIMITED 8.79% 02-Nov-28 110.7903 7.2500 0.50 INE514E08EE3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 104.2226 8.3100 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.7000 10.3000 15.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5000 9.8400 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.5000 10.8000 1.00 NSE === INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 03-Jun-15 108.8629 8.1926 1000.00 INE660A07KG6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.97% 10-Jun-15 100.0751 8.2370 250.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.9613 8.4038 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.9613 8.0997 50.00 INE033L07744 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.82% 30-Jun-15 100.1177 8.5522 15.00 INE020B07BX5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.30% 30-Jun-15 99.8429 8.2500 4.00 INE804I07EU7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Jul-15 140.1680 0.0000 1.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.1691 8.5330 150.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.1691 8.2500 150.00 INE511C07268 MAGMA FINCORP LTD. 11.00% 07-Aug-15 100.2845 8.7999 350.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1143 8.4114 100.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.1073 8.6020 50.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.3995 9.3603 15.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 100.6142 8.9249 2.00 INE136E07LW4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-Jan-16 159.6000 - 50.40 INE324A07062 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-16 100.5759 10.4098 5.00 INE149A07204 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 9.02% 16-Apr-16 100.0833 8.8989 8.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.0997 9.1972 600.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 100.0566 8.8108 10.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 99.6437 8.9029 13.00 INE756I07449 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.38% 25-Jul-16 100.4611 8.9080 1.00 INE549K08038 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 31-Aug-16 99.0000 726.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6531 8.3517 3.00 INE033L07660 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.70% 09-Sep-16 101.9978 8.9275 6.00 INE556F09239 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.42% 29-Sep-16 101.2242 8.3404 10.00 INE063P07098 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Oct-16 101.3280 11.7500 20.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 06-Nov-16 121.2071 12.6800 41.00 INE829Q07025 HERO REALTY LIMITED 11.10% 15-Nov-16 100.8948 10.5673 10.00 INE321A07092 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-16 101.0512 10.0141 10.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 102.2530 10.6081 5.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.9178 8.0500 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.9178 8.0500 50.00 INE651J07010 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 9.90% 07-Mar-17 99.5099 10.1800 32.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.2454 8.2290 13.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.5191 9.0584 38.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 99.9554 8.0100 250.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 99.5326 8.2700 75.00 INE523E07BI3 L & T FINANCE LTD 8.78% 03-Apr-17 99.7389 8.9246 20.00 INE324A07070 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-17 101.2934 10.3471 71.00 INE140A08SD7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 10-Apr-17 100.1273 9.0700 55.00 INE667F07FL0 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE - 18-Apr-17 100.1249 9.0065 10.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Apr-17 126.8000 - 1.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.8164 8.6700 100.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 102.0008 8.2941 50.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.8479 8.6909 1000.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.8479 8.6900 1000.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.6456 9.3400 535.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.6456 9.3400 535.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.4668 9.4317 45.00 INE033L07AA7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.65% 22-Aug-17 101.2249 8.9733 200.00 INE033L07AA7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.65% 22-Aug-17 101.1692 8.9998 150.00 INE033L07AA7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.65% 22-Aug-17 101.1692 9.0000 150.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 100.0000 - 28.40 INE054O08049 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 99.9120 8.8953 550.00 INE054O08056 L&T SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 99.9120 8.8953 150.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.2903 9.1627 25.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.0303 8.3203 78.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0256 8.2300 75.00 INE756I07548 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.97% 20-Feb-18 100.4500 8.7400 1000.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.7199 8.1456 15.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.4752 8.1200 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.8316 8.1600 250.00 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.05% 23-Mar-18 100.1576 10.3600 850.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.4359 8.1600 50.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 99.6240 8.1311 60.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 99.5530 8.1000 50.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.3768 8.5700 200.00 INE134E08HI4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.09% 16-May-18 99.6902 8.2000 300.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 99.2642 8.2100 100.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.3437 8.1223 60.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.2104 8.1000 70.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.4316 8.1000 150.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.4290 8.1069 100.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 99.9513 8.6000 100.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.4290 8.1000 50.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.2427 8.2984 250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.0500 11.0800 3.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.7778 8.2780 6.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.3616 8.6800 500.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.3616 8.6800 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7790 8.3800 250.00 INE848E07609 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-18 100.4823 8.2900 100.00 INE848E07674 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-18 100.6287 8.2899 100.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 102.0156 11.3900 3.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.6320 8.4150 250.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.0200 8.6200 3.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 101.4796 8.7929 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6600 8.6500 100.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.2600 8.4200 4.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.9600 8.5500 1.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.0800 8.4200 5.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.9700 8.4594 2.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.3000 11.4377 1.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.6300 8.5500 171.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.0200 8.7900 31.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.7600 8.6700 28.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.5385 8.4600 400.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.5385 8.4600 350.00 INE691A09169 UCO BANK 8.92% 08-Mar-20 102.0500 8.3700 2.00 INE130C07275 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 07-Apr-20 99.0000 11.2000 75.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.7500 8.4500 60.00 INE871D07OA8 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.75% 20-May-20 100.0000 8.7400 200.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.25% 05-Sep-20 99.8700 11.2393 200.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 102.0500 8.2800 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9057 8.4600 581.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9057 8.4599 100.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.4900 8.4400 10.00 INE005A11911 ICICI JUNE 2001 - 24-Apr-22 54.5575 9.1500 0.40 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 102.6599 8.4100 50.00 INE013A07RA6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 31-Oct-22 105.1000 - 12.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.9417 8.4500 90.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.4428 9.1600 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.6000 9.8500 34.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.9400 8.6771 110.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.4000 8.6000 3.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.7800 9.5900 10.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.2000 8.6000 105.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 98.4760 8.7100 100.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.5000 9.2800 203.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.6350 8.3750 450.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.6350 8.3766 200.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.5500 8.5633 36.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 102.4500 8.4400 5.00 INE306N08045 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.32% 30-Jan-25 100.0300 9.2900 3.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 98.5500 8.6600 339.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.1322 8.3999 250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.1322 8.4000 250.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 99.5021 8.5100 100.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 99.5021 8.5100 100.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.0000 8.3300 2.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.0178 9.3500 11.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.7200 8.9900 5.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.4800 8.3800 362.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.4299 8.3901 210.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.8169 8.4050 200.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.6860 8.4244 150.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.8250 8.5653 1759.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.7052 11.2000 4.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.7000 8.1500 1.90 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 98.2800 9.1300 40.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 98.0000 9.2300 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.0375 7.3700 44.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 109.5385 7.3000 250.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.5605 7.3500 5.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 112.6410 7.2500 200.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 104.1376 8.3100 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1200 9.8700 43.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.0943 9.4200 35.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.2000 9.4200 31.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.4500 10.8100 21.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.4700 10.7200 5.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. RESET 31-Dec-99 104.3200 9.7600 4.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.0600 10.8500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com