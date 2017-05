May 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3920.50 NSE 31597.20 ============= TOTAL 35517.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6447 8.3600 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.8723 8.0800 50.00 INE370S07018 VARNIKA REALTY PRIVATE LIMITED 17.00% 16-Mar-17 103.5100 - 6.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 5.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.8500 8.3900 26.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.5585 8.2600 56.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 31-Jan-19 103.6531 8.4800 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.5792 8.4100 250.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 103.3300 8.4000 2.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 99.7070 9.1000 30.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.5760 8.4600 1200.00 INE130C07275 AMTEK AUTO LTD 10.50% 07-Apr-20 99.9400 10.9200 60.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 99.6441 8.4700 100.00 INE261F09FF0 NABARD 0.00% 01-Jun-20 66.9500 8.3300 0.40 INE848E07625 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-20 100.3906 8.3800 50.00 INE348L08025 MAS FINANCIAL SERVICES LTD 13.50% 18-Sep-21 100.5000 - 1.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5000 8.0800 3.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9543 8.4300 100.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 97.0516 8.9800 700.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 106.5807 7.2700 300.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 105.0000 10.9000 1.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.2700 8.6200 69.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 100.1861 8.4400 50.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.0000 9.3700 117.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.0508 9.1300 150.00 INE774D08LK7 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.4300 9.0900 1.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 98.2000 8.9000 3.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.6000 7.3100 0.10 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 101.4100 8.6000 139.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.0000 10.4300 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.1300 1.9600 11.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.9900 9.5400 38.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.7000 10.3100 26.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.3000 9.4000 16.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.3500 5.4400 6.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.0000 5.3800 2.00 INE881J08136 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 12.50% 31-Dec-99 101.0000 0.0000 1.00 NSE === INE043D07GO1 IDFC LIMITED 8.99% 15-Jun-15 100.0481 8.2000 1700.00 INE043D07GO1 IDFC LIMITED 8.99% 15-Jun-15 100.0481 7.7299 850.00 INE909H07AQ2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.59% 15-Jun-15 100.0539 8.7562 400.00 INE115A07FL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.12% 31-Jul-15 100.0167 8.5578 50.00 INE115A07FL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.12% 31-Jul-15 100.0167 8.4000 50.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.05% 03-Aug-15 100.1826 8.4000 650.00 INE310L07068 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-15 100.3807 8.4586 15.30 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1006 8.8212 2000.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1006 8.5800 2000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8793 8.4650 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9090 8.4160 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9090 8.4303 50.00 INE958G07AL2 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.10% 17-Jun-16 99.5923 10.5227 4500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7304 8.5100 87.00 INE549K08038 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 31-Aug-16 99.0000 - 87.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6447 8.3400 400.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6447 8.3400 150.00 INE283O07087 ASIAN SATELLITE BROADCAST PRIVATE 0.00% 26-Dec-16 104.6700 11.6880 60.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.8723 8.0700 50.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.5268 9.0469 35.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.5268 9.0500 35.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 99.8900 8.0363 250.00 INE785J07057 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 13.00% 30-Jun-17 101.7427 11.9576 60.00 INE121A07HR2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 14-Jul-17 100.8513 9.4000 100.00 INE121A07HR2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 14-Jul-17 100.8513 9.4000 100.00 INE716J07029 EMAMI REALTY LIMITED 0.00% 13-Aug-17 110.2425 10.9932 70.00 INE033L07AA7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.65% 22-Aug-17 101.2287 8.9700 150.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 100.0000 - 19.60 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 100.2500 9.4000 1.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.1829 8.6500 7.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.2935 8.1500 300.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.2935 8.1500 300.00 INE010A07182 PRISM CEMENT LIMITED RESET 19-Feb-18 99.9401 11.2000 60.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 99.7590 10.5351 50.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.2100 10.3300 10.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.7070 8.0502 30.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 99.8245 7.4073 250.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 99.8245 8.0144 250.00 INE437M07018 AMRI HOSPITALS LIMITED 0.00% 26-Apr-18 106.0713 11.0440 60.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 103.2971 6.6667 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.0302 8.2900 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.0302 8.2900 100.00 INE752E07FA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-18 102.7680 8.3600 50.00 INE752E07FA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-18 102.7680 8.3600 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.8500 8.3600 78.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.9666 8.6300 54.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.2200 8.5500 1.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.5585 8.2500 56.00 INE078G08028 PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD 10.15% 29-Jan-19 104.9500 9.2000 2.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 103.6531 8.4700 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.6424 8.4100 550.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.5792 8.4300 350.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.1969 8.5800 2.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.3100 8.4200 2.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.1100 8.5300 1.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.1100 8.4142 25.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 101.0000 8.4508 2.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.0500 11.8100 2.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.5430 8.4700 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.5430 8.4700 50.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.2000 8.6336 12.00 INE549F08459 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.23% 27-Jan-20 98.9300 9.1000 2.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 101.5291 8.3500 50.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 101.5291 8.3500 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.5761 8.4500 1660.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.5760 8.4499 850.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 104.3892 9.8200 5.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.6441 8.4550 728.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.6635 8.4542 300.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 103.9600 6.9535 50.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 100.9212 10.1500 50.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 107.2038 7.2350 100.00 INE848E07625 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-20 100.3906 8.3700 100.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 101.7858 8.3500 50.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 101.7858 8.3500 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.9673 10.1973 10.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.7400 10.2002 9.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 104.0207 7.0746 50.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 104.8105 10.1801 200.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 104.8105 10.1801 200.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.4900 9.2500 1.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.1359 8.4549 800.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 100.4000 8.5200 2.00 INE348L08025 MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED 13.50% 18-Sep-21 100.0000 - 1.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.5000 12.1100 1.00 INE062A09106 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Oct-21 100.3500 8.4600 8.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9535 8.4500 420.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9535 8.4499 70.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.1800 8.4300 2.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.9960 8.4400 90.00 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 53.1000 8.6800 940.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 102.2682 8.3500 50.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 102.2682 8.3500 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.9000 8.6000 37.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.1500 9.1000 1.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 97.0516 8.9700 700.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 106.5707 7.2815 300.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 102.2867 7.5620 50.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.1000 11.8000 9.00 INE202B07BH2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 24-Jun-24 107.8100 9.3700 2.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 111.7000 9.7400 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.5500 9.8600 78.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.7500 9.3400 8.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.7500 8.5000 20.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.6300 8.8400 55.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 103.3476 8.3800 2.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.3500 9.6100 19.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.1861 8.4300 50.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.6000 8.5400 5.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.9000 9.4200 102.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.3422 8.4200 550.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.3422 8.4217 200.00 INE759E08010 L&T FINCORP LIMITED - 31-Dec-24 102.4074 9.5300 250.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.0508 9.1300 150.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.0715 8.3699 200.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.0715 8.3700 200.00 INE306N08045 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.32% 30-Jan-25 100.0000 9.3000 160.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.1250 9.1500 10.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.3246 8.3699 300.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.3246 8.3700 300.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.7279 8.3292 250.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.7279 8.3299 250.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 102.4984 9.5300 500.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.6500 9.0000 6.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.5270 8.3751 450.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.5270 8.3750 450.00 INE691I07AL5 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.84% 19-May-25 100.0200 8.8300 15.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.0700 8.6800 647.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 102.4015 7.5711 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.7750 8.1400 2.30 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.7200 8.1600 1.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 98.0000 9.2300 10.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.5875 8.3200 139.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 99.4700 9.8100 2.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 109.5352 7.3000 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.7285 7.2300 400.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 100.1525 9.4800 250.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.0000 9.4460 76.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.9000 9.8800 56.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.0700 10.9000 15.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.0000 10.8700 10.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.2000 11.0411 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.9000 10.7346 7.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 96.1100 11.2600 6.00 INE881J08136 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD RESET 31-Dec-99 99.9000 12.4700 6.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 99.2500 10.0600 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 