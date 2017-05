May 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9494.20 NSE 38895.50 ============= TOTAL 48389.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 113.9344 7.3300 3.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 104.1500 9.8800 110.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 104.9610 0.0000 2.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 30-Dec-99 103.4000 10.1400 150.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 99.9900 0.0000 73.00 INE688I08079 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 31-Dec-99 102.0000 10.2800 150.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.4800 9.9400 112.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Dec-99 97.8000 10.4300 37.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.5000 10.3200 18.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 31-Dec-99 111.7000 10.5100 5.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.4800 0.0000 4.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.2000 0.0000 3.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 108.4500 0.0000 0.50 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1116 8.8500 100.00 INE001A07JX0 HDFC LTD. 9.20% 01-Nov-15 100.0423 8.8600 50.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT LTD 0.00% 13-Feb-16 125.0493 8.9300 1690.00 INE749A08118 JINDAL STEEL 9.63% 04-Apr-16 99.2154 10.5300 10.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.7340 8.3500 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 99.7466 8.4800 50.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 101.6564 8.1900 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.8434 8.2000 250.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.1070 8.1000 50.00 INE916DA7899 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.91% 21-Oct-16 101.1573 8.9100 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7343 8.1100 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.6933 8.1800 99.00 INE895D08501 TATA SONS LTD 9.68% 14-Aug-17 109.8550 8.7000 5.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.8195 8.7000 20.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 101.2600 8.6400 7.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 7.95% 09-Apr-18 99.6820 8.0600 200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.7293 8.4600 500.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.0800 8.5900 4.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 74.3750 8.3800 1.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 03-Mar-19 103.4553 8.5600 1000.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.1765 8.6400 6.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 99.6593 8.4400 600.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 104.2500 6.0000 144.20 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.9000 10.3300 15.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 104.5000 4.0400 3.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 105.8326 8.7400 50.00 INE305A09224 TFCI LTD 9.50% 25-Feb-23 100.8500 9.3200 1.00 INE695F09433 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.15% 20-Mar-23 100.8500 9.1900 2.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 107.1700 7.2400 9.50 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 106.8702 7.1600 2.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 108.7009 8.0400 1200.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 101.3954 8.1000 1900.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.4065 8.4200 50.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.5700 8.5600 3.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.9419 8.3800 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.1952 8.3800 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6243 8.3500 350.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.8285 7.3200 5.00 NSE === INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 103.9000 8.6000 10.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.0400 9.9000 611.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 100.0675 10.1500 500.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.4200 9.9600 253.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.0300 10.9200 106.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.3000 9.2400 40.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.1500 9.4100 21.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.0000 9.4800 17.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.5000 10.8000 10.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 95.2900 10.8000 2.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.1800 10.8000 2.00 INE881J08136 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD RESET 31-Dec-99 103.2000 11.7300 1.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 99.9421 8.3000 50.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.0919 8.2800 100.00 INE001A07MU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 29-Jul-15 100.0464 8.2997 500.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.1995 8.3210 800.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.1995 8.0500 800.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.3146 8.5327 250.00 INE798Q08012 GERAH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.25% 14-Aug-15 100.4405 10.5209 1450.00 INE721A07EF1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Sep-15 100.2634 8.7549 500.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.0991 8.5800 150.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.0991 8.8222 50.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.0423 8.6500 50.00 INE959P07014 SURAKSHA REALTY LIMITED 11.00% 26-Nov-15 100.4600 9.6374 200.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 125.0493 8.9349 100.00 INE136E07OH9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Feb-16 126.7500 - 2.00 INE136E07MO9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-May-16 155.1400 - 1.50 INE674N07014 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.00% 13-Jul-16 109.3072 10.4934 350.00 INE648A09037 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 9.15% 10-Aug-16 100.2700 8.9100 22.00 INE549K08038 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 31-Aug-16 99.0365 - 53.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6437 8.3400 500.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6437 8.3400 500.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.1070 8.0969 100.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.1043 8.1000 50.00 INE916DA7899 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.90% 21-Oct-16 101.1573 8.9000 100.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 112.5592 8.6793 830.00 INE804I07SC5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 04-Nov-16 117.0510 0.0000 2.50 INE658R07018 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.25% 25-Nov-16 100.3382 10.8640 53.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 100.0100 - 30.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 123.0000 0.0000 3.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7343 8.1000 50.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 99.9800 8.0000 250.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 100.0000 8.4300 250.00 INE958G07AO6 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.30% 18-May-17 5.2632 10.2780 4750.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.0270 7.9000 170.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.6310 8.7000 350.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.6310 8.7000 350.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4493 8.2999 600.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4493 8.3000 600.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 100.0000 - 10.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.3200 8.6000 35.00 INE432R07042 SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED - 01-Dec-17 100.1444 10.2650 500.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0600 14.8700 30.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.7355 8.1357 20.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.5000 10.2100 1.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.6820 8.0600 280.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 99.8061 8.0066 59.00 INE958G07AM0 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.45% 18-May-18 5.2000 10.4347 2500.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 100.0278 7.9092 100.00 INE523E07BV6 L & T FINANCE LTD 8.90% 22-May-18 99.8940 8.9450 20.00 INE667F07FO4 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE - 22-May-18 100.0461 8.8000 20.00 INE949L07311 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.50% 13-Jun-18 100.0000 10.5000 350.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 99.9034 8.6200 450.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 99.9034 8.6200 450.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.9739 8.3191 140.00 INE958G07AN8 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.45% 18-Jul-18 4.8000 10.4557 2500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7293 8.4500 500.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.3616 8.6800 250.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 100.0500 8.6000 2.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.0000 8.6200 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.4553 8.5500 1000.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 103.6160 6.8545 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6600 8.6460 15.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.2700 8.3700 26.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.7277 8.4434 50.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.9700 8.4589 24.00 INE468M07211 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD - 20-Nov-19 100.2905 9.9075 850.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.1900 8.6363 13.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.1588 8.7500 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.6300 8.4300 588.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.5960 8.4447 500.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 104.4700 9.8000 5.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.7761 8.4207 489.00 INE498F07063 ESSEL INFRAPROJECTS LIMITED - 22-May-20 100.1243 12.0000 2000.00 INE691I07AM3 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.81% 22-May-20 100.0000 8.8100 150.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 105.9500 7.4300 9.50 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 126.9369 9.7592 110.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.1983 9.9155 131.00 INE053F09EH0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.64% 17-May-21 101.0000 8.6000 1.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.4000 8.4500 44.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.9600 8.4000 4.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.5000 12.1100 3.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.0500 8.4300 334.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9049 8.4599 260.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.3600 8.4500 100.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 99.6514 8.3500 60.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 99.6514 8.3500 60.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.2600 8.4100 6.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 104.9695 8.3198 250.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 104.9695 8.3200 250.00 INE691I07AN1 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.81% 20-May-22 100.0000 8.8000 5.00 INE514E08BA7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 15-Jun-22 103.9290 8.3300 250.00 INE514E08BA7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 15-Jun-22 103.9290 8.3300 250.00 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 54.5550 8.3000 1410.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 99.1000 9.1000 3.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 105.2615 7.0887 230.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 100.4971 10.0577 450.00 INE557F07082 NATIONAL HOUSING BANK 8.26% 13-Jan-24 104.9700 7.4500 7.20 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 108.6810 8.1500 600.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 104.3710 8.5669 100.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 104.3710 8.5650 100.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 111.6000 9.7500 10.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.4500 9.6100 6.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.9900 9.3200 30.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.9200 8.6800 5.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.6264 8.6000 36.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.4000 8.6000 75.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.1789 8.1100 250.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.0838 8.7000 50.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 98.6200 8.6871 132.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 98.5100 8.7046 100.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.0000 9.6200 102.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.4065 8.4100 50.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 102.3700 8.2900 3.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.9419 8.3900 50.00 INE306N08045 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.32% 30-Jan-25 100.1000 9.2800 10.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.2500 9.1200 14.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.1952 8.3900 150.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.7200 8.3300 257.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.6630 8.3392 250.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.1425 9.3300 160.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.5800 9.0200 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.5264 8.3750 352.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.4939 8.3801 100.00 INE950O08014 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.50% 29-Apr-25 100.1500 9.4600 6.00 INE691I07AL5 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.84% 19-May-25 100.0000 8.8300 2.50 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.1800 8.6700 390.00 INE660A08BT6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.25% 22-May-25 99.7500 9.2800 100.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.5800 8.8500 0.30 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 102.4118 7.5912 50.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.9525 8.3600 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.1000 9.1800 3.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 98.3000 9.1300 4.00 INE535N08064 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 8.62% 23-Feb-27 98.5500 9.0800 100.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 98.1000 9.2200 8.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 100.7573 7.2542 10.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.2799 7.3400 23.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.4000 9.0300 56.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 109.6685 7.2800 100.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 109.8911 7.2600 50.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 112.0838 7.2016 1.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.2260 7.1950 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com