May 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9192.80 NSE 23819.50 ============= TOTAL 33012.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE161J07044 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LTD 9.65% 16-Sep-15 99.7466 10.1900 200.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6307 8.3700 600.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.8584 8.1900 250.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE COMPANY LTD 9.84% 29-Nov-16 101.3676 8.7500 200.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.4845 8.0700 5.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.7241 8.3900 268.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6999 8.3400 3.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.6228 8.5500 300.00 INE261F09DU4 NABARD 0.00% 01-Nov-17 82.2350 8.3900 0.50 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.1248 8.1400 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7733 8.3900 150.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 03-Mar-19 103.4553 8.5600 2500.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 101.1000 9.9000 0.50 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.4575 8.3300 200.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.5860 8.4500 250.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 101.0100 10.4100 1.50 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 99.7800 8.4400 10.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 103.0000 6.4000 145.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 63.9766 8.3600 12.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.8236 7.2500 12.40 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 101.6596 9.2100 800.00 INE134E07356 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.88% 28-Mar-23 96.9221 7.4000 0.50 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 96.8897 9.0100 100.00 INE134E07414 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.18% 16-Nov-23 105.6322 7.2600 38.90 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.27% 05-Feb-24 106.3451 7.2500 30.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.8259 9.1100 100.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 12-Sep-24 104.2000 8.6800 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.7500 8.5800 10.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.2189 8.0200 500.00 INE043D07HC4 IDFC LTD 8.49% 11-Dec-24 98.7600 8.6900 65.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.1500 9.6000 13.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.7274 8.3300 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.4282 8.3800 100.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.1500 8.6800 183.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 101.2626 8.2200 300.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.3388 8.2200 300.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.8300 8.9400 150.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.4091 8.2200 300.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.8600 7.2700 3.00 INE039A09PR5 IFCI LTD. 9.75% 26-Apr-28 100.1000 9.7200 8.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.4661 8.2200 300.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.5259 8.2200 300.00 INE039A09LL7 IFCI LIMITED 9.70% 04-May-30 99.5300 9.7500 12.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 30-Oct-99 102.0000 0.0000 0.50 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.4900 0.0000 3.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 98.0000 9.6600 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.4979 9.8300 132.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Dec-99 99.4500 10.0000 38.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.0000 9.8600 30.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.4000 10.3300 11.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.5400 5.3300 4.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.5700 10.6000 1.00 NSE === INE804I07EV5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 22-Jun-15 169.2300 12.0000 2.50 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.9747 8.3012 1000.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.9747 8.0000 1000.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 99.9437 8.3000 50.00 INE115A07916 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.26% 08-Jul-15 99.9278 8.3000 50.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 100.0750 8.1246 10.00 INE161J07044 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LTD 9.65% 16-Sep-15 99.7466 10.9000 200.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.9544 8.7500 50.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.9544 8.7500 50.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6307 8.3500 1100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6637 8.3222 500.00 INE916DA7899 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.90% 21-Oct-16 101.1573 8.9000 100.00 INE916DA7980 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.25% 25-Nov-16 101.6844 8.9000 50.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.3676 8.7400 200.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.8927 8.0000 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.8610 8.0200 100.00 INE431Q07012 WADHWA CONSTRUCTION & 20.00% 08-Mar-17 100.0000 20.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.4845 8.0718 10.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.8717 8.4978 100.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.7241 8.3800 250.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 102.0075 20.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.6228 8.5500 300.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.3000 8.6000 35.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.6070 9.5878 90.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 101.3813 8.3700 35.00 INE517B08026 TATA TELESERVICES (MAHARASHTRA) 11.30% 22-May-18 100.0000 11.2847 2500.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.1248 8.1377 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.4748 8.3300 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7733 8.3800 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7733 8.3800 350.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.4553 8.5500 2500.00 INE517B08034 TATA TELESERVICES (MAHARASHTRA) 11.30% 22-May-19 100.0000 11.2880 2500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6800 8.6403 57.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.0300 8.4500 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.0500 8.4303 2.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.9300 8.4698 68.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.3778 8.4250 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.3778 8.4250 250.00 INE233B08103 BLUE DART EXPRESS LTD 9.50% 20-Nov-19 101.0480 9.2000 2.80 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.0500 11.8100 1.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.4575 8.3200 200.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.6600 8.4300 258.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.7000 8.4400 6.00 INE517B08042 TATA TELESERVICES (MAHARASHTRA) 11.30% 22-May-20 100.0000 11.2900 1500.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 63.7200 8.4500 7.50 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.0500 8.3800 4.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 100.9000 9.2700 5.00 INE721A07IB1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 19-Sep-21 100.3900 9.7300 85.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.5000 12.1100 12.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 100.8940 8.4499 100.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 100.8940 8.4500 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.0500 8.4300 52.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 106.0000 8.7100 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 103.6600 7.4700 12.40 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.1300 8.4400 18.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 103.3000 9.1200 3.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.6596 9.2000 800.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 103.4850 7.2681 50.00 INE691I07AN1 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.81% 20-May-22 99.9200 8.8200 2.50 INE691I07AQ4 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.81% 26-May-22 99.7500 8.5500 12.50 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.6646 8.5000 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.6646 8.5000 100.00 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 54.5650 8.3000 470.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.50% 25-Feb-23 100.9700 9.3000 1.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 99.4500 9.0400 3.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.0400 8.5700 30.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 105.2055 7.0975 160.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 96.8897 9.0000 100.00 INE134E07414 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.18% 22-Nov-23 104.4300 7.4400 38.90 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 107.5500 8.3000 3.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 15-Feb-24 105.1900 7.4300 30.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.8259 9.1000 100.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.0800 11.8000 18.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.8300 9.8200 53.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.3800 9.0294 20.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.2500 9.5700 2.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.3096 8.3333 250.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.3096 8.4400 250.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.7000 8.5900 21.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.5500 8.5800 26.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.2189 8.1000 250.00 INE721A07IT3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 28-Nov-24 100.1600 9.7500 125.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 98.8000 8.6600 29.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.1500 9.5900 6.00 INE572F11067 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Dec-24 42.5400 9.3100 1.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.9415 8.3900 24.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.3000 9.1100 10.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.5981 8.3500 311.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.7000 8.9900 221.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.4282 8.3900 200.00 INE691I07AL5 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.84% 19-May-25 100.0500 8.8200 10.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.1000 8.6800 412.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.7061 11.2000 2.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 101.2626 8.3800 300.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 107.4100 8.4000 2.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 104.2485 8.3200 47.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.3388 8.3800 300.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.2200 9.1700 3.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 98.0000 9.2300 80.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.4091 8.3800 300.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.1977 7.3500 5.40 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.4600 8.8900 189.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 107.4385 7.8633 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.8787 8.4200 50.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 99.6100 9.7900 38.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 29-May-28 101.0600 9.8400 100.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.4661 8.3800 300.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 107.7480 8.4200 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.5259 8.3800 300.00 INE039A09LL7 IFCI LIMITED 9.70% 04-May-30 99.1400 9.8000 12.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.4000 9.8289 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.4900 9.9400 93.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.5000 10.8000 61.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.7400 10.9500 60.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.5000 9.3100 40.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.0000 10.9262 20.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.6500 10.8200 4.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. RESET 31-Dec-99 103.9000 9.8300 3.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.5000 10.9500 2.00 INE881J08136 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD RESET 31-Dec-99 103.0000 11.7700 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com