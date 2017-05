May 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11472.00 NSE 17431.60 ============= TOTAL 28903.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE511C07235 MAGMA FINCORP LTD 11.00% 16-Jun-15 100.0644 8.8400 150.00 INE895D08485 TATA SONS LTD 9.78% 23-Jul-15 100.0908 8.4800 288.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 100.0393 8.3200 500.00 INE001A07MU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 29-Jul-15 100.0312 8.3700 2750.00 INE001A07MW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.11% 11-Aug-15 100.0351 8.3200 1250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 11-Sep-15 100.3463 8.5200 250.00 INE013A07C07 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 21-Oct-15 104.3140 0.0000 7.50 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.5521 8.3300 26.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.7931 8.2400 25.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 07-Dec-16 101.2062 8.7300 18.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.2585 8.7500 14.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 15-Dec-16 101.6324 8.3900 4.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.6553 8.1500 27.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.7386 8.1500 1.00 INE306N07GN3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.77% 20-Feb-17 99.7715 8.9400 20.00 INE523E07BT0 LNT FINANCE LIMITED 8.77% 20-Feb-17 99.7936 8.9300 20.00 INE948P07017 SURANJAN HOLDING AND ESTATE 18.50% 28-Feb-17 100.0210 - 40.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 101.7176 8.3500 20.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5294 8.2700 50.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 1.50 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.10% 29-May-18 100.3690 8.9500 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9134 8.3400 205.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 106.8615 8.3900 250.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.8362 8.6800 250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8419 8.6800 50.00 INE191H07060 PVR LTD 10.95% 25-Feb-19 100.4366 11.3500 500.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.4682 8.4100 250.00 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.3500 11.1100 1.00 INE721A08CT4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Jan-20 102.5751 9.9000 50.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 31-Jan-20 104.7019 8.4200 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.5755 8.4500 450.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 102.3000 10.0600 0.50 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 103.9640 9.9300 570.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 64.2566 8.3200 7.50 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.4000 8.3600 20.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 105.6789 8.7700 200.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 07-Dec-21 106.2000 11.2200 6.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.1000 7.3000 1.40 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.1783 8.4200 100.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.5386 9.2400 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 99.1092 9.1100 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.0000 8.5800 5.00 INE134E07414 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.18% 16-Nov-23 105.9535 7.2000 19.40 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.4300 11.2800 10.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 103.1789 8.4600 250.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.6000 8.5600 2.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.1500 2.1800 22.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.4705 8.4100 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.9414 8.3800 100.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 101.4762 8.2600 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6214 8.3600 450.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 99.9116 8.3900 450.00 INE039A09NM1 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 186.9000 10.6000 1.10 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.1300 9.1800 3.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 100.1282 8.9000 93.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 101.5000 7.1900 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.7800 7.2200 8.00 INE053F07595 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 23-Mar-28 98.2000 7.2600 0.10 INE039A09PR5 IFCI LTD. 9.75% 26-Apr-28 103.2000 9.3000 425.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 112.4500 7.1600 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 105.0000 9.7000 425.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 98.2700 10.2000 15.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 98.5500 2.2200 26.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.5500 10.3200 70.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.8356 0.0000 20.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.2500 5.5500 2.00 NSE === INE660A07IF2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 11-Jul-15 100.0653 8.7700 250.00 INE053F09716 IRFC STRPP-43MM 7.63% 29-Oct-15 99.4973 9.0500 1.00 INE756I07324 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 30-Nov-15 100.4274 8.7900 10.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 100.6025 8.9000 55.00 INE043D07EK4 IDFC LIMITED - 05-Jan-16 100.1346 8.6400 7.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.9094 8.7200 42.00 INE804I07TW1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 06-Jun-16 111.0000 0.0000 0.50 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.7902 8.4539 250.00 INE341E07266 MSRDC SR-11 13.50% 27-Jul-16 104.9500 8.7800 0.30 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.5204 8.3535 5.00 INE296A07BK0 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.55% 10-Aug-16 100.5558 8.9600 50.00 INE660A07KC5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.55% 27-Sep-16 101.8125 8.9695 100.00 INE660A07KC5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.55% 27-Sep-16 101.8125 8.9500 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.8451 8.0300 1.00 INE431Q07012 WADHWA CONSTRUCTION & INFRA 20.00% 08-Mar-17 101.9528 - 20.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED - 10-Apr-17 117.5000 0.0000 1.50 INE115A07HE2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 17-May-17 100.0163 8.6175 150.00 INE136E07OL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-May-17 126.9900 - 4.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 158.3617 9.4418 5.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.3335 8.3729 15.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 103.0500 8.1000 8.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5294 8.2600 50.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 103.1240 8.3000 5.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 101.6780 8.5500 50.00 INE195S08017 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.60% 24-Feb-18 101.2922 10.4300 50.00 INE090A08075 ICICI BK NMDFB2 8.00% 24-Feb-18 98.0800 8.7900 1.20 INE547Q07015 TOTAL ENVIRONMENT BUILDING SYSTEMS 17.50% 26-Mar-18 100.0000 17.5000 367.60 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-18 108.7309 9.8512 200.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.4577 7.3801 300.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.4577 8.0800 300.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 100.3690 8.9500 250.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 100.9160 11.1000 150.00 INE756I07589 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.80% 27-Jul-18 100.0200 8.8000 10.00 INE274Q07016 ASHVI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED - 21-Aug-18 99.0699 - 80.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.4900 8.3300 50.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.5480 8.3500 100.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.5480 8.3500 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9134 8.3300 205.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 106.8615 8.3800 250.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 102.7881 11.1000 1.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.8362 8.6700 340.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.8363 8.6700 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8419 8.6700 100.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8419 8.6700 50.00 INE536N07080 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS PVT LTD18.00% 28-Feb-19 96.5000 18.0000 163.10 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.1900 10.0200 255.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.5047 8.6900 207.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.5047 8.6900 200.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 103.2973 8.3700 200.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.1800 8.3600 50.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 101.5906 8.5700 200.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 101.5906 8.5700 100.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 101.0500 8.4400 165.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.4682 8.4000 250.00 INE130C07234 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 02-Jan-20 99.8000 10.9707 2.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.1583 8.8500 90.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.4679 8.3172 100.00 INE721A08CT4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Jan-20 102.5751 9.9274 50.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 104.5550 8.4549 200.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 104.6427 8.4300 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.6319 8.4350 508.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.8400 8.2191 20.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 99.9899 8.6606 50.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 103.9640 9.9300 570.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.7000 8.4400 35.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 103.6598 8.3700 250.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 64.2775 8.2842 7.50 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 105.2453 8.4705 50.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.8869 8.9000 5.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.4000 8.4500 4.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.5000 12.1100 5.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.0400 8.4400 12.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 106.0000 8.7063 200.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 105.5000 11.5900 10.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.9300 7.2300 12.30 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.2281 8.4200 350.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.2281 8.4198 200.00 INE691I07AN1 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.81% 20-May-22 100.0000 8.8000 22.50 INE691I07AQ4 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.81% 26-May-22 100.0000 8.8000 20.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.5386 9.2300 100.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.50% 25-Feb-23 100.6900 9.3494 6.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 99.1092 9.1000 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.0400 9.3750 20.00 INE134E07414 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.18% 22-Nov-23 105.9535 7.2000 19.40 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 15-Feb-24 106.4820 7.2300 60.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 107.7500 9.3800 1.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.8459 9.1069 250.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.8267 9.1001 150.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.1000 11.8000 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.3800 9.1702 10.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.4000 9.8400 73.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.9300 8.5800 100.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.6200 8.5200 20.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.3900 8.8158 5.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.0000 9.6100 248.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.4400 8.3134 250.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.4400 8.4200 250.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.7544 8.5800 69.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.5500 8.5800 6.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.4088 8.4499 100.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.4088 8.4500 100.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 98.7800 8.6616 25.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 98.7800 8.6600 25.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.2400 9.5600 112.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.4705 8.4000 200.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.4705 8.4017 150.00 INE759E08010 L&T FINCORP LIMITED - 31-Dec-24 102.4052 9.5300 500.00 INE572F11067 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Dec-24 43.2000 9.1300 1.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.0369 8.3750 340.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.0369 8.3749 120.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.2500 9.1200 26.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.4762 8.2500 122.20 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 102.9500 9.4600 305.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.7800 8.9800 55.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.5905 8.3650 850.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.5905 8.3650 650.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.8476 8.4000 1150.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.0443 8.3693 1000.00 INE691I07AL5 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.84% 19-May-25 100.1000 8.8150 10.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.2500 8.6525 44.00 INE476M07578 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-May-25 100.0000 8.9000 300.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 98.3000 9.1300 5.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.1977 7.3500 2.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.6000 8.8700 3.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 99.1000 9.8600 10.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.1554 7.2300 11.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 110.5405 7.2500 100.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.2700 7.1900 14.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.8600 8.3137 10.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 111.9149 8.2803 100.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.6661 9.2625 190.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.3500 9.0735 150.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.7400 9.9000 44.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.4000 10.8200 33.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. LTD RESET 31-Dec-99 104.2000 9.7800 15.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.0700 10.9000 8.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.0000 11.1000 7.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.7500 10.9466 7.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange