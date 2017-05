May 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11942.00 NSE 32579.20 ============= TOTAL 44521.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE749A08118 JINDAL STEEL 9.63% 04-Apr-16 99.2434 10.4500 150.00 INE137K08016 HPCL MITTAL ENERGY LTD 0.00% 11-Jun-16 91.1874 9.2900 110.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.5902 8.2900 165.00 INE296A07BK0 BAJAJ FINANCE LTD 9.55% 10-Aug-16 100.5558 8.9800 50.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.7009 8.3300 417.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.7078 8.6500 165.00 INE660A07MA5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 23-Sep-16 100.7075 8.9200 165.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.7243 8.2900 165.00 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-16 100.9488 8.9600 200.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0000 14.9100 1.00 INE283O07087 ASIAN SATELLITE BROADCAST PVT LTD 0.00% 26-Dec-16 104.8777 11.6300 30.00 INE785J07057 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 13.00% 30-Jun-17 101.8653 11.8900 30.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.0150 8.6100 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0612 8.2800 200.00 INE043D07GY0 IDFC LTD 8.43% 13-Nov-17 99.5441 8.5900 450.00 INE514E08CD9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.3049 8.1500 640.00 INE010A07182 PRISM CEMENT LTD 10.75% 19-Feb-18 99.9957 11.1300 30.00 INE195S08017 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.60% 24-Feb-18 101.3042 10.4200 250.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.2608 8.0900 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 101.8409 8.1600 50.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-18 108.7404 4.6400 1000.00 INE437M07018 AMRI HOSPITALS LIMITED 0.00% 26-Apr-18 106.2626 11.0200 40.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.7086 8.5600 50.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 100.0500 8.4300 20.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.9789 8.3700 300.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.6320 8.3300 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.5749 8.6100 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0614 8.2900 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.6150 8.5000 25.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.9200 8.6400 40.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 03-Mar-19 103.7607 8.4600 1000.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 100.1868 8.3400 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.9750 8.4600 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.7634 8.4100 250.00 INE764L07074 SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECTS 11.75% 13-Apr-20 99.5529 11.8400 70.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.5510 10.7800 150.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 99.7900 8.4200 22.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.2145 8.3400 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 64.1333 8.3500 3.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 103.1497 8.4700 150.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.2547 8.3400 100.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 104.8101 10.1900 550.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 103.0000 12.0800 4.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.4500 8.9400 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 07-Dec-21 105.7000 11.1300 3.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 100.2919 8.3400 100.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 102.8960 8.2900 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.1251 8.4100 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 99.1073 9.1100 50.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 100.3261 8.3400 200.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 96.9400 9.0000 125.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 100.3462 8.3400 100.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.4300 11.2300 6.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 103.4400 9.1700 10.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.3000 9.3800 7.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 103.1786 8.4600 250.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.6200 8.6000 30.00 INE721A07IT3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 28-Nov-24 100.4363 9.7100 125.00 INE043D07HC4 IDFC LTD 8.49% 11-Dec-24 98.6700 8.6800 3.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBU 9.20% 18-Dec-24 99.0000 8.5400 9.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.4690 8.4100 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.1272 8.3900 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6540 8.3400 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 99.9360 8.3800 450.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 100.3754 8.3400 100.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 100.4024 8.3400 100.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 100.1410 9.0700 140.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-27 100.4273 8.3400 100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 102.9000 8.8300 25.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.4418 8.3400 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.0410 7.3600 5.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 111.6863 7.1500 3.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 115.2888 6.8600 1.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.6372 7.1500 5.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 26-May-29 100.0000 8.3900 50.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.0000 8.3900 50.00 INE039A09PO2 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-32 101.1000 9.7400 4.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5200 8.1600 104.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.5000 10.3200 100.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 31-Dec-99 111.3000 10.5400 30.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.5000 1.5700 7.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.1700 7.3200 7.00 NSE === INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 100.4446 8.5650 650.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 100.4297 9.0985 200.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 100.4297 8.7000 200.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1022 8.7955 350.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1022 8.5500 350.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.4002 9.2500 270.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.4208 8.2750 5.00 INE296A07BD5 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.85% 25-Apr-16 100.6864 8.9500 37.00 INE814H07034 ADANI POWER LIMITED 10.75% 11-May-16 100.4615 10.0900 850.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.8354 8.3911 50.00 INE445L08029 NABHA POWER LIMITED 9.35% 16-Aug-16 101.0342 8.3500 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.1877 8.2970 6.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6507 8.3323 250.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 101.6945 9.2150 19.00 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.80% 17-Oct-16 100.9488 8.9400 200.00 INE442H08016 ASHOKA BUILDCON LIMITED 10.31% 31-Oct-16 100.2701 10.4718 80.00 INE445L08110 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Dec-16 101.3021 8.3534 50.00 INE445L08110 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Dec-16 101.3021 8.3500 50.00 INE786A07294 JK LAKSHMI CEMENT LIMITED 10.05% 03-Feb-17 101.0411 9.0090 200.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.8438 8.1200 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7628 8.0800 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7628 8.0800 50.00 INE431Q07012 WADHWA CONSTRUCTION & INFRA 20.00% 08-Mar-17 102.4875 - 39.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.7860 8.7000 750.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.6105 7.9900 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.6105 7.9865 100.00 INE306N07FH7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 10-Mar-17 100.0536 8.9132 67.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.7573 8.5647 400.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 99.9421 8.0300 250.00 INE186N07084 EQUITAS MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.50% 26-May-17 100.1294 12.8000 1000.00 INE916DA7HU7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.81% 29-May-17 100.0194 8.7900 150.00 INE759E07616 L&T FINCORP LIMITED 8.91% 29-May-17 99.8931 8.9600 150.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.0150 8.6000 500.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 102.4896 9.2001 50.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.6379 8.6200 10.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.7948 8.3550 100.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 102.2241 8.5000 8.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5087 8.2700 50.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5087 8.2700 50.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5087 8.2700 5.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 104.3725 - 93.00 INE445L08169 NABHA POWER LIMITED 9.40% 30-Sep-17 101.8219 8.4700 55.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 100.3700 9.3400 1.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.3049 8.1413 960.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.2965 8.1000 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.2965 8.1000 50.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.2608 8.1100 300.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.2608 8.1000 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.8409 8.1500 50.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-18 108.7404 9.8500 1000.00 INE043D07HM3 IDFC LIMITED 8.54% 12-Apr-18 99.5322 7.9563 100.00 INE043D07HM3 IDFC LIMITED 8.54% 12-Apr-18 99.5322 8.7000 100.00 INE957N07039 HERO FINCORP LIMITED 8.96% 23-Apr-18 100.0100 8.9335 100.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.7086 8.5500 50.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.4577 8.0800 364.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 100.3073 8.0719 363.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 100.0500 8.4200 40.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.7915 8.3300 100.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.7915 8.3300 100.00 INE477A07076 CANFIN HOMES LIMITED 8.70% 28-Jul-18 99.9900 8.7030 50.00 INE274Q07016 ASHVI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED - 21-Aug-18 99.0603 - 80.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.9789 8.3600 300.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.9977 8.3640 40.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.7479 8.2800 100.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.5848 8.6000 300.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.5848 8.6000 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0614 8.2800 250.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 104.0933 10.6200 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.6913 8.4500 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.7607 8.4500 1000.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 100.0000 8.3920 300.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6800 8.6398 3.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.1844 8.3550 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.1547 8.4000 780.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.1547 8.4000 250.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.6655 8.4600 50.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.6655 8.4600 50.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 101.0000 8.4502 151.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.6400 8.3500 5.00 INE321A07126 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-19 102.8629 10.0000 300.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.3805 8.7897 90.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.7634 8.4004 250.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.2809 8.3150 100.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.9000 8.2031 40.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.9000 8.2113 20.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 31-Mar-20 106.0747 10.9000 300.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 106.6722 10.7500 3.50 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.8000 8.4200 13.00 INE121A08LS0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 28-Apr-20 103.3951 10.0684 300.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 100.9247 8.4500 50.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.2145 8.3350 300.00 INE823G07029 J.K.CEMENT LIMITED 10.50% 20-Aug-20 105.5866 7.0410 420.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.4500 8.3200 10.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 64.2775 8.2842 4.50 INE321A07134 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-20 103.3446 10.0000 300.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 103.1497 8.4600 150.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.0000 8.3900 300.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.9369 8.8500 10.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 104.8101 10.1800 550.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.3700 8.4500 76.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.2901 9.0000 450.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.5000 12.1100 5.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.0971 8.4200 850.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.0971 8.4198 600.00 INE321A07142 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-21 103.7979 10.0000 200.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 100.0000 8.3918 300.00 INE321A07159 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-22 104.2099 10.0000 300.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 102.8960 8.2800 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.1251 8.4000 250.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.6872 7.9900 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 99.1073 9.1000 50.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 100.0000 8.3925 300.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 96.9198 9.0000 150.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 102.6896 8.3700 50.00 INE321A07167 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-23 104.5845 10.0000 940.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 100.3462 8.3350 300.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 111.3000 9.7700 30.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 103.4400 9.1605 20.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.5500 9.8600 241.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.9300 8.5800 37.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.0700 8.4500 20.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.2500 9.5600 12.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.7526 8.5800 443.00 INE721A07IT3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 28-Nov-24 100.4363 9.7000 250.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 100.8000 8.7800 7.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.0700 8.6200 107.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.3000 9.5500 9.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.4690 8.4000 100.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.9940 8.6517 450.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.9940 8.6500 450.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.1954 8.3499 150.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.1954 8.3500 150.00 INE306N08045 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.32% 30-Jan-25 100.0000 9.3100 106.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.3700 9.1000 8.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.4495 8.3500 350.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.0300 8.4800 10.20 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 102.5287 9.5200 60.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.7000 9.0000 14.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.7519 8.3400 700.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6866 8.3501 150.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.1741 8.3500 150.00 INE165K07019 JHAJJAR POWER LIMITED 9.90% 30-Apr-25 105.7000 9.3000 10.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.0000 8.6909 306.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.2501 8.6524 150.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.0000 8.3918 300.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.5000 11.2500 5.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.8200 8.3227 3.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 100.0000 8.3923 350.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.1700 9.1700 3.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 99.1200 8.9800 40.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.7591 8.3283 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.7591 8.3300 50.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 100.4273 8.3350 350.00 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 104.1900 10.0200 5.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.5684 8.8750 47.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.7422 8.3283 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.7422 8.3300 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.4418 8.3350 350.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 111.1422 7.1200 11.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.2800 7.2200 15.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.4534 7.1700 14.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.7420 8.3274 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.7420 8.3300 50.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 100.0800 8.3900 250.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.9318 8.3300 100.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.9318 8.3272 98.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.9200 8.3048 60.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.9200 8.3066 60.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.0000 8.3900 200.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 111.9149 8.1200 100.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.6300 9.8000 4.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 98.4000 9.1200 11.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.5118 9.0476 290.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4800 9.7800 92.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.0400 9.4300 55.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 97.7200 11.0000 35.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.7500 10.9490 11.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.5100 10.8100 8.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.0500 10.8400 5.00 INE565A09231 