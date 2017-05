Jun 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11047.70 NSE 41686.80 ============= TOTAL 52734.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 100.0132 8.5600 950.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 10.60% 06-Oct-15 100.4152 9.2100 270.00 INE916DA7CW4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.25% 21-Mar-16 100.9785 8.8500 100.00 INE814H07034 ADANI POWER LIMITED 10.75% 11-May-16 100.4765 9.9700 850.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.43% 17-Mar-17 100.5166 9.0600 50.00 INE857Q07026 TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED 9.15% 17-May-17 100.0000 9.1400 500.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 27-May-17 100.2044 8.2600 2000.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2947 8.1600 1000.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.6064 8.2300 250.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.1000 - 1.50 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 28-May-18 100.3317 8.2800 500.00 INE916DA7HZ6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.80% 25-Jun-18 100.0200 8.7800 500.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.5058 8.3300 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.5848 8.5900 550.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9410 8.3300 200.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.8912 8.6600 50.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 73.2500 8.4500 8.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 100.2358 8.3300 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.1528 8.4100 450.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.8500 10.9900 0.40 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LTD 8.55% 04-Feb-20 99.3439 8.7000 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.8008 8.4000 100.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 102.3500 10.0500 1.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.2736 8.3300 50.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 100.9195 8.7300 200.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 65.4500 0.0000 1.50 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.3231 8.3300 50.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 102.4650 8.4000 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.2700 8.3800 96.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 100.3689 8.3300 50.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 102.6536 8.4200 100.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 100.4111 8.3300 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 97.1911 8.9500 50.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.9178 8.4200 100.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 104.5316 7.3900 100.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 106.9172 7.3900 100.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 100.4386 8.3300 50.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.4700 0.0000 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.5500 9.1800 7.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 98.5266 8.4200 250.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 101.0146 8.3100 41.30 INE660A08BT6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.25% 22-May-25 99.3052 9.3600 100.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 100.4745 8.3300 50.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 100.5078 8.3300 50.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.5820 8.4200 150.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 100.1794 8.8900 100.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-27 100.5385 8.3300 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.5584 8.3300 50.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 110.4200 7.2000 1.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 26-May-29 100.5847 8.3400 150.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.6086 8.3400 150.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.0000 10.1900 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.7000 7.5000 4.00 INE121A08MO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.75% 20-Sep-99 104.0000 0.0000 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.7500 9.9400 28.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.6800 9.1400 15.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.5500 0.0000 8.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.2000 0.0000 6.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.0000 3.6400 3.00 NSE === INE804I07EV5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 22-Jun-15 169.6340 12.0000 3.60 INE804I07ES1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Jun-15 153.3000 0.0000 1.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 100.0132 8.2500 950.00 INE894F07576 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 16-Jul-15 100.1082 8.9630 200.00 INE583J07015 TRIL INFOPARK LIMITED 12.25% 20-Jul-15 100.2719 10.0345 989.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.4302 9.1619 270.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 99.1041 9.0000 1.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.3316 8.4731 10.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.3936 8.2300 10.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 99.8072 8.2347 5.00 INE916DA7CW4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.25% 21-Mar-16 100.9785 8.7500 900.00 INE916DA7CW4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.25% 21-Mar-16 100.9785 8.7500 100.00 INE814H07034 ADANI POWER LIMITED 10.75% 11-May-16 100.4915 9.9447 850.00 INE310L07183 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-16 102.1057 8.6300 33.60 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3338 9.0000 3.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8258 8.1800 100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8258 8.1800 100.00 INE742F07270 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Sep-16 100.9987 9.4833 100.00 INE958G07536 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 23-Sep-16 100.0000 0.0000 0.50 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 101.6246 9.2650 13.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.7985 8.6922 750.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.5166 9.0500 50.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.7889 8.5500 31.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 101.9367 9.0000 1.00 INE857Q07026 TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED 9.15% 17-May-17 100.0000 9.1300 500.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.2044 8.2200 3800.00 INE140A08SH8 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.13% 29-May-17 100.0000 9.1100 850.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.0877 8.5609 1000.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.0877 8.5600 1000.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.7734 8.3200 2.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.9372 8.2200 50.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.9372 8.2200 50.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8478 8.2700 1.00 INE261F09DO7 NABARD 0.00% 01-Sep-17 83.8244 8.1397 0.70 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.6064 8.2200 250.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 104.2782 - 57.60 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.3173 8.7001 450.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.3173 8.7000 450.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.5566 9.0000 50.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.5566 9.0000 50.00 INE310L07365 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-18 104.5289 8.7200 2.00 INE195S08017 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.60% 24-Feb-18 101.2856 10.4300 300.00 INE310L07373 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-18 104.6582 8.7200 2.20 INE310L07381 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-18 104.8016 8.7200 0.60 INE140A08SI6 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 25-May-18 100.0000 9.2187 1000.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.0000 8.3797 750.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 29-May-18 100.0000 9.2087 2050.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.1162 8.5400 200.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.1162 8.5400 200.00 INE916DA7HZ6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 25-Jun-18 100.0200 8.7900 500.00 INE756I07589 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.80% 27-Jul-18 100.0000 8.8000 500.00 INE477A07076 CANFIN HOMES LIMITED 8.70% 28-Jul-18 100.0000 8.7000 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.0627 8.3390 60.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.5058 8.3200 50.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.8544 8.2510 100.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.8452 8.5100 550.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.5848 8.6000 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9410 8.3200 200.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 104.0502 10.6400 100.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.8694 9.2500 150.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.0800 8.3700 1.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.9813 8.6200 150.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.9813 8.6200 100.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 100.0000 8.3917 600.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.0835 8.3800 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.0835 8.3800 100.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.2200 8.5700 2.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.2257 8.3800 750.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.2257 8.3800 300.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 101.9518 8.3501 150.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 101.9518 8.3500 150.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.6700 8.3400 5.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.0500 11.8100 3.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.8200 8.6700 90.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.3439 8.7000 490.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.8008 8.3900 550.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.8008 8.3900 400.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.6877 8.4000 50.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.3200 8.3050 71.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 31-Mar-20 106.2300 10.8600 300.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 106.6700 10.7500 150.00 INE115A07HB8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.49% 28-Apr-20 99.6236 8.5700 1500.00 INE115A07HB8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.49% 28-Apr-20 99.5462 8.5894 1000.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.0000 8.3890 600.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 100.9195 8.7200 200.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.25% 05-Sep-20 99.9000 11.2331 300.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.3132 8.3500 13.00 INE121A08NA4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 30-Oct-20 103.5304 10.0900 120.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.0000 8.3905 700.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.3700 8.4500 17.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.3251 8.9900 450.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 102.6607 8.3500 124.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.2800 8.3800 227.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 105.7708 11.5300 11.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.1500 8.3500 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.7531 9.1800 50.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 100.0000 8.3916 800.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 102.6536 8.4100 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.2369 8.3800 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.0000 8.5800 250.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 100.0000 8.3924 850.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.2000 8.7700 50.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 102.7000 8.3700 50.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.9178 8.4100 100.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 102.9000 7.6400 50.00 INE134E07414 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.18% 22-Nov-23 104.4500 7.4400 13.00 INE514E08DG0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 03-Dec-23 107.0300 8.3000 50.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 105.4000 7.6200 50.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 100.0000 8.3911 750.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.7500 9.8300 68.00 INE114A07489 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.70% 25-Aug-24 101.8000 8.3200 1.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.8800 9.3200 10.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 103.5390 8.3500 16.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.9200 8.6615 250.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 98.5266 8.4100 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.1467 8.3575 150.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.1633 8.3549 50.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 99.2658 8.2050 100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.5913 8.3500 9.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.8200 8.9700 201.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.7513 8.3400 950.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.7840 8.3351 400.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.0000 8.6900 265.00 INE660A08BT6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.25% 22-May-25 99.3052 9.3500 100.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.0000 8.3917 600.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 100.0181 8.3900 550.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.5820 8.4100 150.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 98.2000 9.1500 10.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.5200 9.0000 150.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 100.0181 8.3900 500.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.2000 10.0600 5.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.1952 7.3500 9.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.6100 8.8700 100.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.0181 8.3900 550.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 100.0181 8.3900 600.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.2184 8.2950 100.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.2184 8.2922 50.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.0000 8.3900 600.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 112.4895 8.2186 100.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 112.6060 8.2053 50.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 99.4100 8.9800 250.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.5935 10.7800 70.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.6741 10.9500 27.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 99.6000 10.4800 10.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.5400 9.3000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com