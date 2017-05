Jun 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4981.50 NSE 20225.30 ============= TOTAL 25206.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.7727 8.2300 93.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.7558 8.6000 92.00 INE660A07KC5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.55% 27-Sep-16 101.8911 8.8800 92.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.7918 8.2300 92.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 106.0000 7.5300 1.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0000 - 8.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.72% 08-Feb-17 101.0178 8.0000 100.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.43% 17-Mar-17 100.5952 9.0100 100.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 81.2250 8.3900 10.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.2893 8.2800 200.00 INE756I07589 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.80% 27-Jul-18 100.0300 8.7700 500.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-18 101.3467 8.3400 850.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 17-Jan-19 102.7309 8.7100 50.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.3834 8.3000 5.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 72.9200 8.6000 8.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.1528 8.4100 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.3349 8.2800 280.00 INE134E07414 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.18% 16-Nov-23 105.6244 7.2500 12.50 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 101.0744 8.0700 300.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.2000 9.5800 3.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 98.9748 8.3500 250.00 INE514E08EK0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 98.7808 8.2900 50.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 101.1182 8.3100 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.1006 8.4200 800.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.8800 11.1700 3.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.6551 8.4100 150.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.1500 9.1700 6.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 100.1923 8.8900 150.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.0800 8.3900 50.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 112.6500 6.9600 1.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.7000 8.2100 90.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 26-May-29 100.0800 8.3900 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.7000 8.2200 60.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.6500 9.6500 5.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 99.7600 10.2400 6.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 108.2000 9.8700 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.3300 0.0000 100.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.3700 0.0000 70.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.9000 9.7600 42.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.3928 10.4900 1.00 NSE === INE804I07EV5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 22-Jun-15 169.6980 - 2.50 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 100.0686 8.3240 37.50 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 100.0686 8.0999 37.50 INE848E07575 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-15 100.0021 8.1300 10.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 100.5472 8.2726 60.00 INE649A09035 STATE BANK OF HYDERABAD 8.80% 29-Apr-16 99.5092 9.3299 6.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.8687 8.3616 5.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.0172 8.2617 53.00 INE752E07EY9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-16 101.5993 8.1000 17.50 INE752E07EY9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-16 101.5993 8.1000 17.50 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 101.0178 7.9900 100.00 INE916DA7HP7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.77% 24-Feb-17 100.0100 8.7896 120.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.5952 9.0000 100.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.9049 8.4588 16.00 INE572E09031 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.25% 30-Mar-17 101.4503 8.5454 50.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 101.9331 9.0000 2.00 INE916DA7HQ5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.78% 03-Apr-17 100.0100 8.7900 250.00 INE306N07FU0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.71% 03-Apr-17 99.7106 8.8488 120.00 INE568Q07037 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-17 101.2588 10.1072 1250.00 INE916DA7HR3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 02-May-17 100.0100 8.7902 200.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.2240 8.2100 500.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 102.3674 9.0000 3.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.1318 9.2000 0.80 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 81.3850 8.3000 10.00 INE556F09494 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.60% 16-Mar-18 100.1756 8.5015 750.00 INE556F09494 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.60% 16-Mar-18 100.1756 8.2100 750.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.8957 7.9700 5.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 100.0033 7.9200 20.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.0000 8.3797 250.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 29-May-18 100.0000 9.2087 300.00 INE043D07HK7 IDFC LIMITED 8.53% 30-May-18 99.8795 7.7796 150.00 INE043D07HK7 IDFC LIMITED 8.53% 30-May-18 99.8795 8.5700 150.00 INE043D07HS0 IDFC LIMITED SR-PP 21 OP I 8.65% 28-Jun-18 100.2104 8.5813 750.00 INE756I07589 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.80% 27-Jul-18 100.0300 8.7900 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.8700 8.4000 176.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.1185 8.3112 60.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.3467 8.3400 850.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9519 8.3240 100.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 104.1845 10.6000 300.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7309 8.7000 50.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 100.0000 8.3900 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.1528 8.4000 200.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.4463 8.6000 600.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 98.9000 8.8200 71.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.8108 8.3874 100.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.3200 8.3050 29.00 INE115A07HB8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.49% 28-Apr-20 99.6327 8.5669 500.00 INE115A07HB8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.49% 28-Apr-20 99.6327 8.5675 500.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.5140 8.5552 500.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.0000 8.3900 100.00 INE691I07AS0 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.81% 29-May-20 100.2500 8.7350 500.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED RESET 22-Jun-20 99.3000 9.3100 15.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.2911 8.3550 100.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.2911 8.3550 100.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 97.9200 8.3700 1.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.0000 8.3900 100.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.6583 10.3600 50.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 100.4000 8.9700 3.00 INE692A09126 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Oct-21 99.9700 8.8800 2.00 INE721A07IQ9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 26-Nov-21 100.2089 9.7150 500.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.8504 8.4700 446.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.8504 8.4698 350.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 106.3529 11.4000 11.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.3319 8.2700 380.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.3319 8.2688 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 111.4139 9.1000 200.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 111.4139 9.0999 150.00 INE691I07AQ4 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.81% 26-May-22 100.0000 8.8000 12.50 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 100.0000 8.3900 200.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 100.0000 8.3900 200.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 97.2160 8.9500 50.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 100.0000 8.3900 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.4700 9.0000 150.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.0800 11.8000 2.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 101.4365 9.6200 20.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.7000 8.9600 20.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 101.0744 8.2300 300.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 98.9748 8.3400 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.3646 8.4798 150.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.3487 8.4825 150.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.8300 9.0300 2.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 98.7808 8.2800 100.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 98.7500 8.6300 339.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.1235 9.6100 300.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.1182 8.3000 255.50 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 99.2500 8.8600 201.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.1950 9.3200 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.9708 8.4600 1150.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.3400 8.6380 160.00 INE691I07AR2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.85% 26-May-25 100.0000 8.8500 200.00 INE476M07578 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-May-25 100.0000 8.9000 200.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.0000 8.3900 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.6300 11.2300 3.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.6337 8.3500 210.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 100.0800 8.3900 150.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 102.9000 10.6700 1.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.6551 8.4000 150.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.2000 9.1700 1.00 INE535N08064 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 8.62% 23-Feb-27 98.8000 9.0300 20.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.6168 8.3500 210.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 100.0800 8.3900 200.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.3586 7.3300 9.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.5929 8.3500 210.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.0600 8.3800 100.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.5279 7.3000 50.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 109.7960 7.2700 50.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 109.5287 7.3000 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.5787 8.3500 120.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 100.0600 8.3800 100.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.0000 8.3900 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.6752 10.9500 27.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.6500 9.7500 8.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.6000 10.7600 4.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.3500 10.7700 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 