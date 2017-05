Jun 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9196.60 NSE 26019.60 ============= TOTAL 35216.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE514E08BC3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.0187 8.7300 350.00 INE043D07BL8 IDFC LTD 9.57% 06-Jul-15 100.0296 8.8400 350.00 INE001A07MR6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.99% 17-Aug-15 100.0493 8.4300 2700.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 99.9553 8.3800 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 99.8918 8.3600 50.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 100.2807 8.3300 750.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.7057 8.1800 100.00 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 100.9988 8.1800 100.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 102.1230 8.9200 50.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 111.5410 1.3800 150.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 27-May-17 100.0610 8.3100 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 101.3523 8.3600 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1178 8.2600 500.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8138 8.2800 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8787 8.2500 300.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.9752 8.2500 10.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 0.50 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 28-May-18 100.2026 8.3100 170.00 INE477A07076 CAN FIN HOMES LIMITED 8.70% 28-Jun-18 100.0000 8.7000 100.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 98.7872 8.2600 50.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.6774 8.4900 100.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.8500 10.7000 3.50 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.6013 8.4900 100.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.5460 8.4900 100.00 INE528G08196 YES BANK LTD 10.30% 25-Jul-21 103.7000 9.8900 150.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 103.0000 6.0600 4.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.4951 8.4900 100.00 INE895D08477 TATA SONS LTD 9.70% 25-Jul-22 105.2500 8.6400 20.00 INE733E07JB6 NTPC LTD 8.84% 04-Oct-22 102.0595 8.4400 200.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 99.4481 8.4900 100.00 INE134E07414 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.18% 16-Nov-23 105.6871 7.2200 10.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.3932 8.4900 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.6842 8.4000 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.5000 8.6200 1.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.6324 8.1400 500.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 99.3533 8.4900 100.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.3860 8.4900 150.00 INE848E07385 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-27 102.9979 8.4300 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.7500 7.2200 0.60 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-27 99.3558 8.4900 150.00 INE848E07484 NHPC LTD 8.78% 11-Feb-28 102.7751 8.4100 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 99.3196 8.4900 150.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 26-May-29 99.2943 8.4900 150.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 99.2703 8.4900 150.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.8500 8.6000 18.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.0500 0.0000 2.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 110.3500 0.0000 4.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.2400 9.7500 41.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 101.0565 9.3700 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.5000 2.7000 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.4500 0.0000 2.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.1000 10.8400 1.00 NSE === INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.0187 8.4000 350.00 INE043D07BL8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 06-Jul-15 100.0296 8.5000 350.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.0926 8.4996 50.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.0926 8.2200 50.00 INE001A07MR6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.99% 17-Aug-15 100.0493 8.0500 2700.00 INE148I07365 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 24-Sep-15 121.1080 8.6000 1000.00 INE148I07365 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 24-Sep-15 121.1080 8.6000 150.00 INE909H07AV2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 27-Sep-15 100.4610 8.6270 19.00 INE909H07AM1 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 13-Nov-15 100.1726 8.7300 500.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 100.2294 8.5600 920.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.2081 8.5700 4500.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.4382 8.2350 10.00 INE649A09035 STATE BANK OF HYDERABAD 8.80% 29-Apr-16 99.6592 9.1500 6.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9553 8.3400 500.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.7901 8.2999 500.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.7901 8.3000 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.8918 8.3400 50.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 100.2807 8.3100 750.00 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-16 100.6273 8.2000 16.30 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-16 100.6273 8.2000 16.30 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 102.1230 8.9000 50.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.7026 8.2000 28.80 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.7026 8.2000 28.80 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 101.4187 8.4070 4.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 137.5269 8.6000 100.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 137.5269 8.6000 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.9397 7.9550 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.9397 7.9550 50.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 111.5410 8.1000 150.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.4673 7.9520 300.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.4673 7.9550 300.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.3811 8.0092 50.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 99.9909 7.9862 180.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 128.8167 8.7800 40.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 102.0273 9.2500 20.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 102.3534 8.6400 140.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.0000 8.3300 250.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.0610 8.3000 50.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.0729 8.2900 40.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.3523 8.3500 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1178 8.2400 500.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8138 8.2800 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.9000 8.2394 600.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.7951 8.3400 5.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 102.7825 8.7230 90.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0215 8.2200 30.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 100.1140 8.1200 10.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.5411 8.2700 30.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 99.7774 8.0200 35.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 99.8578 8.2894 50.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 99.8578 8.2900 50.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 99.9800 8.3869 220.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.8400 8.3500 90.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 107.8500 8.5800 2.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 100.1590 8.6100 2.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 102.9793 8.5700 200.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 102.9793 8.5700 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.1164 8.5700 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.1164 8.5700 200.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 98.3904 8.3800 150.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 98.3904 8.3737 100.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 100.0000 8.3912 150.00 INE238A08310 AXIS BANK LIMITED 9.15% 16-Jun-19 102.5294 8.3750 10.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.8100 8.6012 46.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.5160 8.5778 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.6150 8.5500 50.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 98.4200 8.9500 71.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.4587 8.2999 100.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.4587 8.3000 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.3097 8.5199 200.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.3097 8.5200 200.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.2239 8.3882 50.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.2239 8.3800 50.00 INE134E08CR6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-20 101.0800 8.5900 20.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.5000 8.4912 300.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.0000 8.3886 150.00 INE691I07AS0 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.81% 29-May-20 100.0000 8.8100 150.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 100.7187 8.7800 50.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 100.3800 8.5900 40.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 100.7700 8.5900 24.00 INE053F09EH0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.64% 17-May-21 101.1250 8.5600 1.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.0000 8.3902 150.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 101.1500 8.5900 40.00 INE528G08196 YES BANK LIMITED 10.30% 25-Jul-21 103.9606 9.4000 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.5113 8.5400 122.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.5113 8.5398 100.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 106.3629 11.4000 11.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.9238 8.5400 150.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.9238 8.5400 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.0667 8.3187 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.0667 8.3200 250.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 98.8500 8.4950 300.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 100.0000 8.3912 150.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 104.8100 8.7500 50.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 102.0595 8.4300 200.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.1548 8.4294 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.1548 8.4300 50.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 100.0000 8.3921 150.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 106.0700 8.7500 200.00 INE895D07446 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-24 106.7400 8.7500 200.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 100.0000 8.3908 150.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.4700 9.6700 20.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.0300 8.6100 10.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 100.6500 9.6844 150.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.5709 8.4125 200.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.3000 8.6500 20.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.1500 9.8500 49.20 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 99.2700 9.5700 4.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.0345 8.5598 200.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.0345 8.5590 200.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.3417 8.5750 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 98.4628 8.4200 50.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 98.4628 8.4200 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.4236 8.5100 50.00 INE134E08CS4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-25 101.8600 8.5900 20.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.0000 9.6300 10.00 INE148I07BV3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-May-25 100.1900 8.9300 97.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.3100 8.6426 75.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.0000 8.3914 150.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.8704 8.5700 4.20 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.3860 8.4800 250.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.2700 9.1600 6.00 INE848E07385 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-27 102.9979 8.4200 50.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 99.3558 8.4800 200.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 102.7751 8.4000 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 99.3196 8.4800 200.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.8833 7.2600 50.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 109.8842 7.2600 50.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 99.2943 8.4800 200.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 99.2703 8.4800 183.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.9000 9.6300 5.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 103.9973 8.5800 10.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.5800 11.0000 600.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.9000 10.7073 170.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.0700 9.4300 40.00 INE476A08035 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange