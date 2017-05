Jun 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5990.10 NSE 33167.00 ============= TOTAL 39157.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.29% 25-Jun-15 99.9916 8.1500 200.00 INE514E08BC3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.0538 8.0000 280.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 100.0010 8.0000 117.50 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1513 8.3400 150.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 100.1899 8.4100 250.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT LTD 0.00% 13-Feb-16 125.4480 0.0000 150.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.5460 8.3300 1.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.1919 8.2700 750.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.7241 8.2800 200.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.6557 8.3400 450.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0000 - 2.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 99.8684 8.2400 50.00 INE134E08HA1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.29% 13-Jun-18 99.8152 8.3600 50.00 INE121A08LZ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.25% 01-Aug-18 106.5588 9.7100 250.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.3167 8.7900 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 03-Mar-19 103.2649 8.6100 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.6126 8.5600 150.00 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.4000 11.0900 2.00 INE121A08MV2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.50% 05-Dec-19 105.9198 9.7700 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.1218 8.5800 1050.00 INE804I08619 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 104.1000 10.8600 0.60 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 100.6412 8.8000 150.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 103.0000 0.0000 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.2204 8.5800 250.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 18-Mar-23 101.4421 8.6300 450.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.6120 10.8500 17.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.0200 0.0000 200.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.0400 9.6500 15.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 99.1060 8.6100 50.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.1000 9.6000 3.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 97.8903 8.4700 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 98.9011 8.5500 100.00 INE148I07BV3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 13-May-25 100.1990 8.9700 36.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 100.2307 8.8800 30.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.0000 7.4700 10.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.5000 0.0000 5.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 108.3000 9.8500 4.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 30-Dec-99 104.2000 10.0400 55.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.8144 6.0200 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.5400 10.8000 1.00 NSE === INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.9992 7.7000 2250.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.9916 7.8500 200.00 INE804I07ES1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Jun-15 152.7690 0.0000 2.50 INE001A07MQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 13-Jul-15 100.0089 8.1500 400.00 INE001A07MQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 13-Jul-15 100.0089 8.4543 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1513 8.0700 150.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.9863 8.2424 100.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.9863 8.0000 100.00 INE957N07013 HERO FINCORP LIMITED 10.20% 03-Oct-15 100.3585 8.4973 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4205 8.3094 150.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 125.4480 8.8000 1600.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 125.4480 8.8000 150.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 99.7326 8.8213 250.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 100.2503 8.3400 250.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 100.2503 8.3400 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.1919 8.2750 750.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.7241 8.2600 450.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.7241 8.2600 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.6557 8.3377 450.00 INE043D07GZ7 IDFC LIMITED 0.00% 25-Nov-16 88.3186 8.7758 1000.00 INE043D07GZ7 IDFC LIMITED 0.00% 25-Nov-16 88.3186 8.7758 1000.00 INE445L08110 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Dec-16 101.0748 8.5090 100.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 138.6794 8.6199 200.00 INE431Q07012 WADHWA CONSTRUCTION & INFRA 20.00% 08-Mar-17 102.2000 - 60.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 102.0369 9.2400 10.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.0094 8.3300 16.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 102.4622 8.2000 50.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.8160 8.6612 50.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.8160 8.6650 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1279 8.2300 10.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 23-Jul-17 101.5212 8.6500 100.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 23-Jul-17 101.5212 8.6500 100.00 INE514E08DW7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.73% 30-Jul-17 100.0066 8.0900 1000.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 104.4550 - 60.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.3280 8.1800 5.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 100.0409 8.1500 5.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.5871 8.1000 8.00 INE103S07013 KARVY REALTY (INDIA) LIMITED 19.00% 01-May-18 99.0109 - 120.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8367 8.3500 700.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 22-May-18 100.1486 8.9759 224.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.4600 8.2500 221.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 100.2118 8.1070 137.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 99.8684 8.2300 50.00 INE296A07GH5 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.88% 11-Jun-18 99.8254 8.9505 100.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 99.8152 8.3500 50.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.2010 8.3132 221.00 INE121A08LZ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 01-Aug-18 106.5588 9.7000 250.00 INE001A07NQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 11-Sep-18 99.5735 8.6482 1500.00 INE001A07NQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 11-Sep-18 99.5735 8.6500 1500.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.5896 8.7435 200.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.5896 8.7435 200.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.3386 8.7800 400.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.3386 8.7800 150.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.2649 8.6000 238.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 104.0782 7.6917 96.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.3185 8.6200 150.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.6126 8.5500 150.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 99.9762 8.5164 50.00 INE121A08MX8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.50% 05-Dec-19 105.9198 9.7900 100.00 INE572F11018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Dec-19 66.4500 9.3400 6.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 99.8200 8.9300 200.00 INE039A07827 IFCI LIMITED TRANCHE-II 9.35% 13-Feb-20 98.4500 9.7500 1.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.1218 8.5700 1550.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.0470 8.5899 198.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 99.8341 8.6997 300.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.3600 8.5329 4.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.7183 8.4600 50.00 INE752E07IF9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-20 104.4975 8.4955 50.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 100.6412 8.7900 300.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 100.9500 8.5500 2.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.5600 - 6.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.1899 8.1500 700.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.2204 8.6000 250.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.8000 8.5700 52.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 104.6400 8.7600 400.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 101.4421 8.6200 450.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.1354 8.6000 200.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 107.0756 7.2000 300.00 INE134E07414 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.18% 22-Nov-23 105.6375 7.2400 0.50 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.6120 11.1500 17.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.9500 8.7300 6.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 104.9700 8.3595 500.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 104.9700 8.3594 500.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.7500 8.9500 200.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.8612 9.4400 164.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.3000 8.6500 4.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.1060 8.6000 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.1060 8.6000 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.0000 9.6100 3.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.2451 8.5900 200.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.2451 8.5917 100.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.1200 8.6373 150.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 97.9548 8.5000 250.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 97.9548 8.5000 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 97.9210 8.5498 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 97.9210 8.5500 50.00 INE306N08045 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.32% 30-Jan-25 100.0000 9.3200 100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 97.8903 8.4600 400.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 99.9970 8.7300 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.7113 8.5000 750.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.7113 8.5001 600.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.9011 8.5450 1650.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.9011 8.5441 1050.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.0000 8.6900 50.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.0000 8.3900 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.5862 8.4800 50.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.3830 8.4800 100.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.6233 8.4800 50.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 97.8900 9.2400 25.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 99.3528 8.4800 150.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.6576 8.4800 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 103.0000 8.8200 10.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 99.3166 8.4800 100.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.0000 7.4100 5.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 100.6811 8.4800 50.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 99.2909 8.4800 100.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.7102 8.4800 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.6525 8.4200 50.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 99.2673 8.4800 100.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.2500 9.8500 5.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 8.72% 27-Mar-35 98.4000 - 3.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.3500 10.1300 4.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 113.9500 10.2700 37.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 94.6700 10.9900 1200.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.6000 9.3536 100.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. RESET 31-Dec-99 104.2000 9.7000 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.2200 9.8200 18.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 99.9700 9.4500 10.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 106.8500 11.3500 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.6000 10.7875 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange