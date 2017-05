Jun 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11926.60 NSE 26358.50 ============= TOTAL 38285.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.0547 8.6200 350.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.0706 8.2900 100.00 INE261F09HF9 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.1650 7.8900 900.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1543 8.2600 350.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.1240 8.2600 500.00 INE013A07WV2 RELIANCE CAPITAL LTD. 0.00% 21-Aug-15 0.0000 750.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.2096 8.3400 250.00 INE916DA7CV6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 10-Sep-15 100.3385 8.4200 500.00 INE916DA7FB1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.40% 14-Sep-15 100.1644 8.4500 1000.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.1931 8.6700 50.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 99.6368 8.3000 236.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 101.1132 8.7100 50.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.0291 9.2000 30.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.3862 8.6400 150.00 INE958G08922 RELIGARE FININVES LTD 13.00% 30-May-17 101.5100 12.4300 6.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 101.4982 8.2800 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0915 8.2600 300.00 INE514E08DW7 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.73% 30-Jul-17 99.9879 8.7100 1000.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 1.00 INE514E08CM0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 09-May-18 99.9549 8.2600 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.5827 8.5000 550.00 INE514E08DA3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.4326 8.3900 500.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.3367 8.7900 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 03-Mar-19 103.2307 8.6200 2400.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 73.7000 8.3800 32.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.6900 8.5200 10.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.3370 8.3600 100.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.5000 8.6400 14.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.35% 22-Nov-23 106.6660 7.2600 200.00 INE557F07082 NATIONAL HOUSING BANK 8.26% 13-Jan-24 106.1956 7.2600 3.60 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 106.0507 7.2600 100.00 INE895D07446 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-24 106.7900 8.7500 200.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.6000 9.5000 20.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8700 2.00 INE039A09PR5 IFCI LTD. 9.75% 26-Apr-28 98.9600 9.8800 670.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 108.0500 7.5100 31.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 113.8480 7.3600 0.50 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 103.9700 10.8200 5.00 INE121A08MO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.75% 20-Sep-99 105.9082 11.4700 5.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 104.5000 10.8500 0.50 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.5300 9.3000 3.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 100.2748 9.8900 120.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.5981 0.0000 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5000 3.3400 28.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.0000 5.3600 6.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.4300 10.1800 3.00 NSE === INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.0584 8.2500 50.00 INE804I07ES1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Jun-15 152.7690 0.0000 3.50 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.0547 8.3000 350.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 100.0706 7.9900 100.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.1650 7.9900 900.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1543 7.9900 350.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.1240 7.9900 500.00 INE013A07WV2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 21-Aug-15 121.5271 8.4100 750.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.2096 8.1000 250.00 INE001A07NF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.32% 10-Sep-15 100.1638 8.3466 2500.00 INE001A07NF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.32% 10-Sep-15 100.1638 8.1000 2500.00 INE916DA7CV6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.14% 10-Sep-15 100.3385 8.2000 500.00 INE916DA7FB1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.40% 14-Sep-15 100.1644 8.2000 1000.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 99.0200 - 26.20 INE668F07012 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 10.25% 07-Nov-15 100.5438 8.7836 50.00 INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 100.0583 8.1500 50.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.1931 8.5999 50.00 INE160A09132 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 16-Apr-16 99.9400 9.2500 3.00 INE896L07017 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 12.25% 23-May-16 101.4587 10.5150 1000.00 INE896L07025 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 12.25% 23-May-16 101.4587 10.5150 500.00 INE915D07PK9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 13-Jun-16 108.8900 - 99.50 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 101.1132 8.7000 50.00 INE915D07PP8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Jun-16 108.4400 - 49.50 INE866I07222 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-16 101.5139 10.3000 96.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 100.0100 9.1500 1.00 INE136E07NS8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Dec-16 123.2000 - 1.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 138.7108 8.6199 200.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 138.7108 8.6200 200.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.3862 8.6300 150.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.0915 8.2796 300.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.0915 8.2800 300.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.9477 8.5976 15.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4972 8.2700 300.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4972 8.2700 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0915 8.2500 300.00 INE084A09126 BANK OF INDIA RESET 27-Jul-17 102.1200 9.4000 4.00 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 123.7300 - 1.10 INE514E08DW7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.73% 30-Jul-17 99.9879 8.2000 1000.00 INE514E08DZ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 11.80% 11-Sep-17 100.0416 8.7214 250.00 INE514E08DZ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 11.80% 11-Sep-17 100.0416 8.1000 250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5576 8.2395 269.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 104.4350 - 77.60 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.0071 8.3810 5.00 INE514E08EC7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.63% 27-Oct-17 99.9820 8.5875 500.00 INE514E08EC7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.63% 27-Oct-17 99.9820 8.2400 500.00 INE306N07FB0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 02-Mar-18 100.0397 8.9900 100.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 99.9549 8.2500 50.00 INE033L07CS5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.90% 04-Jun-18 100.0000 8.9000 100.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.6562 8.5400 40.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5827 8.4900 1000.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5827 8.4900 450.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.4326 8.3876 500.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.3367 8.7800 400.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.3520 8.7750 150.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.2307 8.6100 750.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.2307 8.6082 350.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.5000 8.5883 1000.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.7500 11.5943 7.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.3370 8.3500 200.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 99.8600 8.6900 150.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.1900 8.5700 2.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 101.2365 8.3500 100.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 101.2365 8.3519 50.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.5000 8.6400 14.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.8783 8.5100 20.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.6000 8.5200 1.00 INE721A07JB9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 05-Jan-22 99.9572 10.2550 450.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 104.8600 8.7420 50.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 106.6157 7.2700 250.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.35% 22-Nov-23 105.2600 7.4800 100.00 INE557F07082 NATIONAL HOUSING BANK 8.26% 13-Jan-24 104.6500 7.5000 3.60 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 104.6500 7.4700 50.00 INE895D07446 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-24 106.7900 8.7426 200.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.2825 9.6500 4.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.4600 9.8700 4.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 100.3136 9.7564 220.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.8500 9.7300 55.90 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 97.5000 8.8678 1000.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.4163 8.5600 90.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.6116 8.7099 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.2193 8.5417 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.2193 8.5419 50.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 99.9500 8.6970 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.7317 7.2800 1.60 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.0126 7.4100 6.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 110.4481 7.2800 3.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.6725 8.4169 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.6725 8.4175 50.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 113.9500 10.2700 2.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 101.0000 9.8940 501.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.4300 11.0500 464.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 104.0000 10.0400 450.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.5800 9.9250 18.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com