Jun 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5114.90 NSE 23795.60 ============= TOTAL 28910.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07MQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 13-Jul-15 100.0073 8.5200 250.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.1840 8.7500 50.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK FOR RURAL AND 9.70% 06-Jun-16 101.2769 8.3000 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 99.0000 12.8900 4.80 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0000 - 2.00 INE283O07087 ASIAN SATELLITE BROADCAST PVT LTD 0.00% 26-Dec-16 105.2595 11.6100 20.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 27-May-17 100.0731 8.3000 200.00 INE785J07057 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 13.00% 30-Jun-17 101.8609 11.8900 20.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 101.5087 8.2600 93.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1016 8.2400 500.00 INE121A08MC2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 21-Nov-17 106.2137 9.7100 750.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 81.5927 8.2500 60.00 INE010A07182 PRISM CEMENT LTD 10.75% 19-Feb-18 99.9054 11.0900 20.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 99.4261 8.1500 70.00 INE437M07018 AMRI HOSPITALS LIMITED 0.00% 26-Apr-18 106.4325 11.0800 30.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK 11.90% 03-May-18 103.4000 11.4400 4.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.2173 8.1600 30.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 28-May-18 100.0813 8.3500 300.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 99.8098 8.2600 250.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.2560 8.1700 10.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.2000 8.3700 80.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.6380 8.4800 354.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.5656 8.7600 500.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.9178 10.9400 50.00 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.5000 11.5000 7.00 INE764L07074 SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECTS 11.75% 13-Apr-20 99.1764 11.9500 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.1403 7.1900 14.80 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.1425 7.1900 17.40 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 102.2190 8.4100 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 99.4547 7.2700 150.00 INE305A09224 TFCI LTD 9.50% 25-Feb-23 103.2465 8.8800 1.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 102.5998 8.3500 100.00 INE557F07082 NATIONAL HOUSING BANK 8.26% 13-Jan-24 106.5215 7.2000 3.60 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.0000 11.3100 10.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 99.4850 8.5500 150.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 99.9400 8.7100 85.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 100.5748 8.3900 250.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.0000 8.6900 50.00 INE115A07HH5 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.50% 04-Jun-25 100.0000 8.4900 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.7095 11.2000 1.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 110.2000 7.2300 8.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.4000 7.4000 34.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 113.6966 7.3700 0.30 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.0500 0.0000 5.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 110.3500 0.0000 4.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 101.1200 9.4000 249.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 100.9000 9.2400 71.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.5000 10.3200 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.6000 0.0000 6.00 NSE === INE804I07ES1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Jun-15 152.9650 0.0000 5.00 INE001A07MQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 13-Jul-15 100.0000 8.2203 3100.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.0598 8.2400 350.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.1840 8.5799 50.00 INE804I07IF9 ECL FINANCE LIMITED - 28-Jan-16 170.1000 0.0000 2.50 INE160A09132 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 16-Apr-16 100.1240 9.0000 3.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 101.2769 8.3000 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.6192 10.3000 200.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 100.2066 9.0000 1.00 INE445L08227 NABHA POWER LIMITED 8.25% 10-Apr-17 100.0000 8.2574 350.00 INE445L08243 NABHA POWER LIMITED 8.25% 27-Apr-17 100.0000 8.2508 700.00 INE523E07BJ1 L & T FINANCE LIMITED 8.79% 02-May-17 99.8138 8.8692 30.00 INE445L08250 NABHA POWER LIMITED 8.25% 24-May-17 100.0000 8.2404 750.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 102.5724 8.5000 100.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 102.5724 8.4994 90.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.0731 8.2900 200.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-17 102.4432 8.2300 12.50 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.8617 8.6300 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.8617 8.6300 50.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.7818 9.2575 10.00 INE532F07AR4 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD - 12-Sep-17 109.1070 10.4566 10.00 INE121A08MC2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.75% 21-Nov-17 106.2137 9.7000 750.00 INE852K07020 RELIGARE HOUSING DEVELOPMENT FIN. 0.00% 15-Mar-18 101.9836 10.3842 25.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.2428 8.2378 100.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.0813 8.3450 300.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 99.8098 8.2500 150.00 INE658R07042 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.85% 08-Jun-18 100.0000 10.8379 150.00 INE477A07076 CANFIN HOMES LIMITED 8.70% 28-Jul-18 100.0000 8.7000 150.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.3600 8.6508 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6380 8.4700 488.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5804 8.4900 100.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.4526 8.3725 500.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.4526 8.3700 500.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.5698 8.6000 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.5698 8.6000 250.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 106.7430 8.4000 50.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 106.7430 8.4000 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.3400 8.5650 19.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 101.4600 8.8007 15.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.5000 8.5883 1000.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.5300 10.7900 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.1965 8.5500 300.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.1965 8.5500 300.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.2600 8.5500 92.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 107.0777 7.2500 11.20 INE476M07628 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 05-Jun-20 100.0000 8.8900 200.00 INE053F09EH0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.64% 17-May-21 101.5500 8.4600 9.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 108.5926 9.7000 3.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.5000 12.1100 3.00 INE752E07HV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-21 101.0600 8.5990 1.30 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.4900 8.5400 9.00 INE691I07AQ4 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.81% 26-May-22 100.0000 8.8000 5.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.3300 9.5200 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.1600 8.5900 124.00 INE202B08454 DEWAN HOUSING FINANCE COROPORATION 11.20% 22-Nov-22 104.8900 10.2200 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 102.2190 8.4000 50.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 100.8800 9.3100 39.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 101.6633 8.5790 200.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 101.6633 8.5800 200.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.4865 8.3700 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.3014 8.5693 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.3014 8.5700 150.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 113.3300 8.5996 1.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 106.9377 7.2200 250.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 105.4100 8.8001 2.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.1000 11.8000 13.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.5000 9.8900 50.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.9447 8.7319 250.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.9447 8.7300 250.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.2200 8.8500 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.3300 8.6450 18.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.5400 9.6300 2.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.4850 8.5400 600.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.4217 8.5500 315.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 97.5000 8.8678 1000.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.5100 8.5600 90.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.6429 8.7050 200.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.0769 8.5248 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.0769 8.5250 100.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 99.9000 9.1700 200.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.3574 8.5200 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.3256 8.5248 50.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.5748 8.3800 250.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 102.9600 9.4500 1.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.9328 8.5400 650.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.9328 8.5392 500.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 99.9900 8.6910 57.00 INE115A07HH5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.50% 04-Jun-25 100.0000 8.4917 750.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 100.0000 8.3912 50.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 100.0000 8.3917 50.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.6932 8.5293 100.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.6932 8.5300 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.0030 8.5293 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.0030 8.5300 150.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.0000 8.3910 50.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 109.7900 7.2700 8.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.0117 7.4100 19.00 INE733E07JF7 NTPC LIMITED 8.48% 16-Dec-28 109.1500 7.3700 3.10 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 110.6840 7.4800 6.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 100.0000 8.3914 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 106.7220 8.5400 100.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 106.7220 8.5400 100.00 INE053F09GX2 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 103.0700 8.6002 3.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.0000 8.3916 50.00 INE445L08235 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 01-Jun-33 100.0000 8.2520 1500.00 INE945S07017 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 01-Jun-33 50.0200 9.4965 1284.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.4700 11.0400 914.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange