Jun 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9003.60 NSE 27084.90 ============= TOTAL 36088.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 19-Jul-15 99.9483 8.2300 200.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.1610 7.9900 70.00 INE013A07WV2 RELIANCE CAPITAL LTD. 0.00% 21-Aug-15 121.5649 0.0000 250.00 INE742F07197 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Sep-15 100.3370 8.7700 350.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.2040 8.5300 926.00 INE199G07024 JAGRAN PRAKASHAN LTD 9.10% 17-Dec-15 100.3518 8.5600 290.00 INE742F07213 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Dec-15 100.4609 9.0400 350.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6973 8.3000 100.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.8755 8.2600 29.00 INE895D08444 TATA SONS LTD 9.85% 21-May-17 101.9160 8.7200 200.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 06-Jul-17 103.3795 8.1000 22.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 101.5227 8.2700 111.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.1743 9.1800 15.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0767 8.2600 246.00 INE756I07456 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.54% 31-Jul-17 101.4442 8.8300 16.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8813 8.2400 3.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.9002 8.2800 10.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.1000 - 1.00 INE134E08HI4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.09% 16-May-18 99.4215 8.3000 25.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.1712 8.1800 50.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.29% 13-Jun-18 99.8144 8.3600 100.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.5105 8.6400 500.00 INE001A07EM4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 23-Dec-18 102.2000 9.1100 1.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.2450 8.6500 24.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.1590 8.5700 350.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 63.8334 8.4800 74.40 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 100.6483 9.4100 628.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.6882 9.4100 100.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.35% 22-Nov-23 106.6990 7.2500 50.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 107.4031 7.2000 11.20 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 108.2291 8.1200 1876.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.8497 8.7500 250.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 101.7576 8.5500 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 99.4850 8.5500 100.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBU 9.20% 18-Dec-24 99.3000 9.3000 4.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.0449 8.5200 50.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.0529 8.6600 150.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 102.6500 10.7100 60.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 102.9252 8.5500 400.00 INE039A09PR5 IFCI LTD. 9.75% 26-Apr-28 103.2300 9.3000 405.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 110.1458 7.2500 20.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 115.8500 6.6200 8.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.3661 7.3700 10.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 26-May-29 99.6888 8.4400 150.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 106.7220 8.5500 200.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 94.4329 0.0000 3.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.6083 0.0000 100.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.5000 0.0000 12.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.5000 3.6000 3.00 NSE === INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.9819 8.0889 10.00 INE033L07744 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.82% 30-Jun-15 100.0604 8.5136 15.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.9284 8.2485 15.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.0751 8.1500 100.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 19-Jul-15 99.9625 8.0999 150.00 INE001A07MU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 29-Jul-15 100.0587 8.0997 2500.00 INE001A07MU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 29-Jul-15 100.0587 8.3902 500.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.1610 8.0178 20.00 INE013A07WV2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 21-Aug-15 121.5649 8.2500 250.00 INE804I07JS0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Oct-15 142.7580 0.0000 2.50 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.4098 9.1107 15.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 100.6455 8.7098 2.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 100.1154 8.6962 10.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 99.7357 8.8165 172.00 INE756I07449 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.38% 25-Jul-16 100.5218 8.8415 1.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.7048 8.4207 500.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.7048 8.4200 500.00 INE648A09037 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 9.15% 10-Aug-16 101.0450 8.1700 12.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6973 8.2800 550.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6973 8.2800 450.00 INE694L07032 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.60% 16-Sep-16 100.1530 9.3700 87.00 INE829Q07025 HERO REALTY LIMITED 11.10% 15-Nov-16 100.8821 10.5795 10.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.6497 8.3500 25.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.6497 8.3500 25.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.7007 8.3100 15.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.6482 8.9561 50.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.6482 8.9600 50.00 INE445L08201 NABHA POWER LIMITED 8.11% 10-Apr-17 99.7337 8.2500 310.00 INE445L08243 NABHA POWER LIMITED 8.25% 27-Apr-17 100.0000 8.2503 450.00 INE523E07BJ1 L & T FINANCE LIMITED 8.79% 02-May-17 99.8306 8.8592 40.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 101.9160 8.7100 200.00 INE445L08250 NABHA POWER LIMITED 8.25% 24-May-17 100.0000 8.2399 150.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.0841 8.2800 110.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.1081 8.2700 42.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.9087 8.5998 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.9087 8.6000 50.00 INE129A07156 GAIL (INDIA) LIMITED 9.14% 11-Jun-17 101.7450 8.1500 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.5227 8.2898 8.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.6973 8.3500 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.6973 8.3500 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8845 8.2413 10.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.9637 8.2999 142.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.9637 8.3000 142.00 INE514E08DZ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 11.80% 11-Sep-17 100.0442 8.7207 250.00 INE514E08DZ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 11.80% 11-Sep-17 100.0442 8.0800 250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.3891 8.3200 500.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.3891 8.3200 500.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 100.0000 - 20.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.2500 8.9000 16.00 INE306N07FB0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 02-Mar-18 100.0597 8.9800 100.00 INE477A07068 CANFIN HOMES LIMITED 8.69% 28-Apr-18 99.8356 8.7334 13.00 INE622O08019 BHASKAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 10.81% 30-Apr-18 100.2453 10.8227 50.00 INE103S07013 KARVY REALTY (INDIA) LIMITED 19.00% 01-May-18 99.0162 - 30.00 INE434A09073 ANDHRA BANK 9.15% 11-May-18 100.1000 9.0900 1.00 INE015Q07021 GOOD EARTH ECO DEVELOPMENTS PVT LTD18.00% 31-May-18 97.0254 - 250.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 99.8144 8.3500 100.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.5105 8.6200 750.00 INE001A07EM4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 23-Dec-18 102.4965 9.0000 1.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.8380 9.2500 1674.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7500 8.7000 38.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.2291 8.7600 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.2450 8.6400 24.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.5398 8.5700 600.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.5398 8.5700 600.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.1590 8.5600 1700.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.1964 8.5500 1250.00 INE115A07HB8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.49% 28-Apr-20 99.2728 8.6600 250.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 100.5200 8.5500 4.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 64.1442 8.3800 95.40 INE749A08167 JINDAL STEEL & POWER LIMITED - 11-Mar-21 98.9638 11.1750 500.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.9800 9.3500 40.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.9000 8.5100 25.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9500 8.4500 219.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 99.7456 8.3300 200.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 99.6462 8.3500 200.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.6244 7.3800 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.0200 8.3200 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.6483 9.4000 795.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 99.8000 9.1200 10.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.6882 9.4000 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.4366 8.4000 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.1105 8.6000 238.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.1105 8.6000 238.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 105.3545 7.0686 89.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.35% 22-Nov-23 106.7567 7.2450 100.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 108.0242 8.2500 938.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.2400 9.9100 13.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.8800 8.7400 254.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.9500 8.5200 1.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.7500 8.7358 96.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.5200 9.6300 6.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.7576 8.5500 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.0000 8.4600 200.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.0781 8.7000 100.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.0781 8.7000 100.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.3000 9.5600 5.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.5637 8.5417 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.5637 8.5400 100.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.8643 8.6700 204.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.0449 8.5300 350.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.0449 8.5298 200.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 99.7300 9.2000 125.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.2619 8.5348 250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.2619 8.5350 250.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.0529 8.6500 150.00 INE134E08CV8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-25 102.6110 8.5300 20.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.5500 8.9700 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.5817 8.5200 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.5817 8.5201 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.9968 8.5300 400.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.9968 8.5292 250.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 99.9800 8.6923 42.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.7323 8.3355 210.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.8000 10.6900 60.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.7154 8.3363 210.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.4365 7.3200 2.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.5000 7.2700 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.9252 8.5400 400.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.6914 8.3369 210.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 109.7700 7.2700 10.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.5046 7.3050 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.6772 8.3374 120.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 99.6888 8.4300 200.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 106.7220 8.5400 200.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 94.4700 11.0500 501.00 INE476A08035 CANARA BANK INE881J08136 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD RESET 31-Dec-99 101.2000 12.1800 13.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.2000 10.8000 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.6500 10.7800 2.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.6400 10.8200 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange