Jun 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6695.00 NSE 25924.30 ============= TOTAL 32619.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.1707 7.8000 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 07-Sep-15 100.1938 8.3800 100.00 INE916DA7CV6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 10-Sep-15 100.3434 8.3600 500.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.39% 02-Dec-15 100.2142 8.6900 850.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 99.8525 8.3900 134.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 105.2500 7.7400 0.50 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 101.8381 8.3300 250.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.7456 8.4800 150.00 INE245A08059 TATA POWER 9.32% 17-Nov-17 100.4876 9.0400 50.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 99.9900 - 5.00 INE667F07BN5 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.15% 20-May-18 100.3386 9.0000 250.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.29% 13-Jun-18 99.8144 8.3600 150.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.7367 8.4100 20.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.5409 8.4600 250.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 102.8473 8.7900 100.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.2092 8.8300 500.00 INE296A07BG8 BAJAJ FINANCE LTD 9.58% 17-Jul-19 101.7559 9.0400 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4329 6.4400 600.00 INE296A07DT7 BAJAJ FINANCE LTD 9.40% 31-Oct-19 101.1733 9.0400 100.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7496 8.6000 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.1217 8.5800 50.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 98.4704 8.5400 50.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 101.2343 8.4400 50.00 INE018A08AG6 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 11-May-20 102.4582 8.5100 100.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5000 12.1100 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.6758 7.3700 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.4300 8.2500 100.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 100.5487 9.4300 500.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 100.3821 9.5100 500.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 104.7576 7.9700 100.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.2500 11.7700 1.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.7227 8.7400 20.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.0535 8.6200 150.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 97.5399 8.6000 50.00 INE115A07HH5 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.50% 04-Jun-25 100.0000 8.4900 50.00 INE206D08261 NATIONAL POWER CORPORATION OF INDI 8.14% 25-Mar-26 99.7523 8.3400 210.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.4575 8.4700 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9500 8.9900 1.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 97.9700 8.9500 9.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-27 99.4303 8.4700 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 99.4008 8.4700 50.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 109.8000 7.2700 4.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 108.0500 7.5300 5.00 INE733E07JF7 NTPC 8.48% 16-Dec-28 110.2500 7.2500 1.00 INE039A09PO2 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-32 100.3500 9.8500 5.00 INE202B08397 DEWAN HOUSING FINANCE COPROATION 12.75% 09-Nov-50 100.2000 0.0000 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.7500 10.3600 2.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 96.5000 10.4400 5.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 106.7000 10.7800 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 105.0000 10.7900 0.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.6000 0.9700 11.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.3500 5.4900 4.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 104.2000 7.2900 3.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 31-Dec-99 111.6000 10.5100 1.00 NSE === INE255A07522 ESSEL PROPACK LIMITED 0.00% 10-Feb-15 101.2853 11.0841 400.00 INE614G08020 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 24-Jul-15 99.9582 10.1999 200.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.1707 7.9000 250.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 100.4336 8.4725 1000.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 100.4336 8.2000 1000.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 07-Sep-15 100.1938 8.1300 100.00 INE916DA7CV6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.14% 10-Sep-15 100.3434 8.1500 500.00 INE310L07076 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-15 100.5253 8.2081 15.30 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 99.6549 8.2500 5.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.2142 8.5000 850.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 99.5191 8.2500 1.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 100.2363 8.5270 60.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 08-Mar-16 100.8847 8.2700 2.00 INE160A09132 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 16-Apr-16 100.7316 8.2500 3.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9374 8.3726 50.00 INE523E07AK1 L & T FINANCE LTD SR-F RR NCD - 15-Jul-16 100.0428 9.3704 500.00 INE523E07AK1 L & T FINANCE LTD SR-F RR NCD - 15-Jul-16 100.0428 8.3000 500.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 12.10% 25-Aug-16 100.6035 8.9300 100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.7169 8.2631 9.00 INE033L07660 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.70% 09-Sep-16 101.9080 8.9425 6.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.6071 8.3747 2.00 INE667F07EM1 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 9.58% 10-Oct-16 100.4972 9.0890 100.00 INE667F07EM1 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 9.58% 10-Oct-16 100.4972 9.0700 100.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.2963 8.6864 18.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 99.4268 8.1486 1000.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 99.4268 8.2850 1000.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 102.3615 10.4862 5.00 INE306N07EX7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 16-Feb-17 100.0542 8.9291 10.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 101.4647 7.9060 2.50 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.5339 8.0026 3.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.7191 8.5552 18.00 INE148I07BS9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 30-Mar-17 99.9461 9.2767 500.00 INE148I07BS9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 30-Mar-17 99.9461 9.2800 500.00 INE523E07BI3 L & T FINANCE LTD 8.78% 03-Apr-17 99.8132 8.8740 20.00 INE445L08227 NABHA POWER LIMITED 8.25% 10-Apr-17 100.0000 8.2564 100.00 INE916DA7HR3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 02-May-17 100.0143 8.7712 5.00 INE774D07LV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.80% 15-May-17 100.0683 8.7520 27.00 INE310L07274 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-17 103.4513 7.6526 23.80 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.0217 8.3189 35.00 INE136E07OL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-May-17 126.5900 - 3.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.9201 8.6072 15.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0830 8.2517 17.00 INE136E07PJ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Jul-17 117.5900 - 4.50 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.4876 9.0300 50.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 102.0718 7.9814 5.00 INE774D07LJ1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.70% 05-Apr-18 99.6045 8.8368 10.00 INE001A07NS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.41% 09-Apr-18 99.3727 8.6100 85.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.0923 8.3400 280.00 INE866I07800 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 10.45% 31-May-18 99.6952 10.5499 250.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 99.8144 8.3500 150.00 INE310L07407 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-18 104.8723 7.4050 4.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.7367 8.4000 20.00 INE261F09EQ0 NABARD 0.00% 01-Aug-18 77.8872 9.0346 11.40 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.8351 8.4000 25.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.8351 8.4000 25.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.5618 8.6000 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.5409 8.4500 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 103.9285 8.3113 17.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.8750 8.4700 1.20 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 102.8670 8.7807 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.5600 8.7500 154.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.5617 8.7500 150.00 INE310L07472 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-19 104.9573 7.4229 15.30 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.2092 8.8200 500.00 INE310L07480 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-19 105.0758 7.3943 15.30 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.5500 8.5100 2.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 98.4909 8.3436 50.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 98.4909 8.3500 50.00 INE296A07BG8 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.58% 17-Jul-19 101.7559 9.0300 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.5392 8.5700 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4329 8.6000 200.00 INE296A07DT7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 31-Oct-19 101.1733 9.0300 150.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7496 8.6000 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7496 8.6000 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 98.9723 8.6100 600.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 98.9723 8.6100 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.1017 8.5483 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.1017 8.5500 50.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 98.4704 8.5300 300.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 98.7335 8.4584 250.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 101.2343 8.4500 50.00 INE018A08AG6 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 11-May-20 102.4582 8.5000 100.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 107.0742 7.2500 18.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 100.8039 8.4620 50.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 100.8039 8.4600 50.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 126.1798 9.7700 30.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 100.8800 8.5600 8.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 127.2896 9.8200 30.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.7000 8.5100 2.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.9000 8.5400 11.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.1168 8.4000 200.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 99.0198 8.4763 10.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.7877 7.3500 20.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 103.4199 7.2712 700.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.5487 9.4200 500.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.3821 9.5050 500.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 101.9500 8.4499 200.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 101.9500 8.4500 200.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.40% 28-Oct-22 109.6000 9.5000 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.1500 8.5967 300.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 95.7000 8.7433 250.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 106.7600 8.4470 200.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 96.4918 8.4950 200.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.5800 9.8500 13.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.9439 8.7319 500.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.9439 8.7300 500.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.8000 8.5473 300.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.34% 28-Aug-24 103.7957 8.7050 1300.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.34% 28-Aug-24 103.7957 8.7050 1300.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 9.60% 01-Oct-24 101.3028 9.5564 200.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.2687 8.6000 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.7900 8.7300 96.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.5011 8.5900 100.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.2000 9.5800 1.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.0535 8.6217 150.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.5480 8.7200 104.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.5480 8.7217 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 97.6043 8.6000 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 97.6043 8.5998 200.00 INE306N08045 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.32% 30-Jan-25 100.8200 9.1700 28.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.4839 8.5000 20.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.3082 8.6100 150.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 100.0760 8.7200 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.9000 8.5450 50.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.0800 8.6800 16.00 INE217K08131 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.50% 09-Jun-25 100.0000 9.4900 100.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.3808 8.4800 50.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 99.3506 8.4800 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 100.7841 7.4000 19.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.7100 7.2400 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.0021 8.5300 550.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 99.3144 8.4800 50.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 109.7800 7.2700 4.00 INE733E07JF7 NTPC LIMITED 8.48% 16-Dec-28 109.5300 7.3300 1.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 99.2887 8.4800 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 106.8066 8.5300 200.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.2794 8.4499 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.2794 8.4500 100.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 99.2651 8.4800 50.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.6500 9.8800 1.00 INE445L08235 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 01-Jun-33 100.0000 8.2511 600.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 94.4900 11.0500 1000.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.6500 10.6740 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.2000 11.0400 2.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.4500 10.8000 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.6000 11.0000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt 