Jun 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4893.50 NSE 27555.70 ============= TOTAL 32449.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE848E07278 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-16 100.2204 8.3600 100.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 100.2950 8.3500 42.50 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.5867 8.3800 39.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.5526 8.4000 39.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 101.8000 10.5100 0.50 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.4683 9.1800 29.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.3191 8.6800 21.00 INE306N07GO1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.76% 28-Dec-16 99.8396 8.9000 31.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 101.4726 8.6400 50.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 19.50 INE001A07NS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.41% 09-Apr-18 99.3099 8.6800 235.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA 8.35% 09-Jun-18 100.0000 8.3400 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 99.8940 8.4400 450.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.4196 8.4900 350.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 75.4500 8.2400 1.20 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.4950 8.7800 250.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 102.2986 8.8300 100.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.2659 8.8200 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4314 8.5900 500.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.3367 8.3600 100.00 INE130C07275 AMTEK AUTO LTD 10.50% 07-Apr-20 99.0000 11.2000 10.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 64.1800 8.4000 1.50 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.4500 12.0000 101.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.0000 7.3700 34.30 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.6016 7.2900 10.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.6273 7.3900 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.0340 8.3300 50.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 102.1600 8.5000 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.6777 8.5500 100.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.3800 8.4800 100.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 102.1400 9.6200 6.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.2700 8.5200 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.1166 8.5800 550.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.1699 8.5100 150.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LTD 9.65% 18-Mar-25 100.0500 9.6200 4.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 98.9959 8.5300 150.00 INE148I07BV3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 13-May-25 99.9100 9.0100 133.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.1859 8.3700 150.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.1998 8.3700 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.3200 7.2700 10.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.1905 7.3500 19.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 18-Mar-28 102.7700 8.5200 100.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 110.1000 7.2200 8.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.9054 7.2600 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 110.0420 7.3600 10.00 INE733E07JF7 NTPC 8.48% 16-Dec-28 110.2476 7.2200 2.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.0030 8.5100 50.00 INE039A09PO2 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-32 100.3500 9.8500 3.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 108.2500 5.9100 5.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 31-Dec-99 100.6000 10.4600 21.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.8500 2.0400 5.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.4500 10.1800 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.0000 0.0000 1.00 NSE === INE115A07FL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.12% 31-Jul-15 100.0503 8.1000 750.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.1712 7.8700 250.00 INE310L07084 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-15 100.6256 9.7849 28.90 INE013A07PL7 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 26-Oct-15 175.0000 0.0000 2.50 INE310L07092 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-15 100.7897 9.4259 27.20 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 100.6974 9.0476 200.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 100.6974 8.8500 200.00 INE804I07IJ1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Dec-15 138.0000 0.0000 1.80 INE848E07278 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-16 100.2204 8.2500 110.90 INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 132.5700 0.0000 1.50 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 100.6209 9.2004 50.00 INE148I07BX9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 30-Nov-16 100.0010 9.1946 250.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 101.4726 8.6400 50.00 INE860H07391 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.20% 13-Jan-17 101.7406 8.8815 50.00 INE860H07391 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.20% 13-Jan-17 101.7406 8.8800 50.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 99.4368 8.2700 1000.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 101.9855 9.2600 1.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.9102 8.5972 250.00 INE001A07CP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 19-Jul-17 101.8777 8.6500 50.00 INE001A07CP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 19-Jul-17 101.8777 8.6500 50.00 INE514E08DX5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 01-Sep-17 100.0363 8.8860 1500.00 INE514E08DX5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 01-Sep-17 100.0363 8.2000 1500.00 INE514E08EA1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 26-Sep-17 100.0356 8.7826 800.00 INE514E08EA1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 26-Sep-17 100.0356 8.2000 800.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.7119 8.4499 100.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.7119 8.4500 100.00 INE001A07NS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.41% 09-Apr-18 99.3099 8.6500 235.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 100.0000 8.3400 600.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.0100 8.2993 1000.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 99.8940 8.4300 450.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.4401 8.5350 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.4401 8.5350 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.4196 8.4900 350.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.6300 8.7300 1270.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.4399 8.7900 400.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 102.2986 8.8200 100.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.4760 8.5495 150.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.4760 8.5500 150.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.2659 8.8100 100.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.4000 8.7200 1.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4314 8.6000 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7858 8.5899 1700.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7858 8.5900 1700.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.5660 8.7200 100.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.5660 8.7200 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 98.9725 8.6100 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 98.9725 8.6100 50.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.4119 8.3300 200.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.4119 8.3380 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.1938 8.5700 101.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.0405 8.6140 50.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.3598 8.5497 150.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.3598 8.5500 150.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 101.1254 8.5500 150.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 101.1254 8.5500 150.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.8400 8.4600 5.00 INE134E08DL7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.99% 15-Jan-21 101.1235 8.7000 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.4800 10.0600 150.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.2678 8.5497 150.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.2678 8.5500 150.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.2400 10.2200 3.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.0735 8.6296 500.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.0735 8.6300 500.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.0500 6.9016 9.90 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.0340 8.3200 50.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 103.6932 7.2200 350.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 101.9497 8.4499 150.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 101.9497 8.4500 150.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.4346 8.4000 150.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.4346 8.4000 150.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 106.0000 9.4500 2.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.8211 8.6688 250.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.8211 8.6700 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.1614 8.5700 200.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.1614 8.5689 150.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 106.2739 8.4830 50.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.6777 8.5400 100.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.6103 11.1500 48.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.6000 9.6500 30.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 102.2479 9.3600 7.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.8200 8.7496 300.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.6000 9.3600 2.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.3000 9.5500 50.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.2987 8.5900 50.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.4700 8.7499 150.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.6900 8.5900 40.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.8200 9.6700 2.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.5642 8.5800 100.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.5642 8.5800 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.1941 8.5861 50.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 100.7484 9.5500 11.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.1166 8.6100 350.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.1802 8.6017 95.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.4988 8.5501 50.00 INE759E08010 L&T FINCORP LIMITED - 31-Dec-24 102.5427 9.5100 250.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.2500 8.7675 1172.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.3589 8.7517 900.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 98.8001 9.1701 100.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 98.8001 9.1700 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 97.6662 8.5897 400.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 97.6035 8.6000 400.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.0000 9.6300 11.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 102.6198 9.5100 150.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.0000 9.3500 1.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.0690 8.6001 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.0690 8.6000 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.9200 8.5400 50.00 INE148I07BV3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-May-25 100.0000 9.0000 250.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 99.9000 8.7045 1.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 100.0000 9.2100 260.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.1859 8.5400 150.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.1998 8.5400 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.0500 7.3025 10.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.36% 22-Jan-28 100.4600 7.2900 10.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.4295 7.3100 12.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.0098 7.4334 5.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.0030 8.5000 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 100.6582 7.3200 20.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 94.9400 11.4200 8.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com