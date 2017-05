Jun 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10700.00 NSE 22494.40 ============= TOTAL 33194.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE514E08BC3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.0198 8.5800 200.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 100.0705 7.9600 650.00 INE916DA7FB1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.40% 14-Sep-15 100.1644 8.4000 1250.00 INE721A07EO3 SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD 10.15% 03-Dec-15 100.3534 8.8500 500.00 INE641O08027 PHL FINANCE PRIVATE LIMITED 10.65% 12-Mar-16 100.7362 9.3300 500.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.5888 8.3900 1450.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 107.0000 6.3300 0.90 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 101.7358 9.1800 10.00 INE752E07CG0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-16 100.5369 8.2100 10.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.29% 16-Oct-17 101.1320 8.6900 50.00 INE054O08031 LNT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 99.9782 8.6700 1000.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 28-May-18 99.9373 8.4100 400.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA 8.35% 09-Jun-18 99.9467 8.3600 450.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.4761 8.4800 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.4931 8.7800 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.5371 8.5800 100.00 INE341E11029 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 07-Apr-20 69.9551 9.8000 4.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 100.6000 10.5200 0.50 INE979S07016 POWER GRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 100.0000 8.8900 250.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.7500 8.5800 14.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 65.4500 0.0000 1.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.2094 7.1800 0.60 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.1614 8.5800 250.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 96.1000 8.6700 4.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 107.9300 7.1300 5.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.9439 8.7300 250.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.8200 8.5500 150.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.7957 8.7100 500.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.0230 8.5000 300.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.1166 8.6200 150.00 INE759E08010 LNT FINCORP LIMITED 9.95% 31-Dec-24 102.9000 9.4600 250.00 INE476M08014 L N T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 100.0000 9.3300 1.00 INE759E08028 LNT FINCORP LIMITED 9.95% 20-Mar-25 102.9700 9.4600 147.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 100.7370 8.3700 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 98.8667 8.5600 50.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.3000 8.4700 9.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.7737 8.3300 420.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.7498 8.2900 420.00 INE733E07JF7 NTPC 8.48% 16-Dec-28 110.9273 7.1800 0.50 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.8937 8.3000 420.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 100.8932 8.1900 120.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.0500 0.0000 2.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 110.3500 0.0000 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.3500 0.0000 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.7900 10.7600 1.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.7073 10.9000 1.00 NSE === INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.0198 8.2496 200.00 INE804I07EU7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Jul-15 141.4480 0.0000 1.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.0663 8.4584 200.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.0663 8.1500 200.00 INE583J07015 TRIL INFOPARK LIMITED 12.25% 20-Jul-15 100.1942 9.9740 1090.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.1274 7.9884 850.00 INE916DA7FB1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.40% 14-Sep-15 100.1644 8.1500 1250.00 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-15 165.0110 0.0000 1.00 INE804I07IK9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Jan-16 155.0000 0.0000 1.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 99.8693 8.1585 6.00 INE136E07MP6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-May-16 166.8500 - 10.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 99.7745 8.7717 10.00 INE804I07LQ0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Jul-16 141.5000 0.0000 1.70 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.5888 8.3700 1450.00 INE658R07018 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.25% 25-Nov-16 100.2268 10.9380 35.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.4407 8.6500 50.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.2404 8.6800 63.00 INE752E07CG0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-16 100.5369 8.2000 10.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.6327 8.2500 11.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.6327 8.2500 11.00 INE752E07EY9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-16 101.3626 8.2448 50.00 INE185R07012 HALDHAR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 11.40% 19-Jan-17 100.2188 11.8250 50.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.7719 8.1365 18.00 INE306N07FU0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.71% 03-Apr-17 99.5896 8.9182 90.00 INE033L07BZ2 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.71% 03-Apr-17 99.5289 9.0540 90.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED - 10-Apr-17 123.0000 0.0000 2.50 INE445L08243 NABHA POWER LIMITED 8.25% 27-Apr-17 100.0000 8.2479 52.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 99.9636 8.3493 100.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 99.9636 8.3499 100.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 99.9489 8.3600 65.00 INE129A07156 GAIL (INDIA) LIMITED 9.14% 11-Jun-17 101.5877 8.2279 187.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.6420 8.6800 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.6420 8.6800 50.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 104.3750 - 24.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 101.1320 8.6800 50.00 INE919I07021 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 05-Mar-18 99.2919 10.2323 28.00 INE556F09486 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.63% 16-Mar-18 100.1476 8.5391 1500.00 INE556F09486 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.63% 16-Mar-18 100.1476 8.2200 1500.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 101.5200 11.3959 50.00 INE547Q07015 TOTAL ENVIRONMENT BUILDING SYSTEMS 17.50% 26-Mar-18 100.0000 - 26.70 INE134E08HH6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 09-Apr-18 99.2022 8.3300 45.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.1745 8.2700 10.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 99.3776 8.1600 45.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 99.9707 8.2500 160.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 99.1092 8.6795 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 99.1092 8.6800 50.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 29-May-18 100.0359 9.1891 50.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 99.9467 8.3600 600.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.0000 8.2800 250.00 INE043D07HS0 IDFC LIMITED SR-PP 21 OP I 8.65% 28-Jun-18 99.7221 8.7498 83.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.4401 8.5350 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.4401 8.5350 100.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.4594 8.3750 25.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.4761 8.4700 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.4050 8.4950 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.6500 8.7200 256.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 102.4128 8.7800 150.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 102.4147 8.7800 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 102.9504 8.6220 37.00 INE536N07080 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS PVT LTD18.00% 28-Feb-19 100.0000 - 72.50 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.0899 8.6500 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.0899 8.6480 47.00 INE721A07HV1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LINKED 12-Sep-19 100.1683 9.5300 750.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.5371 8.5700 252.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4314 8.6000 50.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.2500 10.8700 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 101.3450 8.6100 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 101.3450 8.6161 50.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.9000 8.6300 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.0098 8.6000 400.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 98.9911 8.6050 200.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 31-Mar-20 106.6698 10.7300 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.2300 8.5600 2.00 INE121A08LT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 06-May-20 100.0000 10.9900 2.00 INE979S07016 POWERGRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 100.0322 8.8800 250.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.7500 8.5800 14.00 INE134E08DL7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.99% 15-Jan-21 100.9000 8.7500 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.0800 10.1500 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 105.8000 9.1000 5.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.4700 12.1200 100.00 INE721A07IQ9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 26-Nov-21 100.0964 9.9550 350.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.4600 8.5500 510.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.8267 7.2450 24.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 100.0000 9.0800 1.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 106.4500 9.3700 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.1614 8.5700 350.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.3297 8.3957 250.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.3297 8.3965 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.1700 8.5925 150.00 INE752E07GC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-23 101.1614 8.5789 100.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 106.7800 8.4426 100.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 96.5100 8.4920 100.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 111.1500 9.8200 10.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.1800 9.9200 5.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.8805 8.7482 450.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.8805 8.7419 400.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.8200 8.5440 151.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.7957 8.7050 900.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.9540 8.6800 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.0230 8.4969 300.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.5000 8.7452 150.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.8400 8.7200 26.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 102.0300 9.6400 2.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.1500 9.5900 3.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.1166 8.6100 150.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.8800 8.6700 383.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.0117 8.5346 90.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.0117 8.5300 90.00 INE235P07043 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.49% 28-Jan-25 98.0972 8.7700 50.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 100.1800 8.7000 1.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.2091 9.5900 30.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.7370 8.3600 50.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.0000 9.3500 7.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.5162 8.5300 350.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.1325 8.5901 300.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.1200 8.5100 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.5455 8.5991 150.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 99.1496 8.5198 100.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 99.1496 8.5200 100.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 104.6300 8.3800 1.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 98.5700 8.5000 270.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 98.5000 8.5000 270.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 109.7000 7.2800 1.00 INE733E07JF7 NTPC LIMITED 8.48% 16-Dec-28 109.5500 7.3300 2.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.4300 8.5000 270.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 98.3800 8.5000 270.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 98.6855 8.5500 50.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 99.0300 9.0300 150.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 31-Dec-99 100.5000 10.4800 15.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. RESET 31-Dec-99 104.2000 9.7800 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 96.0000 11.2000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com