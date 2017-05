Jun 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7507.30 NSE 22022.30 ============= TOTAL 29529.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE514E08BC3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.0276 8.4300 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 07-Sep-15 100.1663 8.2000 150.00 INE134E08GI6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 17-Oct-15 100.1157 8.3300 900.00 INE916DA7FN6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.20% 19-Oct-15 100.0340 8.8200 1350.00 INE650A09058 STATE BANK OF INDIA 8.70% 28-Mar-16 100.3158 8.1000 20.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0000 - 9.00 INE477A07027 CANFIN HOMES LIMITED 10.05% 13-Jan-17 101.6707 8.7900 100.00 INE752E07FK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-17 101.7902 8.0100 50.00 INE752E07KO7 POWER GRID COPORATION LTD 7.93% 20-May-17 99.8392 8.0100 100.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 27-May-17 99.9628 8.3500 395.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-17 102.6461 8.1100 50.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 06-Jul-17 103.4034 7.9700 50.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 2.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 101.1613 8.4500 200.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.5289 8.0500 100.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 99.9965 8.2900 230.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.5880 8.5200 35.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.2745 8.6200 44.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7969 8.5900 10.00 INE130C07275 AMTEK AUTO LTD 10.50% 07-Apr-20 100.0000 10.9100 2.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 100.9800 10.4000 1.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 98.8493 8.6300 1100.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.0427 8.6100 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.6399 7.3800 50.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 98.9299 8.6100 50.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.10% 20-Jun-22 100.2300 9.0400 1.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 98.8261 8.6100 50.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 108.0942 8.0900 100.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 98.7188 8.6100 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 104.3015 9.4200 50.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 100.7500 12.0000 100.00 INE759E08028 LNT FINCORP LIMITED 9.95% 20-Mar-25 103.0000 9.4500 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.0583 8.5900 1500.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 98.9549 8.5600 100.00 INE206D08261 NATIONAL POWER CORPORATION OF 8.14% 25-Mar-26 100.0000 8.1400 150.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.7120 7.2200 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.2703 7.3400 10.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 110.3000 7.2200 1.00 INE733E07JF7 NTPC 8.48% 16-Dec-28 110.2500 7.2600 2.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.4360 7.2800 4.50 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 111.9560 7.3700 8.80 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 96.8393 8.5300 50.00 INE202B08397 DEWAN HOUSING FINANCE COPROATION 12.75% 09-Nov-50 102.7678 12.0700 1.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 98.6200 0.0000 13.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 30-Dec-99 104.4500 10.0400 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.0000 5.3600 2.00 NSE === INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.0276 8.1000 250.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.1272 7.9898 850.00 INE001A07MW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.11% 11-Aug-15 100.0615 8.3506 50.00 INE001A07MW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.11% 11-Aug-15 100.0615 8.0697 50.00 INE916DA7DE0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.81% 15-Sep-15 100.4413 8.1000 250.00 INE134E08GI6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 17-Oct-15 100.1157 8.4500 900.00 INE916DA7FN6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.20% 19-Oct-15 100.0340 8.5700 1350.00 INE013A07PL7 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 26-Oct-15 175.0000 0.0000 1.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.1301 8.5520 30.00 INE161Q07015 COFFEE DAY CONSOLIDATIONS PVT LTD 15.15% 24-Jan-16 99.3872 - 100.00 INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 134.0730 0.0000 1.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 99.6800 9.2988 50.00 INE013A07TK1 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 17-May-16 122.0000 0.0000 2.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 100.8103 11.3783 20.00 INE477A07027 CANFIN HOMES LIMITED 10.05% 13-Jan-17 101.6707 8.7800 100.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 99.3931 8.3300 2000.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 99.3767 8.1849 1500.00 INE310L07241 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-17 102.8736 8.6600 29.40 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 101.0161 8.1860 1.30 INE752E07FK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-17 101.7902 8.0000 50.00 INE445L08201 NABHA POWER LIMITED 8.11% 10-Apr-17 99.3585 8.4930 2.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 99.8392 8.0000 100.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 99.9628 8.3500 395.00 INE140A08SH8 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.13% 29-May-17 100.0000 9.1000 1450.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-17 102.6461 8.1000 50.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 103.4034 8.0500 50.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 104.2593 - 28.00 INE804I07VH8 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 13-Nov-17 106.0000 0.0000 1.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.2795 8.6220 16.00 INE001A07NS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.41% 09-Apr-18 99.3866 8.6206 6.50 INE310L07381 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-18 104.4154 8.8081 47.30 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 100.1472 8.1900 200.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 99.1557 8.2500 50.00 INE310L07399 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-18 104.5446 8.8085 47.30 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 22-May-18 100.2116 8.9461 167.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.5289 8.2100 100.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 99.9714 8.3500 250.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.57% 12-Jun-18 100.0000 8.5700 750.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 100.0000 8.2900 150.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 99.9878 8.3934 19.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.5600 8.7500 205.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.7075 8.5700 1.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.2500 8.6400 21.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.3472 8.6100 4.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7409 8.6028 800.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7409 8.6000 800.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.0844 8.5800 106.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 99.5975 8.3000 100.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 98.5470 8.5083 250.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 98.5470 8.5100 250.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 98.8493 8.6597 100.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.9155 8.6000 100.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.9155 8.6000 100.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.0427 8.6000 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.4600 8.5500 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.6976 7.2700 6.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.6199 7.3800 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.2000 8.1000 10.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 98.9299 8.6000 50.00 INE043D07IH1 IDFC LIMITED 8.73% 14-Jun-22 100.1000 8.7100 509.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 100.0000 9.0900 3.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.2700 8.5500 3.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 98.8261 8.6000 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.7500 9.1900 4.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 108.0106 8.2500 100.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 98.7188 8.6000 50.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.1200 11.8000 14.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.0401 9.7100 20.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.6000 9.8513 2.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.8500 8.7400 23.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.9540 8.6800 750.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.3015 9.4100 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 104.2497 8.4701 250.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 104.2497 8.4700 250.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 100.8400 8.7828 6.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 98.2400 8.7487 13.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.0000 9.6300 2.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.6600 8.7000 2.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.1300 9.6100 1.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 102.9500 9.4500 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.0583 8.6000 2000.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 98.9543 8.5500 200.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 98.9543 8.5498 100.00 INE217K08149 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.50% 12-Jun-25 99.7500 9.5400 100.00 INE217K08156 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.50% 13-Jun-25 99.7500 9.5400 100.00 INE043D07146 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 06-Aug-25 101.8500 8.6500 2.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 98.6400 8.5000 220.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 98.6100 8.4900 540.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 100.7825 7.4000 10.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 98.5400 8.4900 540.00 INE752E07MU0 POWER POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.1556 8.3700 150.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 98.5492 8.5798 95.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 111.0897 7.3000 2.50 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.4700 8.4900 540.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 96.8393 8.5200 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 98.4200 8.5000 540.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.1556 8.3700 150.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 98.5212 8.5699 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.1000 10.8800 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange 